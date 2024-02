ASICS-Studie bestätigt positiven Zusammenhang zwischen Sport und der psychischen Gesundheit von Frauen. Dennoch ist es besorgniserregend, dass mehr als die Hälfte der Frauen auf der ganzen Welt mit dem Sport aufhört oder ihn ganz aufgibt

LONDON, Feb. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die größte jemals durchgeführte globale Studie über den Unterschied zwischen den Geschlechtern beim Sport zeigt:



Je mehr Frauen sich bewegen, desto besser fühlen sie sich. Frauen, die regelmäßig Sport treiben, sind 52 % glücklicher, 50 % energiegeladener, 48 % selbstbewusster, 67 % weniger gestresst und 80 % weniger frustriert.

Aber mehr als die Hälfte der Frauen treibt nicht so viel Sport, wie sie gerne würde, und verpasst so die körperlichen und geistigen Vorteile der Bewegung.

Alle Frauen sehen sich im Laufe ihres Lebens mit einer Vielzahl von universellen Herausforderungen und Hindernissen konfrontiert, wenn sie Sport treiben.

Doch Männer nehmen diese Barrieren anders wahr, als sie es in der Realität sind.

Ermutigend ist, dass auf der ganzen Welt Menschen aktiv Barrieren für Frauen im Sport überwinden. ASICS beleuchtet ihre Geschichten und verspricht, Move Her Mind zu unterstützen.

Am diesjährigen Internationalen Frauentag stellt ASICS die Ergebnisse der größten jemals durchgeführten Studie über die Unterschiede zwischen den Geschlechtern bei der körperlichen Betätigung vor, die den positiven Zusammenhang zwischen der körperlichen Betätigung von Frauen und ihrer geistigen Gesundheit bestätigt. So sind Frauen 52 % glücklicher, 50 % energiegeladener, 48 % selbstbewusster, 67 % weniger gestresst und 80 % weniger frustriert , wenn sie Sport treiben.

Die unabhängige Studie, die unter der Leitung der renommierten Wissenschaftler Dr. Dee Dlugonski und Professor Brendon Stubbs an mehr als 25.000 Menschen durchgeführt wurde, ergab jedoch, dass mehr als die Hälfte der Frauen weltweit mit dem Sport aufhöret oder ihn ganz aufgibt, was sich negativ auf ihr Befinden auswirkt. Als Reaktion darauf erkennt ASICS den positiven Einfluss von Einzelpersonen und Basisorganisationen an, die Barrieren für Frauen im Sport durchbrechen, um mehr Frauen zu unterstützen, sie zu stärken und zu inspirieren, sich zu bewegen.

Beunruhigenderweise hat die globale Studie ergeben, dass mehr als die Hälfte der Frauen mit ihrem Trainingszustand unzufrieden sind. Alle Frauen erleben im Laufe ihres Lebens Hindernisse, die sie davon abhalten, Sport zu treiben, von Zeitdruck (74 %) über geringes Selbstvertrauen (35 %) bis hin zu einschränkenden Umgebungen (44 %) oder dem Gefühl, nicht sportlich genug zu sein (42 %). Darüber hinaus gaben fast zwei Drittel (61 %) der Mütter die Mutterschaft als Hauptgrund dafür an, dass sie nicht mehr regelmäßig Sport treiben. Dies zeigt, welchen Einfluss Erziehungsaufgaben und gesellschaftliche Erwartungen an die Geschlechterrollen auf das Aktivitätsniveau von Frauen haben.

Interessanterweise hatten Männer eine andere Vorstellung von den Herausforderungen, denen Frauen gegenüberstehen, als die Realität. Nur 34 % der Herren erkannten Zeitmangel als Hindernis für die sportliche Betätigung von Frauen, obwohl drei Viertel (74 %) der Frauen dieses Problem anführten. Stattdessen hielten Männer Körperunsicherheiten für das Hauptproblem, wobei 58 % der Herren dies als Haupthindernis angaben, verglichen mit 36 % der Frauen. Von den fünf größten Hindernissen, die Männer für sportliche Betätigung sehen, findet sich nur ein einziges (Kosten) in der Liste der häufigsten Hindernisse, die von Frauen genannt werden, was die Diskrepanz zwischen der Wahrnehmung der Männer und der täglichen Realität der Frauen auf der ganzen Welt verdeutlicht.

Trotzdem hat die Studie ergeben, dass mehr als ein Drittel der Frauen ihre Freunde als die wichtigsten Einflussfaktoren für ihre sportliche Betätigung bezeichnet und feststellt, dass sie eher von Frauen wie ihnen selbst als von Prominenten zum Sport motiviert werden. Auf die Frage, warum sie Sport treiben würden, antworteten Frauen erfreulicherweise durchgängig, dass sie dies für ihre geistige (92 %) und körperliche (96 %) Gesundheit und nicht für die Ästhetik tun würden.

Die Leiterin der Studie, Dr. Dee Dlugonski, Assistant Professor am Sports Medicine Research Institute der Universität von Kentucky, dazu: „Unsere Studie hat gezeigt, dass das geschlechtsspezifische Bewegungsgefälle eine komplexe Herausforderung ist, die sich nicht über Nacht entwickelt hat. Auf die Frage, was helfen könnte, gaben die Frauen jedoch an, dass es ihnen helfen würde, sich mehr zu bewegen, wenn die Bewegung in allen Formen zugänglicher, inklusiver und anerkannter würde und gleichzeitig die geschlechtsspezifischen Erwartungen der Gesellschaft in Frage gestellt würden.

„Dazu gehört auch, dass wir Frauen und ihre Bedürfnisse in den Mittelpunkt des Trainings stellen. Von der Kinderbetreuung und der Verpflegung für alle Aktivitätsniveaus bis hin zur Vereinbarkeit mit der Arbeit, die Spaß macht, erschwinglich, sicher, einladend und urteilsfrei ist. Alle diese Lösungen sind zwar klein, können aber eine große Wirkung haben. Unsere Studie hat Tausende von Einzelpersonen und Organisationen auf der ganzen Welt aufgedeckt, die bereits Veränderungen vorantreiben.“

Dazu gehören auch Menschen wie Karen Guttridge, die als ältere Frau das Gefühl hatte, dass es vor Ort keine Bewegungsmöglichkeiten gab. Also beschloss sie, ihre eigene Laufgruppe für Frauen über fünfzig zu gründen. Karen, die mit fünf Frauen für die erste Sitzung gerechnet hatte, war überwältigt, als über siebzig gleichgesinnte Frauen erschienen. Die Gruppe ist ein überwältigender Erfolg und hat vielen Frauen geholfen, sich zu bewegen und sich dabei selbstbewusst zu fühlen. Sie bietet Laufprogramme für alle Trainingsstufen und einen einladenden, sicheren und urteilsfreien Raum, in dem sich die Frauen austauschen können.

ASICS möchte den unglaublichen Einfluss von Menschen wie Karen in Gemeinschaften auf der ganzen Welt anerkennen und feiern. Heute stellt ASICS die bemerkenswerten Einzelpersonen und Organisationen vor, die aktiv Barrieren für Frauen in Sport und Bewegung abbauen. Neben den Geschichten derjenigen, die etwas bewegen, enthält die ASICS Move Her Mind-Plattform Ressourcen, Aktivitäten und Tipps, um mehr Frauen zu unterstützen, sich öfter zu bewegen.

ASICS weiß, dass es noch viel, viel mehr Menschen und Organisationen gibt, die auf der ganzen Welt etwas bewegen. Anlässlich des Internationalen Frauentags ruft ASICS dazu auf, ihre Geschichten und Erfahrungen einzureichen, damit mehr Frauen miteinander verbunden, unterstützt und inspiriert werden können.

Tomoko Koda, Managing Executive Officer für ASICS, dazu: „ASICS wurde aus der Überzeugung heraus gegründet, dass Sport und Bewegung dem Körper und dem Geist gut tun. Deshalb werden wir ASICS genannt: 'Anima Sana in Corpore Sano' oder 'Gesunder Geist in einem gesunden Körper'. Unsere Studie hat zwar ergeben, dass viele Frauen mit ihrem Bewegungsverhalten unzufrieden sind, aber sie hat auch den enormen Einfluss aufgedeckt, den Einzelpersonen und Basisorganisationen haben, um Frauen zu helfen, sich zu bewegen.

„Wir hoffen, dass wir mit Move Her Mind diesen bemerkenswerten Menschen eine Plattform bieten können, um sich mit anderen zu vernetzen und sie zu inspirieren, damit jeder einen gesunden Geist in einem gesunden Körper haben kann. Es ist an der Zeit, dass mehr Frauen und Mädchen die positiven körperlichen und geistigen Auswirkungen von Bewegung erfahren. Es ist Zeit für Veränderungen. Es ist Zeit, ihren Geist zu bewegen.“

Besuchen Sie die Plattform Move Her Mind und beteiligen Sie sich, unter http://www.asics.com/us/en-us/mk/move-her-mind

Anmerkungen für die Redaktion:

Die Studie wurde von ASICS in Auftrag gegeben und von Dr. Dee Dlugonski, Assistenzprofessorin am Sports Medicine Research Institute, University of Kentucky, und Associate Professor Brendon Stubbs vom King's College London geleitet. Beide sind renommierte Forscher auf dem Gebiet der Bewegung und des geistigen Wohlbefindens.

Die Studie lief von Juni bis September 2023. Insgesamt fanden 26 Fokusgruppen auf der ganzen Welt statt und 24.772 Personen füllten die Online-Umfrage in mehr als 40 Ländern aus, was die Studie zur größten ihrer Art macht. Alle Fokusgruppen wurden von unabhängigen Moderatoren geleitet, darunter führende Akademiker und Branchenexperten.

Ein Foto zu dieser Ankündigung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fe3723d9-16dc-4cb1-ad05-6561904aa4ac