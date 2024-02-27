ASICS研究證實運動與女性心理健康之間存在正面關連，但令人擔憂的是，全球一半以上的女性正在放棄或完全停止運動

倫敦, Feb. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 有史以來針對兩性之間的運動差距進行的最大規模全球研究顯示：

女性運動越多，她們的感覺就越好。 經常運動的女性幸福感增加52%，精力增加50%，自信增加48%，壓力減少67%，沮喪感減少80%。

然而，超過一半的女性沒有按意願進行運動，並且錯失了運動對身體和精神的好處。

所有女性一生都面臨著無數運動的共同挑戰和障礙。

然而，男性對這些障礙的認知與現實不同。

令人鼓舞的是，世界各地的人們正積極打破女性參與運動的障礙；ASICS 講述了她們的故事，並承諾幫助「讓女性動心」（Move Her Mind）。

今年國際婦女節，ASICS公佈了有史以來針對兩性之間運動差距進行的最大規模研究結果，重申了女性運動水平與其心理健康之間的正相關性，女性在運動時的幸福感提高52%，精力提高50%，自信提高48%，壓力減少67%，沮喪感減少80%。

這項由著名學者Dee Dlugonski博士和Brendon Stubbs教授領導的獨立研究對超過25,000人進行了研究，然而結果發現了值得關注的啟示：全球超過一半的女性正在放棄或完全停止運動，這對她們的精神狀態產生了負面影響。 有見及此，ASICS正在認同並加強個人和基層組織的正面影響，這些個人和基層組織正在打破女性運動障礙，支持、幫助和激勵更多女性參與運動。

令人擔憂的是，這項全球研究顯示，超過一半的女性對自己的運動水平不滿意。 所有女性在一生中都會遇到運動障礙，例如時間壓力（74%）和缺乏自信（35%） 到環境令人生畏（44%）或感覺運動細胞不夠（42%）。 此外，近三分之二（61%）為人母親的受訪者將母親身份視為她們放棄定期運動或完全放棄運動的主要原因，這顯示育兒責任和涉及性別角色的社會期望對女性活動程度的影響。

有趣的是，男性對女性面臨的挑戰的認知與現實不同。 只有34%的男性認為缺乏時間是女性運動的障礙，卻有四分之三（74%）的女性表示這構成問題。 相反，男性認為「身體不安感」是主要問題，58%的男性表示這是主要障礙，而女性持相同看法的比例為36%。 事實上，在男性認為的前五項運動障礙中，只有一項（費用成本）實際上出現在女性提出的最常見障礙清單上，這突顯了男性的認知與世界各地女性所感受到的日常現實存在差異。

儘管如此，研究發現，超過三分之一的女性表示，朋友是她們最重要的運動影響者，並指出像其他女性比名人更能激勵她們運動。 當被問到為什麼要運動時，令人鼓舞的是，女性普遍表示是為了心理（92%）和身體（96%）的健康，而不是為了外表。

該研究的負責人、肯塔基大學（University of Kentucky）運動醫學研究所（Sports Medicine Research Institute）助理教授Dee Dlugonski博士表示：「我們的研究顯示，兩性之間的運動差距是一項複雜的挑戰，並非一朝一夕形成。 鑑於這問題沒有單一原因，因此不能透過單一解決方案來解決，但當被問及什麼可以提供幫助時，女性指出，讓各種形式的運動更容易接觸、更具包容性和得到認可，同時挑戰社會的性別角色期望，將有利她們做更多運動。

「這包括以女性及其需要為中心進行運動， 從所有活動層面的托兒服務和餐飲，到適應工作、有趣、負擔得起、安全、寬容，且不帶主觀批判。 這些解決方案雖然都是小事，但可以產生重大影響，我們的研究發現世界各地有成千上萬的個人和組織已經開始推動變革。」

這包括Karen Guttridge，作為一名年長女性，她覺得當地沒有運動機會，因此她決定為五十歲以上的女性自行成立跑步小組。 Karen Guttridge原本預計只會有五位女士參加第一次跑步，但當七十多名志同道合的女性出現時，她感到不知所措。 這個通過提供所有運動程度的跑步計劃，並為女性提供一個有吸引力、安全且不帶主觀批判的交流空間，取得了巨大成功，支持許多女性運動並對此充滿信心。

ASICS希望表揚並稱讚Karen Guttridge這樣的人對世界各地社區所產生的重大影響。 今天，ASICS重點關注積極消除女性鍛鍊和運動障礙的傑出個人和組織。 除了那些帶來改變的人背後的故事外，ASICS「讓女性動心」（Move Her Mind）平台亦包含各類資源、活動和技巧，以支持更多女性更頻繁地運動。

ASICS知道世界各地還有許多人和組織正在帶來改變。 今年國際婦女節，ASICS邀請大家提供自己的故事和經歷，以便能夠連繫、支持和啟發更多女性。

ASICS常務行政總裁Tomoko Koda指出：「ASICS堅信運動和鍛鍊有益於身心。 因此，我們的名稱是「ASICS」——拉丁文全寫「Anima Sana in Corpore Sano」，意思是「健全的精神寓於健全的體魄」。 雖然我們的研究發現許多女性對自己的運動程度並不滿意，但研究亦揭示了個人和基層組織在幫助女性運動方面所發揮的巨大影響。

「透過推出『讓女性動心』（Move Her Mind），我們希望為這些傑出人士提供一個平台，相互聯繫並激勵他人，讓每個人都能活出『健全的精神寓於健全的體魄』的道理。 現在需要讓更多婦女和女孩體驗運動對身心的正面益處， 是時候作出改變， 『讓女性動心』（Move Her Mind）。」

造訪「讓女性動心」（Move Her Mind）平台並參與其中： http :// www . asics . com / us / en - us / mk / move - her - mind

編者註 ：

本研究受ASICS委託，由肯塔基大學（University of Kentucky）運動醫學研究所（Sports Medicine Research Institute）助理教授Dee Dlugonski博士和倫敦國王學院（King’s College London）副教授Brendon Stubbs領導， 兩人都是運動和心理健康領域的著名研究人員。

該研究持續時間由2023年6月至9月， 期間總共有26個焦點小組在全球各地進行，40多個國家或地區共24,772人完成了這項線上問題調查，是同類研究中規模最大的一次。 所有焦點小組均由獨立主持人領導，其中包括頂尖學者和行業專家。

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