Elis finalise l’acquisition de Moderna Holding BV aux Pays-Bas

Saint-Cloud, le 26 février 2024 – Elis, leader mondial des services circulaires, annonce ce jour la finalisation de l’acquisition de 100% de Moderna Holding BV (« Moderna ») aux Pays-Bas, dont la signature d’un accord avait été annoncée le 10 janvier 2024. Cette acquisition sera consolidée dans les comptes à partir du 1er mars 2024.

Moderna dispose d’une usine très moderne qui devient l’une des plus grandes usines d’Elis. Grâce à ses 2 dépôts, elle peut desservir l’ensemble du territoire néerlandais. Le groupe, qui emploie environ 400 personnes, propose des services en Linge plat, en Vêtement de travail et en Hygiène & Bien-être, à des clients du secteur de l’Hôtellerie-Restauration, de l’Industrie et des Commerce & Services. Le chiffre d’affaires de la société devrait être proche de 50 millions d’euros en 2023.

Cette acquisition complète le réseau existant d’Elis aux Pays-Bas, notamment sur le marché porteur du Vêtement de travail, et permet au Groupe d’adresser le marché du Linge Plat, sur lequel il n’opérait jusqu’alors pas.

A propos d’Elis

Leader des services circulaires grâce à un modèle de location-entretien optimisé par des technologies de traçabilité, Elis innove chaque jour. Dans ses 29 pays, Elis répond aux besoins de ses clients en matière de protection, d’hygiène et de bien-être, tout en les accompagnant dans l’atteinte de leurs objectifs environnementaux. Avec un savoir-faire opérationnel unique et un profil de croissance organique profitable, Elis crée ainsi de la valeur, durablement, pour ses actionnaires, ses clients, ses collaborateurs et l’environnement.

https://fr.elis.com/fr

