Music Licensing, Inc. 公布 2023 财年强劲业绩

那不勒斯，佛罗里达州, Feb. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 音乐版权行业的领先企业 Music Licensing, Inc. (OTC: SONG) 于今日公布了截至 2023 年 12 月 31 日的年度业绩。Music Licensing, Inc. 业绩表现强劲，在收入和盈利能力方面实现了取得了重要的阶段性成果。



2023 财年的主要财务概要包括：

总收入： Music Licensing, Inc. 的总收入为 1,052,274,588 美元，展示了其在竞争激烈的市场环境中创造可观收入的能力。

Music Licensing, Inc. 的总收入为 1,052,274,588 美元，展示了其在竞争激烈的市场环境中创造可观收入的能力。 净利润： Music Licensing, Inc. 实现净利润 46,033,387 美元，显示了其管理成本和实现利润最大化的效率。

Music Licensing, Inc. 实现净利润 46,033,387 美元，显示了其管理成本和实现利润最大化的效率。 总权益： Music Licensing, Inc. 的总权益为 49,580,139 美元，反映了其稳固的财务状况和稳定性。

Music Licensing, Inc. 的总权益为 49,580,139 美元，反映了其稳固的财务状况和稳定性。 流通股数： 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 802,635,215 股流通股，表明 Music Licensing, Inc. 继续致力于股东透明度和问责制。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有 802,635,215 股流通股，表明 Music Licensing, Inc. 继续致力于股东透明度和问责制。 每股收益 (EPS)： Music Licensing, Inc. 的 EPS 约为 0.057 美元，彰显了其通过盈利增长为股东创造价值的能力。

Music Licensing, Inc. 的 EPS 约为 0.057 美元，彰显了其通过盈利增长为股东创造价值的能力。 每股账面价值：Music Licensing, Inc. 的每股账面价值约为 0.062 美元，再次证明了其雄厚的资产基础和财务状况。

首席执行官兼董事长 Jake P. Noch 在谈到 Music Licensing, Inc. 业绩时表示：“我们高兴地宣布，Music Licensing, Inc. 在新的一年里取得了强劲的财务业绩，收入和盈利能力均有显著增长。这些业绩彰显了我们在保持坚实财务基础的同时为股东和利益相关者创造价值的承诺。”

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1671132/000121390024016747/ea0200543ex999-2_musiclicen.htm

关于 Music Licensing, Inc. (OTC：SONG) (ProMusicRights.com)

Music Licensing, Inc. (OTC: SONG)是一家多元化控股公司，也被称为 Pro Music Rights，是在美国成立的第 5 家公共表演权组织 (PRO)。其被许可方包括 TikTok、iHeart Media、Triller、Napster、7Digital、Vevo 等许多著名公司。据估计，Pro Music Rights 在美国拥有 7.4% 的市场份额，拥有超过 2,500,000 首著名歌手的作品，其中包括 A$AP Rocky、Wiz Khalifa、Pharrell、Young Jeezy、Juelz Santana、Lil Yachty、MoneyBagg Yo、Larry June、Trae Pound、Sause Walka、Trae Tha Truth、Sosamann、Soulja Boy、Lex Luger、Trauma Tone、Lud Foe、SlowBucks、Gunplay、OG Maco、Rich The Kid、Fat Trel、Young Scooter、Nipsey Hussle、Famous Dex、Boosie Badazz、Shy Glizzy、2 Chainz、Migos、Gucci Mane、Young Dolph、Trinidad James、Chingy、Lil Gnar、3OhBlack、Curren$y、Fall Out Boy、Money Man、Dej Loaf、Lil Uzi Vert 等无数其他f 歌手，以及人工智能创作的音乐。此外，Music Licensing, Inc. (OTC: SONG)还拥有 Listerine “Mouthwash （漱口水）”杀菌剂以及 Elton John、Lil Nas X、Miley Cyrus、Lil Wayne、XXXTentacion、Halsey 等艺术家的音乐作品中的版税权益。

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来源：Music Licensing, Inc.



