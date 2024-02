SII : Succès de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions SII - SII Goes On et les membres du concert franchissent les seuils de 90% du capital et des droits de votes de SII permettant la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Paris, le 26 février 2024

Succès de l’offre publique d’achat simplifiée visant les actions SII

SII Goes On et les membres du concert franchissent les seuils de 90% du capital et des droits de votes de SII permettant la mise en œuvre d’un retrait obligatoire.

Paris, le 26 février 2024 – Société pour l’Informatique Industrielle (ISIN FR0000074122, mnémonique SII) (la « Société » ou « SII ») annonce que l’Autorité des marchés financiers (AMF) a publié ce jour le résultat définitif de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par SII Goes On sur les actions SII (l’« Offre »).

À l’issue de cette Offre, qui s’est déroulée du 8 février 2024 au 23 février 2024 inclus, SII Goes On détient (i) individuellement, 18 075 586 actions SII1, représentant 90,38% du capital et des droits de vote de la Société, et (ii) de concert, 18 108 105 actions SII2, représentant 90,54% du capital et des droits de vote de la Société3.

Fort de ce résultat, SII Goes On formulera prochainement une demande de mise en œuvre de la procédure de retrait obligatoire auprès de l’AMF, conformément à ce qui avait été exprimé dans la note d’information relative à l’Offre.

Le retrait obligatoire sera libellé aux mêmes conditions financières que l’Offre, soit 70,00 euros par action SII.

Le cours de bourse de l'action SII est suspendu depuis le 26 février 2024 dans l’attente de la mise en œuvre du retrait obligatoire.

L’avis de résultat publié par l’AMF est disponible sur son site internet ( https://www.amf-france.org/ ).

Eric Matteucci, président du directoire, déclare : « Le succès de l’offre publique d’achat simplifiée initiée par SII Goes On sur les actions SII, vient conclure vingt-cinq années d’une aventure boursière riche et singulière pour le groupe SII. Au nom du conseil de surveillance, du directoire et de nos équipes, je souhaite remercier l’ensemble de nos actionnaires pour leur confiance et leur engagement, à nos côtés, durant toutes ces années. »

À propos de SII

Le groupe SII, fondé en 1979 par Bernard HUVÉ, ingénieur de formation, est une société dont l’activité est équilibrée autour de l’ingénierie et le conseil en technologies (ICT) et les services numériques (ESN).

Le groupe SII fait travailler plus de 16 000 personnes, dans une organisation offrant la réactivité et la souplesse d’un service de proximité dans 20 pays sur 4 continents au travers de 80 implantations bénéficiant de tous les moyens opérationnels. Le groupe SII recrute chaque année en moyenne plus de 4 000 consultants et ingénieurs qui œuvrent au quotidien pour développer et intégrer les nouvelles technologies dans les futurs produits et services et faire évoluer les systèmes d’information des clients.

Toujours soucieux d’apporter des solutions à valeur ajoutée et innovantes, le groupe SII intervient auprès de grands groupes internationaux dans des secteurs variés tels que l’Aéronautique, la Défense, le Spatial, la Banque, l’Assurance, les Télécommunications, l’Energie, le Retail, l’Automobile, le Transport et l’Industrie. Labellisé EcoVadis Platinum et Great Place to Work, le groupe SII se démarque par sa politique sociétale en faveur d’un monde numérique et durable et par une culture d’entreprise ancrée en faveur de la qualité de vie au travail et de l’inclusion.

Le groupe SII a enregistré un chiffre d’affaires de 1 022,5 M€ au titre de l’exercice 2022/2023, clos au 31 mars.

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue ni une offre d’achat, ni une sollicitation pour la vente de titres SII, dans un quelconque pays, y compris en France.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables, et de s’y conformer.









