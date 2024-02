Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023 (tilintarkastettu)

SIILIN VUOSI 2023: muutoksia markkinassa - painopiste tehokkuuteen ja tekoälyyn

Siili Solutions Oyj Tilinpäätöstiedote 27.2.2024 kello 8.45

TAMMI–JOULUKUU 2023

Liikevaihto 122 702 (118 334) tuhatta euroa

Liikevaihdon kasvu 4 368 tuhatta euroa eli 3,7 %

Liikevaihdon orgaaninen kasvu 141 tuhatta euroa eli 0,1 %

EBITA (Oikaistu liikevoitto) 8 409 (11 629) tuhatta euroa, -27,7 %

EBITA-% 6,9 % (9,8 %) liikevaihdosta

HEINÄ–JOULUKUU 2023

Liikevaihto 57 414 (59 459) tuhatta euroa

Liikevaihdon kasvu -2 045 tuhatta euroa eli -3,4 %

Liikevaihdon orgaaninen kasvu -3 342 tuhatta euroa eli -5,5 %

EBITA (Oikaistu liikevoitto) 3 399 (5 181) tuhatta euroa, -34,4 %

EBITA-% 5,9 % (8,7 %) liikevaihdosta

7–12/20231 7–12/20223 1-12/20231 1–12/20223 Liikevaihto, 1 000 EUR 57 414 59 459 122 702 118 334 Liikevaihdon kasvu, % -3,4 % 17,6 % 3,7 % 19,2 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % -5,5 % 14,8 % 0,1 % 15,2 % Ulkomaisen liikevaihdon osuus, % 27,7 % 26,5 % 26,7 % 25,2 % Oikaistu EBITA, 1 000 EUR2 3 732 5 420 8 742 11 868 Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta 6,5 % 9,1 % 7,1 % 10,0 % EBITA (Oikaistu liikevoitto), 1 000 EUR 3 399 5 181 8 409 11 629 EBITA (Oikaistu liikevoitto), % liikevaihdosta 5,9 % 8,7 % 6,9 % 9,8 % Liikevoitto (EBIT), 1 000 EUR 2 763 4 445 6 909 10 149 Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 1 007 1 045 1 007 1 045 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella 1 034 994 1 026 965 Kokoaikaisen henkilöstön ja alihankinnan määrä (FTE) kauden lopussa 1 091 1 226 1 091 1 226

1 Liikevaihdon orgaaninen kasvu laskettu vertailukelpoisen pro forma -liikevaihdon perusteella.

2 Raportointi H1 2023 alkaen, kts. vaihtoehtoiset tunnusluvut.

3 Haallas Finland Oy:n luvut on yhdistelty Siili-konsernin lukuihin 1.10.2022 alkaen.

10–12/2023 10–12/2022 Liikevaihto, 1 000 EUR 30 365 32 542 Liikevaihdon kasvu, % -6,7 % 15,5 % Liikevaihdon orgaaninen kasvu, % -6,7 % 10,3 % Oikaistu EBITA, 1 000 EUR 2 471 3 072 Oikaistu EBITA, % liikevaihdosta 8,1 % 9,4 % EBITA (Oikaistu liikevoitto), 1 000 EUR 2 138 2 833 EBITA (Oikaistu liikevoitto), % liikevaihdosta 7,0 % 8,7 % Henkilöstön lukumäärä kauden lopussa 1 007 1 045 Henkilöstön lukumäärä keskimäärin kaudella 1 030 1 020 Kokoaikaisen henkilöstön ja alihankinnan määrä

(FTE) kauden lopussa 1 091 1 226





NÄKYMÄT VUODELLE 2024 JA TALOUDELLISET TAVOITTEET VUOSILLE 2025–2026

Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 120–140 miljoonaa euroa ja oikaistun EBITAn 7,5–10,5 miljoonaa euroa.

Yhtiö on julkistanut 11.5.2022 taloudelliset tavoitteet vuosille 2023–2026 seuraavasti:

20 prosentin vuosittainen liikevaihdon kasvu, josta orgaanisen kasvun osuus on noin puolet. Vuodesta 2023 alkaen liikevaihdon orgaaninen kasvu lasketaan vertailukelpoisesta liikevaihdosta, jossa yritysrakenteen muutokset on otettu huomioon.

EBITA 12 prosenttia liikevaihdosta. Liikevoitto ennen hankittujen liiketoimintojen käyvän arvon kohdistusten poistoja.

Nettovelan ja käyttökatteen suhde pyritään pitämään alle kahdessa.



Osinkoa pyritään maksamaan 30–70 prosenttia tilikauden tuloksesta.

TOIMITUSJOHTAJA TOMI PIENIMÄKI:

Vuosi 2023 oli Siilille ja koko toimialalle haastava. Markkinatilanteen nopea heikkeneminen toisella neljänneksellä, inflaation myötä kasvanut kustannustaso ja lisääntynyt hintakilpailu vaikuttivat sekä kasvuun että kannattavuuteen. Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi noin 123 miljoonaan euroon ja kasvua kertyi 4 % edellisvuodesta.

Liikevaihdon kasvun hidastumisesta johtuen keskityimme turvaamaan kannattavuuttamme tiukemmassa markkinatilanteessa. Kustannustehokkuutta parantavien toimenpiteiden ansiosta oikaistu liikevoittomme (EBITA) päätyi noin 8,4 miljoonaan euroon ja 7 %:iin liikevaihdosta. Oikaistu liikevoitto on Siilin historian kolmanneksi paras ja kohtuullinen tulos tässä tilanteessa. Kustannustehokkuuden parantaminen on yksi keskeinen tavoitteemme myös jatkossa.

Markkinatilanne heikkeni kaikilla Siilin päämarkkinoilla. Kansainvälisen liikevaihdon kasvuvauhti oli siten aiempaa hitaampi, mutta voimme olla tällä alueella saavutettuun 10 %:n kasvuun varsin tyytyväisiä. Kansainvälisen liikevaihdon osuus kasvoi liki 27 %:iin vuotta aiemmasta noin 25 %:n tasosta.

Etenemme strategiamme mukaisesti

Toimintaympäristön haasteista huolimatta viime vuoteen mahtui myös paljon onnistumisia. Vuoden 2023 alussa siirryimme strategiamme mukaisesti asiakastoimialojen mukaiseen organisaatiomalliin. Muutoksella tavoittelimme ketterämpää ja asiakaslähtöisempää toimintatapaa, kasvua, osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä vahvempaa yksiköiden välistä synergiaa. Nyt, noin vuosi muutoksen jälkeen, voimme todeta, että toimialafokuksen myötä ymmärryksemme asiakkaiden liiketoiminnasta on merkittävästi syventynyt, ja siten lopputulos on ollut onnistunut.

Maanmittauslaitos valitsi meidät tietojärjestelmien kehittämisen ja ylläpidon asiantuntijapalveluiden kumppaniksi. Menestyimme Verohallinnon laajassa kilpailutuksessa ja tulimme valituksi yhdeksi toimittajaksi kuuden vuoden mittaiselle sopimuskaudelle. Solmimme myös merkittävän sopimuksen Ruokaviraston kanssa ja yhteistyömme jatkuu seuraavat viisi vuotta.

Etenimme hyvin myös pankki- ja vakuutusalan osaamisen ja tarjoaman kehittämisen osalta. Vahvistimme myyntitiimiämme useilla uusilla nimityksillä ja solmimme lukuisia uusia kumppanuussopimuksia alan teknologiatoimittajien kanssa. Kehitys näkyy myös kasvaneena arvostuksena asiakkaidemme keskuudessa. Teettämässämme asiakastutkimuksessa keräsimme kiitosta erityisesti pankkialan regulaatio- ja toimialaosaamisesta.

Design-osaamisemme sai tunnustusta, kun Service Design Awards -gaalassa Berliinissä palvelumuotoilualan arvostetuin palkinto myönnettiin Fintrafficin kanssa työstämällemme Nemo-hankkeelle. Valmistuessaan Nemosta tulee kansallisesti keskitetty Single Window -palvelu meriliikenteen ilmoitusten antamiseksi.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana henkilöstömme työsti Siilille oman, yrityskohtaisen työehtosopimuksen. Suunnitteluprosessissa oli mukana kaiken kaikkiaan yli sata työntekijäämme. Monimuotoisen ja laajan tekijäjoukon ansiosta sopimus heijastaa vahvasti Siilille tärkeitä arvoja ja sen ihmiskeskeistä kulttuuria.

Viime vuonna järjestimme useita arvotyöpajoja, joissa työntekijöidemme kanssa yhteistyössä määrittelimme yrityksemme ydinarvot: kunnianhimo, ilo, inhimillisyys ja vastuullisuus. Nämä arvot ohjaavat jatkossa kaikkia Siilejä päivittäisessä työssämme ja päätöksenteossamme.

Haastavammista ajoista huolimatta pidämme kiinni Siilin ihmiskeskeisestä kulttuurista ja haluamme säilyä jatkossakin yhtenä toimialan houkuttelevimmista työpaikoista.



Tekoälyosaamisemme Siilin strategian keskiöön

Päättynyt vuosi nosti laajaan tietoisuuteen tekoälyn mahdollisuudet koko toimialallamme. Tekoälyavusteinen kehittäminen tarjoaa valtavasti uusia mahdollisuuksia sekä asiakkaillemme että työntekijöillemme. Kuten aiemminkin teknologian kehittyessä, aiomme olla etujoukoissa hyödyntämässä tekoälyä asiakkaidemme hyödyksi.



Tekoälyn hyödyntäminen Siilin asiakasprojekteissa tulee kasvamaan merkittävästi ja muutos on ollut odotettuakin nopeampaa. Siilin johtava asema tekoälyn soveltajana digitaalisessa kehittämisessä on jatkossa keskeinen osa Siilin strategiaa.

Olemme lähteneet vuoteen 2024 optimistisina, vaikka markkinatilanne näyttääkin toistaiseksi jatkuvan haastavana. Pitkällä aikavälillä digitaalisen kehityksen palveluiden kysyntä jatkuu näkemyksemme mukaan vahvana. Haluan kiittää kaikkia sidosryhmiämme, erityisesti Siilejä ja asiakkaitamme vuodesta 2023. Mukaan mahtui haasteita, mutta selvisimme niistä yhdessä. Odotan innolla, mitä vuosi 2024 tuo tullessaan, erityisesti tekoälyn soveltamismahdollisuuksien saralla. Elämme keskellä hyvin mielenkiintoista teknologiamurrosta, ja Siili on erinomaisessa asemassa hyödyntääkseen näitä kasvumahdollisuuksia.

RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Siili on altis erilaisille riskitekijöille, jotka liittyvät yhtiön operatiiviseen toimintaan ja liiketoimintaympäristöön. Riskien toteutumisella voi olla epäedullinen vaikutus Siilin liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan tai yhtiön arvoon. Alla on kuvattuna Siilin toimintaan liittyvät merkittävimmät riskit, joiden ohella on olemassa myös muita tunnettuja riskejä, jotka voivat tulevaisuudessa muuttua merkittäviksi. Lisäksi on olemassa riskejä, joista Siili ei välttämättä ole tietoinen, ja jotka voivat muodostua merkittäviksi.

Yhden tai useamman avainasiakkaan menettäminen, ostojen huomattava väheneminen, asiakkaiden taloudelliset ongelmat tai asiakkaan strategian muutos IT-palveluiden hankinnan suhteen Siilille epäedullisella tavalla.

Epäonnistuminen rekrytointitavoitteiden saavuttamisessa niin laadun kuin määrän osalta sekä epäonnistuminen tarjonnan sovittamisessa oikea-aikaisesti asiakkaiden kysyntään.

Edellä mainittujen riskien toteutumistodennäköisyys ja riskin toteutumisen haitalliset vaikutukset korostuvat taloudellisesti epävarmassa toimintaympäristössä.

Epäonnistuminen asiakasprojektien hinnoittelussa, suunnittelussa, toteutuksessa ja kustannustehokkuuden parantamisessa.

Avainhenkilöiden työpanoksen menettäminen tai työnantajamaineen heikentyminen.

Tietoturvariskien toteutuminen esimerkiksi työntekijän inhimillisen virheen seurauksena.

Yleinen negatiivinen tai heikentynyt talouskehitys ja sen tuoma epävarmuus asiakkaiden toimintaympäristössä. Yleisellä taloussuhdanteella ja asiakkaiden toimintaympäristön muutoksilla voi olla negatiivisia vaikutuksia IT-investointien päätöksenteon hidastumisen, lykkäämisen tai perumisen kautta.

Venäjän Ukrainassa käynnistämällä hyökkäyssodalla ei ollut eikä sillä nähdä olevan suoraa vaikutusta Siilin liiketoimintaan jatkossakaan. Lisääntynyt yleinen epävarmuus ja inflaatio vaikuttivat kuitenkin vuonna 2023 erityisesti asiakkaidemme investointipäätöksiin ja siten myös Siilin liiketoimintaan heikentävästi. Näiden tekijöiden odotetaan vaikuttavan Siilin liiketoimintaan myös kuluvalla tilikaudella. Johdon seurannan ja arvioinnin perusteella markkinaympäristön muutoksen vaikutukset olivat tilikaudella 2023 kohtalaisia ja niiden odotetaan pysyvän samalla tasolla myös vuonna 2024. Näihin vaikeasti ennakoitaviin vaikutuksiin varaudumme huolehtimalla asiakastyytyväisyydestä ja kustannustehokkuudesta.

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Yhtiöllä ei ole olennaisia tapahtumia tilikauden jälkeen.

OSINKOEHDOTUS

Yhtiön hallituksen hyväksymän voitonjakopolitiikan mukaisesti Siili pyrkii jakamaan 30–70 % tilikauden tuloksesta osakkeenomistajille voitonjakona. Tämän lisäksi voidaan jakaa lisävoitonjakoa.Siili Solutions Oyj:n emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat 31.12.2023 olivat 35 913 025,44 euroa, josta tilikauden voittoa 3 443 594,91 euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024, että vuodelta 2023 maksettaisiin osinkoa 0,26 euroa osakkeelta. Osinkoina maksettaisiin esityksen mukaan yhteensä 2 108 632,76 euroa. Ehdotettu osingonjako vastaa noin 42 % konsernin tilikauden tuloksesta.

Tilikauden päättymisen jälkeen Siilin taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

TALOUDELLINEN KALENTERI VUONNA 2024

Siili järjestää analyytikoille, salkunhoitajille ja medialle tulostiedotustilaisuuden 27.2.2024 kello 13.00 alkaen. Tilaisuuden esitysmateriaalit ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla tilaisuuden päätyttyä.

Vuoden 2023 vuosikertomus julkaistaan sähköisessä muodossa yhtiön verkkosivuilla 8.3.2024.

Varsinainen yhtiökokous pidetään 3.4.2024.

Liiketoimintakatsaus kaudelta 1.1.–31.3.2024 julkaistaan 24.4.2024.

Puolivuosikatsaus kaudelta 1.1.–30.6.2024 julkaistaan 13.8.2024.

Liiketoimintakatsaus kaudelta 1.1.–30.9.2024 julkaistaan 22.10.2024.

Helsingissä 27. päivänä helmikuuta 2024

Siili Solutions Oyj hallitus

