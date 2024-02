Des milliers de détaillants, distributeurs et fournisseurs canadiens de l’industrie des dépanneurs, de l’essence et du lave-auto se réunissent pour apprendre, découvrir et réseauter au Convenience U CARWACS Show d’EnsembleIQ en mars à Toronto

TORONTO, 26 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Convenience U CARWACS Show d’EnsembleIQ, le plus important salon commercial et conférence au Canada pour l’industrie des dépanneurs, de l’essence et du lave-auto, réunira des milliers de détaillants, de distributeurs et de fournisseurs pour deux jours d’apprentissage, de réseautage et de découverte de produits et de services nouveaux et innovants. Présenté par Convenience Store News Canada en partenariat avec OCTANE, l’événement aura lieu les 5 et 6 mars 2024 au Centre international. Inscrivez-vous ici .



« Nous sommes fiers d’accueillir le Convenience U CARWACS Show, le plus grand salon et la plus grande conférence au Canada qui met en contact les détaillants avec les fournisseurs de l’industrie des dépanneurs, de l’essence et du lave-auto. Notre secteur étant en constante évolution, nous présenterons les tendances et les technologies qui aideront les participants à répondre aux besoins changeants des clients. L’événement devrait réunir la plus grande affluence jamais vue en plus de cinq ans – nous nous réjouissons à l’idée que tout l’écosystème se réunisse le mois prochain », a déclaré Sandra Parente, Group Publisher/SVP, Grocery & Convenience, Canada, EnsembleIQ.

Le programme de la conférence C-store IQ, qui se déroule sur deux matinées, offre une séance d’apprentissage sur les stratégies commerciales innovantes, de la connaissance approfondie des consommateurs à l’IA, ainsi que sur les opportunités en constante mutation, y compris les boissons alcoolisées, de la part des leaders d’opinion de l’industrie des magasins de proximité, de l’essence et du lavage-auto.

Les présentations principales comprennent les interventions suivantes :

Beth Brickel, Vice-présidente de la recherche chez EnsembleIQ, présentera « The next chapter: C-store IQ National Shopper Study 2024 » (littéralement, « Le prochain chapitre : étude nationale sur les acheteurs C-store IQ 2024 ») le 5 mars. M me Brickel discutera des nouvelles données exclusives et des enseignements tirés de cette étude, la seule au Canada portant spécifiquement sur les dépanneurs et l’essence, qui examine l’évolution des désirs, des besoins et des valeurs de vos clients actuels et futurs, de la Génération Z aux Boomers, en passant par les Millenials et la Génération X.

Brickel discutera des nouvelles données exclusives et des enseignements tirés de cette étude, la seule au Canada portant spécifiquement sur les dépanneurs et l’essence, qui examine l’évolution des désirs, des besoins et des valeurs de vos clients actuels et futurs, de la Génération Z aux Boomers, en passant par les Millenials et la Génération X. Tina Varughese, conférencière professionnelle, présentera le 6 mars un exposé intitulé « Better Together in the Changing Workplace » (littéralement, « Mieux vivre ensemble sur un lieu de travail en mutation »). Mme Varughese expliquera comment appréhender les opportunités et les défis de la main-d’œuvre multigénérationnelle, multiculturelle et multiforme d’aujourd’hui et comment la gérer efficacement.

Cliquez ici pour consulter l’intégralité du programme .

L’Exhibit Hall, le hall dédié aux exposants, réunit des fabricants, des vendeurs et des fournisseurs à la fois de premier plan et innovants qui présentent les dernières technologies, de nouveaux produits et des solutions innovantes. Pour consulter la liste des exposants de l’édition 2024, cliquez ici .

Nouveautés marquantes de l’événement :

Dîner réunissant les membres de l’industrie le 5 mars autour de l’orateur principal, John Boynton, PDG d’Arterra Wines

Une heure de réseautage, durant laquelle les participants peuvent rencontrer individuellement des leaders de l’industrie.

La brasserie de plein air sera le point de convergence informel d’un moment de réseautage avec les fournisseurs et les participants à l’événement.

Le Trade Show Stage sera la scène des idées et des présentations rapides des principaux fournisseurs du secteur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.convenienceu.ca ou pour vous inscrire, cliquez ici . Rester connecté avec The Convenience U CARWACS Show sur X , LinkedIn et Facebook .

Pour découvrir comment parrainer l’événement ou devenir exposant, cliquez ici .

À propos de Convenience Store News Canada + OCTANE



Convenience Store News Canada + OCTANE est la principale source nationale multiplateforme d’information sur l’industrie, de renseignements commerciaux originaux, de rapports sur les produits et les catégories, de tendances, de chroniques d’experts et de pratiques exemplaires destinée aux exploitants de dépanneurs, de postes d’essence et de lave-autos. En tant que leaders d’opinion, notre objectif est de fournir un contenu exhaustif et analytique qui informe le réseau de distribution, les responsables des chaînes de magasins et les propriétaires/exploitants de magasins sur les meilleurs moyens d’accroître les bénéfices et les ventes. En plus de publier six magazines par année et la lettre d’information numérique bihebdomadaire All Convenience, nous réunissons l’industrie à l’occasion d’événements de premier plan, tels que le Convenience U CARWACS Show, les Star Women in Convenience Awards et les Future Leaders in Convenience + Car Wash Awards.

À propos d’EnsembleIQ



EnsembleIQ est la première ressource d’informations et de connexions exploitables qui favorise la croissance des entreprises tout au long du processus d’achat. Nous aidons les professionnels de la vente au détail, de la technologie, des biens de consommation, de la santé et de l’hôtellerie à prendre des décisions éclairées et à se forger un avantage concurrentiel. EnsembleIQ met à disposition les informations commerciales les plus fiables provenant des meilleurs experts du secteur, des solutions marketing créatives et des expériences événementielles efficaces qui connectent les meilleurs fournisseurs et prestataires de services de leur catégorie à nos communautés dynamiques de création d’entreprises. Pour en savoir plus sur EnsembleIQ, rendez-vous sur ensembleiq.com .