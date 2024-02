Contact presse

Antara Nandy

Tel.: +91 967 451 5119

E-mail: antara.nandy@capgemini.com

Capgemini signe un accord de longue durée avec TenneT pour accélérer sa transformation vers le cloud

La transformation stratégique permettra à TenneT de poursuivre sa croissance rapide et de gérer la complexité croissante de la transition énergétique

Paris, 27 février 2024 – Le groupe Capgemini annonce la signature d’un contrat de 12 ans avec TenneT, l’un des principaux opérateurs européens de réseaux de transmission aux Pays-Bas et en Allemagne, pour concevoir, créer et déployer une plateforme cloud qui permettra à TenneT de travailler plus efficacement au sein d’un écosystème élargi de partenaires. Cette plateforme fournira également à TenneT des informations plus précises et plus de flexibilité pour gérer le volume croissant de données relatives aux consommateurs, mais aussi opérationnelles et financières. Dans le cadre de ce contrat de plus de 100 millions d’euros, Capgemini permettra également à TenneT d’adopter plus rapidement les technologies émergentes en réalisant une migration de bout en bout des centres de données en local vers le cloud, et bénéficiera d’une infrastructure cloud conforme, hautement sécurisée et entièrement gérée.

TenneT dispose de plus de 23 500 kilomètres de lignes à haute tension qui alimentent 42 millions d’utilisateurs finaux aux Pays-Bas et dans une partie de l’Allemagne. Durant cette période de 12 ans, Capgemini renforcera les connaissances et l’expertise de TenneT en matière de cloud, en proposant des formations et un accompagnement afin d’accélérer son adoption. Ces prestations seront complétées par des services de conseil en stratégie technologique et des services de conseil visant à soutenir une transformation cohérente de l’entreprise.

Mario Suykerbuyk, Chief Information Officer chez TenneT, déclare : « Nous nous développons très rapidement et nos systèmes sont en pleine expansion. Nous avions besoin d’une plateforme cloud intégrée, flexible, sécurisée et évolutive qui nous prépare à l’avenir grâce à l’automatisation, d’une orchestration et d’une standardisation des opérations. Nous sommes convaincus qu’en travaillant main dans la main avec Capgemini, nous franchirons cette prochaine étape importante dans le parcours de transformation de TenneT et que Capgemini nous aidera à répondre aux impératifs de la transition énergétique. »

Ce partenariat durable s’appuiera sur les meilleures compétences du groupe Capgemini, dont celles de Sogeti1. Il prévoira la création d’une cellule dédiée où l’équipe dirigeante pourra définir des stratégies de migration vers le cloud des applications commerciales concernées, la mise en place d’opérations financières permettant une optimisation continue des coûts et l’amélioration de la gestion intégrée des services. Il s’agira également de superviser la transition du parc informatique de l’entreprise, le fonctionnement et l’optimisation des opérations de cloud ainsi que la coordination de services additionnels pour permettre la transformation et la gestion du changement.

Joost Ramaekers, directeur de Sogeti (groupe Capgemini) aux Pays-Bas, précise : « Le secteur de l’énergie connaît une transformation importante avec la transition énergétique, passant d’une simple commodité à un service complet, qui soutient et améliore toutes les facettes de notre existence. Il est donc crucial pour les entreprises du secteur de l’énergie de construire des écosystèmes qui non seulement responsabilisent les consommateurs et les entreprises, mais leur permettent également d’être activement engagés dans le dynamique écosystème de l’énergie, regroupant une multitude de solutions, de produits et de fournisseurs. C’est un honneur pour nous de collaborer avec TenneT, en tant que partenaire de confiance, pour renforcer son rôle d’opérateur de réseau haute tension de premier plan. Cela renforcera leur position en tant qu’acteur clé de l’écosystème énergétique et améliorera la flexibilité, la sécurité et la fiabilité de leurs services ».

A propos de Capgemini

Capgemini, partenaire de la transformation business et technologique de ses clients, les accompagne dans leur transition vers un monde plus digital et durable, tout en créant un impact positif pour la société. Le Groupe, responsable et multiculturel, rassemble 340 000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Depuis plus de 55 ans, ses clients lui font confiance pour répondre à l’ensemble de leurs besoins grâce à la technologie. Capgemini propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu’à l’ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 22,5 milliards d’euros en 2023.

Get the Future You Want* | www.capgemini.com

*Capgemini, le futur que vous voulez

1 Sogeti, intégré au groupe Capgemini, crée de la valeur business grâce à la technologie pour les organisations qui doivent déployer rapidement l’innovation et qui souhaitent s’appuyer sur un partenaire local ayant une envergure mondiale. Grâce à sa culture pratique et à sa proximité avec ses clients, Sogeti met en œuvre des solutions qui aident les organisations à travailler plus vite, mieux et plus intelligemment. En associant son agilité et sa rapidité de mise en œuvre à travers une approche DevOps, Sogeti fournit des solutions innovantes en matière d’ingénierie de la qualité, de cloud et de développement d’applications, toutes pilotées par l’IA, les données et l’automatisation.

Pièce jointe