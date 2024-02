Lleida.net présente au Mobile World Congress deux solutions pour mettre fin à la fraude des signatures électroniques

Madrid et Barcelone, 27 février. La société espagnole cotée en bourse Lleida.net (BME:LLN) (EPA:ALLLN) (OTCQX:LLEIF) présente cette semaine au Mobile World Congress deux solutions pour mettre fin à la fraude et à la falsification des signatures électroniques.



La présence de signatures électroniques est en augmentation, tout comme leur fraude, qui est déjà un problème majeur dans la société numérique. Cette tendance compromet l'authenticité et l'intégrité de l'information et de la documentation numériques, tout en entraînant des problèmes juridiques et des falsifications d'identité.



En réponse à ce problème, Lleida.net a développé deux solutions spécifiques au cours des deux dernières années : l'USVC et Certvalidator, qui seront présentées au Mobile World Congress 2024 à partir du lundi 26 février.



L'USVC (Universal Signature Validator Certificate) est le premier validateur universel de signatures électroniques. Il valide les signatures électroniques de n'importe quel fichier et génère un document de preuve signé électroniquement par Lleida.net en tant que fournisseur de services qualifié (TSP), qui certifie que la validation a été effectuée, le résultat de la validation, l'heure à laquelle elle a été effectuée et le document validé.



Le Certvalidator permet d'authentifier les utilisateurs au moyen d'un certificat numérique, de sorte que seuls les utilisateurs disposant d'un certificat valide parmi les différents certificats acceptés puissent accéder à une plateforme en ligne, à un système, etc. En outre, la validation en ligne par certificat numérique est considérée comme l'une des méthodes les plus sûres pour authentifier un utilisateur.



Face à la montée de la cybercriminalité, il est important de disposer de services de vérification rapides, industriels et automatisés qui permettent une plus grande sécurité et constituent une défense contre les fausses signatures électroniques certifiées.



Les solutions de Lleida.net vérifient les entités de certification de 800 autorités de certification dans le monde entier, garantissant ainsi l'authenticité des communications et des transactions en ligne.

Sisco Sapena, PDG et fondateur de l'entreprise, a déclaré que "nos solutions disposent de la majorité des autorités de certification dans le monde, ce qui permet une validation complète des certificats et la vérification de la véracité de toute signature numérique".



Lors de cette édition du Mobile World Congress 2024, l'entreprise continuera à présenter ses différentes lignes de produits, telles que la notification électronique, la signature électronique et les contrats, l'identité numérique, la validation des données et ses solutions SMS et voix IP.



Lleida.net détient plus de 300 brevets, accordés par plus de 60 pays sur les cinq continents. Son portefeuille de propriété intellectuelle est l'un des plus importants du secteur au niveau mondial.



L'entreprise, fondée en 1995, a été cotée pour la première fois sur BME Growth en 2015, à la bourse de Madrid.



Elle a ensuite été cotée sur Euronext Growth Paris en 2018, et sur OTC Markets à New York en 2020. Ses actions sont également négociées sur les bourses de Francfort et de Stuttgart.





SAFE HARBOR STATEMENT

This press release contains statements regarding the future of the company and its innovations. Statements regarding the future may be accompanied by words such as "anticipate", "believe", "estimate", "wait", "anticipate", "pretend", "power", "plan", "potential", the use of future time and other terms of similar meaning. No undue reliance should be placed on these claims. These statements involve risks and uncertainties that could cause actual results to differ materially from those reflected in such statements, including uncertainty of the company's commercial success, ability to protect our intellectual property rights, and other risks. These statements are based on current beliefs and forecasts and refer only to the date of this press release. The company assumes no obligation to publicly update its forward-looking statements, regardless of whether new information, future events or any other circumstance arise.