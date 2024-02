Music Licensing, Inc. publie de solides résultats pour l’exercice 2023

NAPLES, Floride, 26 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), un acteur majeur de l’industrie des d’auteur sur œuvres musicales, annoncé aujourd’hui ses résultats annuels pour l’exercice clos le 31 décembre 2023. La société a réalisé une vigoureuse performance, en marquant d’importants jalons en termes revenus et de rentabilité.



Parmi les principaux faits saillants de l’exercice 2023, citons les éléments suivants :

Chiffre d’affaires total : Music Licensing, Inc. a enregistré un chiffre d’affaires total de 1 052 274 588 USD, faisant ainsi la démonstration de sa capacité à générer de substantiels revenus dans un environnement de marché concurrentiel.

Music Licensing, Inc. a enregistré un chiffre d’affaires total de 1 052 274 588 USD, faisant ainsi la démonstration de sa capacité à générer de substantiels revenus dans un environnement de marché concurrentiel. Bénéfice net : La société a dégagé un bénéfice net de 46 033 387 USD, prouvant là aussi son efficacité en termes de gestion des coûts et maximisation de la rentabilité.

La société a dégagé un bénéfice net de 46 033 387 USD, prouvant là aussi son efficacité en termes de gestion des coûts et maximisation de la rentabilité. Capitaux propres totaux : Music Licensing, Inc. a publié des capitaux propres totaux s’élevant à 49 580 139 USD, illustrant ce faisant sa solide position financière et sa grande stabilité.

Music Licensing, Inc. a publié des capitaux propres totaux s’élevant à 49 580 139 USD, illustrant ce faisant sa solide position financière et sa grande stabilité. Actions en circulation : Au 31 décembre 2023, la société comptait 802 635 215 actions en circulation, indiquant par là même son engagement continu en faveur de la transparence et de la responsabilité envers ses actionnaires.

Au 31 décembre 2023, la société comptait 802 635 215 actions en circulation, indiquant par là même son engagement continu en faveur de la transparence et de la responsabilité envers ses actionnaires. Bénéfice par action (« BPA ») : La société a annoncé un BPA d’environ 0,057 USD, soulignant ainsi sa capacité à créer de la valeur pour ses actionnaires grâce à la croissance de ses bénéfices.

La société a annoncé un BPA d’environ 0,057 USD, soulignant ainsi sa capacité à créer de la valeur pour ses actionnaires grâce à la croissance de ses bénéfices. Valeur comptable par action : Music Licensing, Inc. a déclaré une valeur comptable par action d’environ 0,062 USD, réaffirmant la solidité de ses actifs et de sa santé financière.

Alors qu’il commentait ces résultats, Jake P. Noch, président-directeur général de l’entreprise, s’est exprimé en ces termes : « Nous sommes ravis d’annoncer une nouvelle année de bons résultats financiers, marquée par une croissance significative du chiffre d’affaires et de la rentabilité. Ces résultats soulignent notre engagement à apporter de la valeur à nos actionnaires et à nos parties prenantes tout en maintenant une base financière solide ».

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1671132/000121390024016747/ea0200543ex999-2_musiclicen.htm

À propos de Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) (ProMusicRights.com)

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG), une société holding diversifiée, également connue sous le nom de Pro Music Rights, est la cinquième société de droits de diffusion publique à être créée aux États-Unis. Elle compte parmi ses licenciés des entreprises de renom telles que TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo et bien d’autres encore. Pro Music Rights détient une part de marché estimée à 7,4 % aux États-Unis, représentant plus de 2 500 000 œuvres qui mettent en vedette des artistes aussi célèbres qu’A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Trauma Tone, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man, Dej Loaf, Lil Uzi Vertt, et d’innombrables autres, sans oublier la musique créée par l’intelligence artificielle (« IA »). En outre, Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) détient des droits de redevance sur le bain de bouche antiseptique Listerine® et des droits d’auteur sur des œuvres musicales d’artistes tels qu’Elton John, Lil Nas X, Miley Cyrus, Lil Wayne, XXXTentacion, Halsey et bien d’autres.

Déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de l’article 27A de la loi américaine Securities Act (loi sur les valeurs mobilières) de 1933, dans sa version modifiée, et de l’article 21E de la loi américaine Securities Exchange Act (loi sur les Bourses de valeurs) de 1934, qui sont censées être couvertes par les « safe harbors » (règles refuges) instituées par ces lois. Les investisseurs sont avertis que toutes les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, y compris, mais sans s’y limiter, la capacité de Music Licensing, Inc./Pro Music Rights, Inc. à réaliser le plan d’affaires qu’elle s’est fixé. Music Licensing, Inc./Pro Music Rights, Inc. estime que les hypothèses qui sous-tendent les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont raisonnables, mais l’une ou l’autre de ces hypothèses pourrait s’avérer inexacte et, par conséquent, rien ne garantit que les déclarations prospectives incluses dans le présent communiqué de presse se révéleront exactes. Compte tenu des incertitudes significatives inhérentes aux déclarations prospectives incluses dans le présent document, l’inclusion de ces informations ne doit pas être considérée comme une déclaration de Pro Music Rights, Inc./Music Licensing, Inc. ou de toute autre personne.

Déclaration relative aux avis juridiques :

Le présent communiqué de presse ne constitue pas un avis juridique et il est conseillé aux lecteurs de s’adresser à un conseiller juridique pour tout problème ou question d’ordre juridique en rapport avec le contenu du présent document.

Déclaration relative aux conseils en investissement :

Cette communication est destinée uniquement à des fins d’information et n’implique ni ne constitue en aucune manière une recommandation ou une sollicitation d’achat ou de vente de titres, de matières premières, d’obligations, d’options, de produits dérivés ou de tout autre produit d’investissement. Toute décision relative aux investissements doit être prise après une recherche approfondie et la consultation d’un conseiller financier qualifié ou d’un professionnel. Nous n’assumons aucune responsabilité pour les actions prises ou non sur la base des informations fournies dans cette communication.

Contact : investors@ProMusicRights.com

SOURCE : Music Licensing, Inc.