Music Licensing, Inc., 견고한 실적 달성한 2023 회계연도 재무 성과 발표

플로리다주 네이플, Feb. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 음악 라이선스 업계의 선도 기업인 Music Licensing, Inc. (OTC: SONG)이 2023년 12월 31일자로 마감된 회계연도의 연간 실적을 오늘 발표했다. Music Licensing은 매출 및 수익성 지표에서 중요한 이정표를 달성함으로써 견고한 실적 달성에 성공했다.



2023 회계연도에 달성한 재무측면의 주요 내용은 다음과 같다:

총 매출: Music Licensing은 총 매출이 1,052,274,588 달러 (미화)를 기록해 치열하게 경쟁이 벌어지는 시장 환경에서 상당한 수익을 창출할 수 있는 능력을 보여주었다.

Music Licensing은 총 매출이 1,052,274,588 달러 (미화)를 기록해 치열하게 경쟁이 벌어지는 시장 환경에서 상당한 수익을 창출할 수 있는 능력을 보여주었다. 순 이익: 회사는 46,033,387 달러 (미화)의 순이익을 달성해 비용 관리 측면의 효율성과 수익성 극대화에 성공했음을 보여주었다.

회사는 46,033,387 달러 (미화)의 순이익을 달성해 비용 관리 측면의 효율성과 수익성 극대화에 성공했음을 보여주었다. 총 자본: Music Licensing은 공고한 재무 상태와 안정성을 반영해 총 자본금 49,580,139 달러 (미화)를 기록했다.

Music Licensing은 공고한 재무 상태와 안정성을 반영해 총 자본금 49,580,139 달러 (미화)를 기록했다. 발행 주식 수: 2023년 12월 31일 현재 기준 발행 주식 수는 802,635,215 주를 기록해, 주주 투명성과 책임에 대한 일관된 노력을 반영했다.

2023년 12월 31일 현재 기준 발행 주식 수는 802,635,215 주를 기록해, 주주 투명성과 책임에 대한 일관된 노력을 반영했다. 주당 순이익 (EPS): 주당 순이익은 0.057 달러로, 수익 성장을 실현함으로써 주주에게 가치를 제공할 수 있다는 역량을 입증했다.

주당 순이익은 0.057 달러로, 수익 성장을 실현함으로써 주주에게 가치를 제공할 수 있다는 역량을 입증했다. 주당 장부가액: Music Licensing은약 0.062달러의 주당 장부가치를 기록하여 견고한 자산 기반과 재무 건전성을 재차 확인하는 기회를 보여주었다.

이번 실적 결과와 관련해 CEO 겸 회장인 Jake P. Noch (제이크 P. 노크)는 "매출과 수익성 측면에서 상당한 성장세를 기록한 견고한 재무실적의 또 다른 한 해 결과를 발표하게 되어 기쁜 마음이다. 이 같은 결과는 탄탄한 재무 기반은 유지하면서 주주 및 이해관계자들에게 가치를 제공하기 위해 최선을 다하는 우리 회사의 노력을 부각시키고 있다"고 강조했다.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1671132/000121390024016747/ea0200543ex999-2_musiclicen.htm

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 소개 ( ProMusicRights.com )

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 는 Pro Music Rights로도 알려져 있으며 다각화된 사업부를 거느린 지주회사로, 미국에서는 5번째로 설립된 공연권단체 (PRO)이다. 회사가 보유한 라이선스 사용자에는 TikTok, iHeart Media, Triller, Napster, 7Digital, Vevo 등을 비롯해 기타 유명한 기업들이 포함되어 있다. Pro Music Rights의 추정 시장 점유율은 7. 4%이며 이는 250만 개 이상의 작품에 대한 권리 확보를 의미한다. 이에 해당하는 아티스트들로는 A$AP Rocky, Wiz Khalifa, Pharrell, Young Jeezy, Juelz Santana, Lil Yachty, MoneyBagg Yo, Larry June, Trae Pound, Sause Walka, Trae Tha Truth, Sosamann, Soulja Boy, Lex Luger, Trauma Tone, Lud Foe, SlowBucks, Gunplay, OG Maco, Rich The Kid, Fat Trel, Young Scooter, Nipsey Hussle, Famous Dex, Boosie Badazz, Shy Glizzy, 2 Chainz, Migos, Gucci Mane, Young Dolph, Trinidad James, Chingy, Lil Gnar, 3OhBlack, Curren$y, Fall Out Boy, Money Man, Dej Loaf, Lil Uzi Vert를 비롯해 수 많은 유명 아티스트들이 있다. 아울러 인공지능이 제작한 음악 작품들도 포함된다. 또한 Music Licensing은 Elton John, Lil Nas X, Miley Cyrus, Lil Wayne, XXXTentacion, Halsey. 기타 여러 아티스트의 음악 작품 뿐만 아니라 Listerine의 유명한 "Mouithwash" Anticeptic (구강 청결제)와 관련한 로열티 지분도 소유하고 있다.

미래예측진술:

이 보도자료에는 1933년 개정된 미국 증권법 제27A조 및 1934년 증권거래법 제21E조의 제정 취지에 담긴 특정한 내용의 미래예측진술이 포함되어 있으며, 이에 따라 만들어진 면책 조항의 적용을 받게 된다. 투자자들 입장에선 모든 미래예측진술은 위험과 불확실성이 수반되며 사업 계획 달성에 나선 Music Licensing, Inc. 및 Pro Music Rights, Inc.의 역량과 관련한 진술도 예외 없이 여기에 포함된다는 점에 유의해야 한다. 이 보도자료에 포함된 미래예측진술의 기초가 되는 가정이 합리적이라고 보지만, 그 가정이 부정확할 수 있으며 따라서 이 보도자료에 포함된 미래예측진술이 정확하다고 보장할 수 없다. 여기에 포함된 미래예측진술에 내재된 중대한 불확실성을 고려할 때, 이러한 정보의 포함은 Pro Music Rights, Inc., Music Licensing, Inc. 또는 다른 사람의 입장을 진술한 것으로 간주되어선 안 된다.

비법률 자문 공개:

이 보도 자료는 법률 자문에 해당하지 않으며, 독자는 여기에 포함된 내용과 관련된 법적 문제나 질문에 대해 법률 자문을 구할 것을 권장한다.

비투자 자문 고지:

이 보도자료는 정보 제공만을 그 목적으로 하며, 그 어떤 방식으로도 증권, 상품, 채권, 옵션, 파생상품 또는 기타 투자 상품의 구매 또는 판매에 대한 추천이나 권유를 암시하거나 그 같은 내용에 해당하지 않는다. 투자와 관련된 모든 결정은 자격을 갖춘 재무 부문 고문이나 전문가와 철저한 조사 및 상담을 거친 후에 내리길 권장한다. 당사는 이 보도자료에 제공된 정보에 근거하여 취하거나 취하지 않은 어떠한 조치에 대해서도 책임을 지지 않는다.

연락처: investors@ProMusicRights.com

출처: Music Licensing, Inc.