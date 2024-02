SATO kehitti OmaSATO-digipalveluaan – asukkaille parempi käyttäjäkokemus ja lisää tietoa omasta kodista

SATO Oyj

Lehdistötiedote 27.2.2024 klo 9.00

SATO on uudistanut OmaSATO-digipalveluaan asukkaiden toiveiden pohjalta. Yhtiön tavoitteena on tarjota monipuolinen ja saumaton tapa hoitaa asumisen aikaista asiointia digitaalisesti.

SATO on uudistanut asukkaille tarkoitettua digipalveluaan, OmaSATOa. Palvelussa asukas voi hoitaa kattavasti asumiseensa liittyviä asioita digitaalisesti. Kehitystyön tavoitteena on ollut helpottaa asiointia niin, että mahdollisimman moni asia hoituu suoraan OmaSATOsta. Uudistuksen myötä OmaSATOssa on parempi käyttökokemus ja kattavasti omaan asumiseen liittyvää tietoa. Palvelua kehitetään jatkossakin asukkaiden toiveiden ja saatavilla olevan datan pohjalta.

Päivitystyön tuloksena OmaSATOn käyttöliittymä uudistettiin täysin. Navigaatio, sivurakenne ja ulkoasu saivat uuden ilmeen, mikä tekee palvelun käytöstä sujuvaa ja intuitiivista. Lisäksi teknisiä päivityksiä tehtiin varmistamaan palvelun luotettavuus ja nopeampi viestintä asukkaille.

OmaSATOa kehitetään jatkuvasti

OmaSATO-verkkopalvelun jatkokehitys on tehty yhdessä asukkaiden, kehittäjien ja suunnittelijoiden kesken. Tavoitteena on ollut kuulla asukkaita, mutta hyödyntää kehityksessä myös uusia digimahdollisuuksia. Uudistuksen tuloksena tarjolla on entistä monipuolisempi ja käyttäjäystävällisempi digitaalinen palvelukanava asumiseen liittyvien asioiden hoitamiseen.

“Haluamme tarjota asukkaille helpon ja selkeän digitaalisen alustan, jossa voi hoitaa kaikkia SATOkodissa asumiseen liittyvä asioita. Uudistuksen myötä yhä useampi asiointiin liittyvä palvelumme löytyy OmaSATOsta. Kun palvelut ovat samassa paikassa, asukkaamme tietävät missä heidän tietonsa on ja heidän on yhä helpompi asioida kanssamme. Asukkaamme voivat tehdä OmaSATOssa vikailmoituksen, mutta yhtä lailla sieltä voi katsoa miten varata saunavuoro tai seurata omaa vedenkulutustaan tai asunnon lämpötilaa”, SATOn kaupallinen johtaja Laura Laamanen kertoo.

Palvelun tärkeydestä kertoo se, että suurin osa SATOn asukkaista on jo ottanut palvelun käyttöönsä.

OmaSATO-verkkopalvelun kehittäminen jatkuu. SATO pyrkii tarjoamaan asiakkailleen entistäkin parempaa palvelua ja tietoa asumiseen liittyen. Tulevat kehitysaskeleet on jo tunnistettu kerätyn käyttäjäpalautteen ja palvelusta kerätyn dataan perusteella.

SATOn panostus asiakaskokemukseen on tuottanut tulosta, mikä näkyy myös viimeisimmässä asiakastyytyväisyysmittauksessa. Yhtiö on onnistunut parantamaan asiakaskokemusta merkittävästi, ja Nettosuositteluindeksi (NPS) on noussut ennätyksellisen korkealle. SATO jatkaa sitoutumistaan asiakkaidensa tarpeisiin ja pyrkii jatkuvasti kehittämään palveluitaan paremmiksi.

