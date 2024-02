Alira Health publie le rapport mondial 2024 sur la fabrication sous contrat dans le secteur des technologies médicales

FRAMINGHAM, Mass., 27 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alira Health, cabinet de conseil international en sciences de la vie et en recherche clinique, a annoncé la publication du rapport mondial 2024 sur la sous-traitance dans le secteur des technologies médicales. Ce rapport propose une analyse exhaustive des tendances du marché mondial de la fabrication sous contrat (« CDMO ») dans le secteur des medtech et comprend une analyse approfondie du panorama de la fabrication sous contrat en France, en Allemagne, en Italie, en Irlande, en Suisse, au Royaume-Uni et dans les pays nordiques.

Points clés du rapport :

Les marchés européens et américains de l’externalisation représentent ensemble plus de la moitié de l’industrie mondiale des CDMO. L’Europe compte de nombreux acteurs de plus petite taille et localisés qui offrent une spécialisation de renommée mondiale dans le cadre d’opérations fragmentées.

Les CDMO basés aux États-Unis génèrent près de la moitié du chiffre d’affaires total du marché européen des CDMO dans le secteur des technologies médicales.

En 2023, un nombre presque record de contrats ont été conclus à l’échelle mondiale autour des CDMO dans le secteur des technologies médicales. Plus de la moitié d’entre eux ont été conclus au-delà des frontières entre des acteurs américains, asiatiques et européens, ce qui illustre l’un intérêt croissant suscité par l’expansion géographique.

Les marchés finaux qui attirent le plus de contrats sont également ceux qui connaissent la croissance la plus soutenue, ce qui indique que les investisseurs s’attendent à ce que les secteurs orthopédiques, cardiovasculaires et chirurgicaux continuent de prospérer à l’avenir.

Ce rapport renforce la présence annuelle d’Alira Health sur le marché américain des CDMO en proposant une analyse approfondie du panorama des CDMO en Europe de l’Ouest. Il a été rédigé en partenariat avec MassMEDIC, le Massachusetts Medical Device Industry Council, qui est la plus grande association régionale de technologies médicales aux États-Unis et le partenaire de la communauté des technologies médicales d’Alira Health.

« L’externalisation des technologies médicales poursuit sa tendance décennale de consolidation rapide, stimulée par l’investissement de capitaux. Dans l’ensemble, cette consolidation a été très positive pour un secteur qui se distingue aujourd’hui par son fort potentiel de croissance à long terme et ses capacités à forte valeur ajoutée pour les fabricants de technologies médicales », a déclaré Carlo Stimamiglio, associé et Transaction Advisory Practice (conseiller en transactions) chez Alira Health. « Notre rapport sectoriel fournit des informations détaillées sur ces tendances et offre des conseils essentiels pour les décisions stratégiques et les fusions-acquisitions. »

Le rapport mondial 2024 sur la fabrication sous contrat dans le secteur des technologies médicales est maintenant disponible en téléchargement.

Pour toute demande de renseignements de la part des médias, d'interviews ou d'informations complémentaires, veuillez contacter John McLaughlin à l'adresse John.McLaughlin@AliraHealth.com.

