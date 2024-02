Selskabsmeddelelse nr. 2024/02

Bestyrelsens næstformand, Finn Boel Pedersen, har meddelt, at han med omgående virkning ønsker at udtræde af bankens bestyrelse.

Baggrunden for denne beslutning er, at Finn Boel Pedersen er formand i Dansk Boligbyg A/S, som i dag har indgivet konkursbegæring.

For yderligere information, kontakt venligst:

Bestyrelsesformand Peter Cederfeld de Simonsen på tlf. 40 80 28 90.

Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S

