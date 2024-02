L’Europe Pleine de Caractère : les Fromages d’Europe présentent leur nouvelle campagne au Canada

MONTRÉAL, 26 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les fromages d’Europe sont ravis de dévoiler leur nouvelle campagne « L’Europe pleine de caractère — Fromages d’Autriche et de France », lancée en 2023, sur le marché canadien.



Mise en œuvre par le European Milk Forum (EMF), le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) et Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH (AMA-Marketing), cette campagne vise à promouvoir le riche patrimoine, la qualité exceptionnelle, le caractère naturel ainsi que les saveurs irrésistibles des fromages d’Europe, à la qualité inégalée, en mettant l’accent sur ceux de France et d’Autriche.

Derrière la fabrication fromagère européenne se cache un hommage à l’art et à l’artisanat, mettant en valeur la diversité des saveurs, des textures et des arômes qui ont fait des fromages français et autrichiens des produits prisés sur les tables du monde entier. Cette campagne espère sensibiliser les consommateurs aux secrets des fromages européens et susciter chez eux le plaisir de savourer d’exquises créations.

« Notre passion pour les fromages européens est au cœur de tout ce que nous réalisons. Grâce à la campagne “L’Europe Pleine de Caractère”, nous sommes enthousiastes à l’idée de partager notre amour pour le savoir-faire fromager avec les amateurs de fromage à travers tout le Canada. », confie Charles Duque , Directeur général, Zone Amériques, CNIEL — Centre National Interprofessionnel de l’Économie Laitière | La filière laitière française.

La campagne « L’Europe Pleine de Caractère » se prolonge bien au-delà du goût et vise également à sensibiliser à l’importance de soutenir une production fromagère durable et responsable. Les relations privilégiées et établies au fil du temps avec des producteurs laitiers et des fromagers de confiance garantissent le respect des normes de qualité les plus élevées, ainsi que la préservation des valeurs d’authenticité, de protection de l’environnement et de durabilité.

Tout au long de cette campagne de trois ans, une série d’événements et d’expériences attrayantes plongeront les médias, les influenceurs et les amateurs de fromage dans l’univers des fromages européens. Entre événements de presse exclusifs, dégustations interactives et campagnes d’influence, la présence des fromages d’Europe lors de grands rendez-vous destinés aux consommateurs est la promesse d’un voyage inoubliable. Les partenariats avec une sélection de fromageries au Québec et en Ontario, soulignant la grande variété et la qualité unique de l’offre européenne en boutique, ainsi que la collaboration avec le célèbre service de prêt-à-cuisiner québécois Cook It, ajoutent une dimension passionnante à la campagne.

Sur les médias sociaux, la campagne informe et encourage les amateurs de fromage à partager leur amour pour les fromages français et autrichiens à travers leurs expériences et leurs recettes sur les pages Facebook et Instagram récemment lancées.

À PROPOS DE LA CAMPAGNE L’EUROPE PLEINE DE CARACTÈRE : Cette campagne est proposée par le Centre national interprofessionnel de l’économie laitière (CNIEL) et Agrarmarkt Austria Marketing GesmbH (AMA-Marketing), avec le soutien de l’Union européenne. Les objectifs sont de promouvoir le lait et les produits laitiers au regard de la zone de production idéale, des conditions climatiques et des systèmes de production de l’UE, du patrimoine (authenticité, histoire, savoir-faire), des méthodes de production, de la qualité naturelle des produits, de la qualité et de la salubrité alimentaire, ainsi que de la place et du rôle des produits laitiers dans la gastronomie locale.

CAMPAGNE FINANCÉE PAR L’UNION EUROPÉENNE

Financé par l’Union européenne. Cependant, les positions et opinions exprimées appartiennent aux auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l’Union européenne ou de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA). Ni l’Union européenne ni l’autorité chargée de l’octroi ne sauraient en être tenues pour responsables.

