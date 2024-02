Faaborg, den 26. februar 2024

Selskabsmeddelelse nr. 1/2024

SKAKO udbetaler et større end forventet ekstraordinært udbytte på DKK 122m i forbindelse med salget af aktiviteterne i SKAKO Concrete og forventer at udbetale et ordinært udbytte på DKK 15m.

Bestyrelsen har i dag besluttet at udbetale et ekstraordinært udbytte på DKK 122m/39,27 kr. pr. aktie i forbindelse med salget af aktiviterne i SKAKO Concrete, svarende til væsentligt mere end det fulde provenu fra frasalget efter transaktionsomkostninger. Det er højere end det tidligere forventede ekstraordinære udbytte på DKK 116m, jfr. selskabsmeddelelse nr. 11/2023, hvilket skyldes en forsat meget positiv udvikling i både SKAKO Concrete og SKAKO Vibrations resultater og pengestrømme for 2023.

Bestyrelsen forventer samtidig at kunne udbetale et ordinært udbytte på DKK 15,4m, svarende til DKK 5 kr. per aktie ligesom sidste år.

Det succesfulde salg af aktiviterne i SKAKO Concrete har samtidig synliggjort og frigjort store yderligere værdier, idet aktiekursen er steget fra 71 før frasalget til dagens kurs på 107, svarende til en stigning på 51%.

Efter udbetalingen af det ekstraordinære og ordinære udbytte vil SKAKO fortsat stå i en meget stærk finansiel position med en solid balance, lav gearing og god likviditet. Bestyrelsen forventer derfor at kunne fortsætte de sædvanlige, og i de senere år stigende udbytter. Der vil også fortsat være finansiel kapacitet til at tilkøbe relevante recycling virksomheder og integrere disse, sådan som det blev dokumenteret med købet af Dartek.

Det nye SKAKO

SKAKO har i mange år været drevet som to helt adskilte forretninger med egne selvstændige ledelser og organisationer i Concrete og Vibration. Frasalget af SKAKO Concrete betyder at selskabet nu fokuserer på de forretningsområder der ligger i SKAKO Vibration. Denne del af forretningen har i mange år leveret et stabilt afkast, med en god lønsomhedsgrad på ca. 10%, ved at sælge sorteringsløsninger baseret på vibrationsteknologi i 3 hovedsegmenter:

Hardware/fasteners

SKAKO leverer avancerede fremføringsløsninger til underleverandører til Automobilindustrien og byggeindustrien. Slutkunderne har gennemgået forandringer ifm. elektrificeringen af biler og dette har påvirket hele værdikæden af leverandører som primært befinder sig i Tyskland. Behovet for SKAKO’s løsninger bliver ikke mindre fremadrettet. SKAKO er markedsleder i Tyskland som er det i særklasse største marked i Europa. Det europæiske marked forventes at vokse gennemsnitligt med næsten 5% p.a. frem mod 2031.

Minerals/mining

SKAKO har leveret sorterings- og procesløsninger til mineindustrien i over 50 år. Industrien står overfor store investeringer for at sikre råstoffer til den grønne omstilling. Verdensmarkedet forventes at vokse med næsten 6% p.a. frem mod 2028. SKAKO har også været aktiv i Vestafrika i en årrække og leveret løsninger ifm. frembringelsen af fosfat til bl.a. gødningsproduktion. Producenterne i dette marked står overfor meget store investeringer i kapacitetsudvidende anlæg, og markedet forventes at vokse med næsten 7% p.a. de kommende år.

Recycling

SKAKO har leveret delløsninger til affaldssorteringsmarkedet gennem en årrække. I 2019 besluttede bestyrelsen at investere mere aktivt i dette segment, gennem erhvervelsen af virksomheden Dartek, beliggende i St. Sebastian i Spanien. Med Dartek som omdrejningspunkt og kompetencecenter er salget fordoblet på 3 år. Og udviklingen forventes at fortsætte, drevet af fortsat øget fokus på den grønne omstilling i EU og ikke mindst et pres fra forbrugerne til mere genanvendelse. SKAKO fortsætter med at tage de teknologiske løsninger ud i alle større europæiske markeder hvor der investeres i organisk vækst i disse år. Det overvejes også løbende om væksten kan accelereres lønsomt gennem M&A aktivitet.

”Vi er meget tilfredse med at kunne udbetale næsten hele salgsprovenuet fra salget af aktiviteterne i SKAKO Concrete til vores næsten 2000 aktionærer, og at aktionærerne derudover kan se frem til et ordinært udbytte på 5 kr. pr. aktie. Transaktionen har løftet værdier frem som aktiemarkedet ikke har kunne, til alle aktionærers glæde. Aktien indeholder nu en mere fokuseret forretning inden for Vibrationsprocesser med fokus på tre stærke segmenter, både mht. vækst og lønsomhed. Vi ser meget positivt på udviklingen af det nye SKAKO” udtaler bestyrelsesformand Jens Wittrup Willumsen.

Guidance for det fortsættende selskab

SKAKO´s guidance for resultatet af den primære drift før ekstraordinære poster(EBIT) i 2023 for de fortsættende aktiviteter blev i selskabsmeddelese nr. 11/2023 udmeldt til DKK 20-24m. Det endelige resultat for 2023 forventes at ligge lidt over den øvre ende af dette interval som følge af en forsat meget positiv udvikling i selskabets aktiviteter.

Ekstraordinært udbytte

Ex udbytte dato: 27. februar 2024

Registreringsdato: 29. februar 2024

Udbetalingsdato: 29. februar 2024





Forventet ordinært udbytte

Ex udbytte dato: 17. april 2024

Registreringsdato: 24. april 2024

Udbetalingsdato: 24. april 2024





Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen bestyrelsesformand

Kontakt information

Jens Wittrup Willumsen, bestyrelsesformand

Tel: 23475640