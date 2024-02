English French German Japanese

フューチャーダイヤル (FutureDial) のSMART Receive™が、倉庫の入荷作業を再定義し、デバイス改修に革命をもたらす

SMART Receive™は、コア入荷機能とクライアントのビジネス・インテリジェンスを組み合わせることで、ワークフローの効率性とリアルタイムの意思決定サポートの新しい標準を確立