Communiqué de presse : Orange et BNP Paribas concluent leur négociation exclusive par la signature de plusieurs accords

Paris, 27 février 2024

Orange et BNP Paribas concluent leur négociation exclusive par la signature de plusieurs accords



En juin 2023, Orange et BNP Paribas sont entrés en négociation exclusive afin de définir un partenariat de référencement concernant le portefeuille clients d’Orange Bank en France, développer des solutions de financement des terminaux mobiles et discuter des modalités de reprise de l’activité d’Orange Bank en Espagne.

Au terme de cette négociation, Orange choisit BNP Paribas pour proposer une solution de continuité bancaire pour ses clients1 en France et en Espagne.

Entrés en négociation exclusive en juin 2023, Orange et BNP Paribas annoncent aujourd’hui la signature de plusieurs accords matérialisant la collaboration des deux groupes.

Orange et BNP Paribas ont conclu un accord de référencement en France. Hello bank!, la banque mobile de BNP Paribas, propose aux clients d’Orange Bank en France une offre exclusive1 et met à leur disposition un parcours simplifié et un accompagnement dédié pour bénéficier de ses offres de banque au quotidien et de sa gamme complète de solutions (épargne, crédits, assurance, bourse, cashback).

Orange Bank et BNP Paribas Personal Finance, au travers de sa marque Cetelem, ont conclu un accord commercial pour assurer une solution de continuité aux clients d’Orange Bank1 en Espagne. Les deux entités collaboreront pour accompagner les clients tout au long de leur transition, courant 2024, vers les solutions bancaires digitales de Cetelem.

Que ce soit en France ou en Espagne, les clients peuvent toujours utiliser les comptes et services bancaires jusqu’à réception d’une communication personnalisée d’Orange Bank leur indiquant les prochaines étapes à venir.

Orange et BNP Paribas Personal Finance collaborent sur la mise en place d’une nouvelle solution de crédit pour le financement des terminaux mobiles.

Orange tient à remercier les salariés d’Orange Bank pour leur engagement sans faille et la qualité du dialogue social.

« Ce projet participe à la bonne exécution de notre plan stratégique Lead the Future pour consolider notre leadership sur notre cœur de métiers, précise Christel Heydemann Directrice Générale du Groupe Orange. Merci à tous ceux qui ont contribué au développement de la banque, aussi bien au sein d’Orange Bank que dans les réseaux de distribution en France et en Espagne. Nous nous réjouissons de travailler avec BNP Paribas, première banque de l’Union Européenne, pour sécuriser auprès de nos clients un parcours et une offre dédiés, portés par deux groupes de confiance. »

« Nous nous réjouissons d’avoir conclu ces accords avec le groupe Orange dont nous sommes partenaires de longue date et avec qui nous partageons la même exigence au service des clients. Nos équipes sont d’ores et déjà mobilisées pour apporter une transition simple et fluide aux clients d’Orange Bank en France et en Espagne qui pourront bénéficier de l’ensemble des services du groupe BNP Paribas. Cette collaboration renforcée avec le groupe Orange marque une nouvelle étape que nous sommes heureux de mener à leur côté. » déclare Thierry Laborde, Directeur Général Délégué de BNP Paribas.



A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 44,1 milliards d’euros en 2023 et 137 000 salariés au 31 décembre 2023, dont 73 000 en France. Le Groupe servait 298 millions de clients au 31 décembre 2023, dont 254 millions de clients mobile et 25 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business. En février 2023, le Groupe a présenté son plan stratégique "Lead the Future", construit sur un nouveau modèle d’entreprise et guidé par la responsabilité et l’efficacité. "Lead the Future" capitalise sur l'excellence des réseaux afin de renforcer le leadership d'Orange dans la qualité de service.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com et l’app Orange News ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international de premier plan. Elle est présente dans 65 pays et rassemble près de 185 000 collaborateurs, dont plus de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal Finance ou encore Arval; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne ou de protection. En Europe, BNP Paribas est composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie et en Europe de l’Est. Acteur bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique. BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout en assurant la performance et la stabilité du Groupe.

1 Selon conditions d’éligibilité.

