Un estudio de ASICS confirma la relación positiva entre el ejercicio y la salud mental de las mujeres, sin embargo, resulta preocupante que más de la mitad de las mujeres de todo el mundo abandonen el ejercicio o lo dejen por completo

Cuanto más se mueven las mujeres, mejor se sienten. Las mujeres que hacen ejercicio con regularidad son un 52% más felices, tienen un 50% más de energía, un 48% más de confianza en sí mismas, un 67% menos de estrés y un 80% menos de frustración.

Sin embargo, más de la mitad de las mujeres no hacen tanto ejercicio como desearían y se pierden los beneficios físicos y mentales del ejercicio.

Todas las mujeres se enfrentan a un sinfín de retos y barreras universales para hacer ejercicio, a lo largo de sus vidas.

Sin embargo, la percepción que tienen los hombres de estas barreras difiere de la realidad.

Resulta alentador que en todo el mundo haya personas que están rompiendo activamente las barreras para las mujeres en el deporte; ASICS da luz a sus historias y se compromete a ayudar a "Libera su mente".

Este Día Internacional de la Mujer, ASICS desvela los resultados del mayor estudio jamás realizado sobre la brecha de género en el ejercicio, reafirmando la correlación positiva entre los niveles de ejercicio de las mujeres y su salud mental, con un 52% de mujeres más felices, un 50% más energizadas, un 48% más seguras de sí mismas, un 67% menos estresadas y un 80% menos frustradas cuando hacen ejercicio.

Sin embargo, la investigación independiente, realizada con más de 25,000 personas y dirigida por los renombrados académicos, la Dra. Dee Dlugonski y el Profesor Brendon Stubbs, descubrió de forma alarmante que más de la mitad de las mujeres de todo el mundo están abandonando o dejando de hacer ejercicio por completo, lo que repercute negativamente en su estado de ánimo. En respuesta, ASICS reconoce y amplifica el impacto positivo de individuos y organizaciones de base que están rompiendo barreras para las mujeres en el deporte, para apoyar, empoderar e inspirar a más mujeres a moverse.

Causa preocupación que el estudio global revelara que más de la mitad de las mujeres no están satisfechas con sus niveles de ejercicio. Todas las mujeres experimentan barreras para hacer ejercicio a lo largo de su vida, desde presiones de tiempo (74%) y poca confianza en sí mismas (35%) hasta entornos intimidatorios (44%) o no sentirse suficientemente deportistas (42%). Es más, casi dos tercios (61%) de las madres citaron la maternidad como la razón principal por la que abandonaron por completo la práctica regular de ejercicio o deporte, lo que demuestra el impacto que las responsabilidades de cuidado y las expectativas sociales sobre los roles de género están teniendo en los niveles de actividad de las mujeres.

Es interesante observar que las percepciones de los hombres sobre los desafíos que enfrentan las mujeres diferían de la realidad. Sólo el 34% de los hombres reconoció la falta de tiempo como un obstáculo para que las mujeres hicieran ejercicio, a pesar de que tres cuartas partes (74%) de las mujeres citaron este problema. En cambio, los hombres pensaban que las inseguridades corporales eran el principal problema, ya que el 58% de los hombres lo señalaban como la principal barrera, frente al 36% de las mujeres. De hecho, de las cinco principales barreras para hacer ejercicio percibidas por los hombres, solo una (los costos) figuraba en la lista de obstáculos más comunes señalados por las mujeres, lo que pone de manifiesto una disparidad entre las percepciones de los hombres y la realidad cotidiana que sienten las mujeres de todo el mundo.

A pesar de ello, la investigación descubrió que más de un tercio de las mujeres afirman que sus amigas son sus influyentes más importantes a la hora de hacer ejercicio, señalando que las motivan más a hacer ejercicio las mujeres como ellas, que las celebridades. Cuando se les preguntó por qué harían ejercicio, las mujeres respondieron de manera alentadora que lo harían casi en totalidad por su salud mental (92%) y física (96%) más que por estética.

La directora del estudio, la Dra. Dee Dlugonski, profesora adjunta del Instituto de Investigación de Medicina Deportiva de la Universidad de Kentucky, afirmó: "Nuestro estudio demostró que la brecha de género en el ejercicio es un reto complejo que no se desarrolló de la noche a la mañana. Dado que no tiene una única causa, no se resolverá con una única solución, pero cuando se les preguntó qué podría ayudar, las mujeres señalaron que hacer que el movimiento sea más accesible, inclusivo y reconocido en todas sus formas, desafiando al mismo tiempo las expectativas de género de la sociedad, les ayudaría a moverse más.

"Esto incluye hacer que el ejercicio se centre en las mujeres y sus necesidades. Desde proporcionar servicios de guardería y catering en todos los niveles de actividad, hasta adaptarse al trabajo, ser divertido, asequible, seguro, acogedor y libre de prejuicios. Todas estas soluciones, aunque pequeñas, pueden tener un impacto significativo, y nuestro estudio descubrió miles de personas y organizaciones en todo el mundo que ya están impulsando el cambio".

Esto incluye a personas como Karen Guttridge, que como mujer mayor sentía que no había oportunidades de hacer ejercicio a nivel local, así que decidió crear su propio grupo de running para mujeres de más de cincuenta años. Esperando que cinco señoras se unieran a la primera sesión, Karen se sintió abrumada cuando se presentaron más de setenta mujeres con ideas afines. Ya que ofrece programas de running para todos los niveles de ejercicio y un espacio acogedor, seguro y libre de prejuicios para que las mujeres conectaran, el grupo ha tenido un éxito abrumador y ha ayudado a muchas mujeres a moverse y a sentirse seguras al hacerlo.

ASICS quiere reconocer y celebrar el increíble impacto de personas como Karen en comunidades de todo el mundo. Hoy, ASICS pone de relieve a las personas y organizaciones notables, que están desmantelando activamente las barreras para las mujeres en el ejercicio y el deporte. Además de las historias de quienes están marcando la diferencia, la plataforma ASICS Libera su mente contiene recursos, actividades y consejos para ayudar a más mujeres a moverse más a menudo.

ASICS sabe que hay muchísimas más personas y organizaciones marcando la diferencia en todo el mundo. Este Día Internacional de la Mujer, ASICS invita a la gente a enviar sus historias y experiencias, para que más mujeres puedan estar conectadas, apoyadas e inspiradas.

Tomoko Koda, directora ejecutiva de ASICS, comenta: "ASICS se fundó con la convicción de que el deporte y el ejercicio benefician al cuerpo y a la mente. Por eso nos llamamos ASICS: 'Anima Sana in Corpore Sano' o 'Mente Sana en Cuerpo Sano'. Aunque nuestro estudio reveló que muchas mujeres no están contentas con sus niveles de ejercicio, también puso de manifiesto el tremendo impacto que están teniendo los individuos y las organizaciones de base a la hora de ayudar a las mujeres a moverse.

"Con el lanzamiento de Libera su mente, esperamos dar a estas personas notables una plataforma para conectar e inspirar a otros, para que todos puedan lograr una mente sana en un cuerpo sano. Es hora de que más mujeres y niñas experimenten los beneficios físicos y mentales positivos del ejercicio. Es hora de cambiar. Es hora de Libera su mente".

Visite la plataforma Libera su mente y participe, en http://www.asics.com/us/en-us/mk/move-her-mind.

El estudio fue encargado por ASICS y dirigido por la Dra. Dee Dlugonski, profesora adjunta del Instituto de Investigación de Medicina Deportiva de la Universidad de Kentucky, y el profesor asociado Brendon Stubbs del King’s College London. Ambos son reconocidos investigadores en temas de movimiento y bienestar mental.

El estudio se llevó a cabo entre junio y septiembre de 2023. En total, se realizaron 26 grupos focales en todo el mundo y 24,772 personas completaron la encuesta en línea en más de 40 países, lo que lo convierte en el mayor estudio de este tipo. Todos los grupos focales fueron dirigidos por facilitadores independientes, entre los que se encontraban destacados académicos y expertos del sector.

