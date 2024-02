Van Lanschot Kempen benoemt Damla Hendriks als Chief Risk Officer

Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 27 februari 2024



De Raad van Commissarissen van Van Lanschot Kempen heeft het voornemen om Damla Hendriks per 1 juni 2024 te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur, in de functie van Chief Risk Officer. Zij volgt in die functie Wendy Winkelhuijzen op. Zoals aangekondigd op 7 september 2023, zal Wendy Winkelhuijzen vanaf 1 juni 2024 binnen de Raad van Bestuur de verantwoordelijkheid krijgen voor Private Clients Nederland en Investment Banking Clients.

Damla Hendriks (1985) heeft een brede ervaring in de financiële sector en in het bijzonder riskmanagement. Zij is op dit moment Chief Financial Officer bij de non-life dochterentiteit van Achmea Turkije. Daarvoor bekleedde ze onder andere functies bij NN Life and Pensions, waar ze Head of Enterprise Risk Management and Regulatory Affairs was.

Frans Blom, voorzitter Raad van Commissarissen: ‘We zijn zeer verheugd over de komst van Damla. Zij heeft een gedegen internationale ervaring in zowel eerste als tweede lijnfuncties in de financiële sector. Dat combineert ze met een energieke en ondernemende persoonlijkheid. Ik ben ervan overtuigd dat Damla daarmee op uitstekende wijze leiding zal geven aan de risk- en compliancefunctie binnen Van Lanschot Kempen. Daarbij start ze vanaf de sterke basis die Wendy heeft neergezet.’

Damla Hendriks: ‘Van Lanschot Kempen is een veelzijdig bedrijf, met een compleet wealth management-aanbod en een unieke persoonlijke klantbenadering. Ik kijk er enorm naar uit om daaraan bij te dragen. Het mooie aan risk en compliance is dat het een zeer breed en essentieel vakgebied is voor een wealth manager die zich richt op het behoud van het vermogen van haar klanten. De functie heeft technische kanten, maar gaat ook over belangrijke onderwerpen als gedrag en cultuur. Aan al die aspecten ga ik bij Van Lanschot Kempen graag verder invulling geven. Ik verheug me op de samenwerking met het risk- en complianceteam en zie er naar uit om na een mooie tijd in Istanbul met mijn gezin terug te keren naar Nederland.’

De benoeming van Damla Hendriks is goedgekeurd door De Nederlandsche Bank en de ondernemingsraad van Van Lanschot Kempen heeft een positief advies gegeven. Van de voorgenomen benoeming zal kennis worden gegeven tijdens de algemene vergadering op 23 mei 2024.

Na het vertrek van Richard Bruens per 1 juni 2024 is de beoogde samenstelling van de Raad van Bestuur van Van Lanschot Kempen:



Maarten Edixhoven, Voorzitter, Private Clients België

Jeroen Kroes, Chief Financial Officer

Damla Hendriks, Chief Risk Officer

Arjan Huisman, Chief Operating Officer

Erik van Houwelingen, Investment Management Clients

Wendy Winkelhuijzen, Private Clients Nederland, Investment Banking Clients





