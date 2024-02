Berliner:innen fordern ein besser vernetztes öffentliches Verkehrssystem

Laut einer neuen globalen Studie, die im Auftrag von Hitachi Rail durchgeführt wurde, zählen Berliner:nnen zu den Menschen, die am häufigsten den öffentlichen Personennahverkehr nutzen.

Mehr als zwei Drittel der Hauptstädter:innen nutzen umweltfreundliche öffentliche Verkehrsmittel auf dem Weg zur Arbeit, aber nur die Hälfte (50%) hält diese für komfortabel (der niedrigste Wert unter allen Städten der Studie).

Eine bessere Vernetzung des Angebots, insbesondere präzise Echtzeitinformationen, ist der Schlüssel für einen höheren Komfort der Fahrgäste.







BERLIN, Feb. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Weltweit benutzen Berliner:innen mit am häufigsten den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) – das belegt eine neue globale Studie, die im Auftrag Hitachi Rail durchgeführt wurde. Obwohl der ÖPNV so zentral für die Pendler der Hauptstadt ist (68% nutzen den ÖPNV), hält nur die Hälfte (50%) der Befragten den öffentlichen Nahverkehr für komfortabel. Damit schneidet Berlin unter allen 12 befragten Städten besonders schlecht ab.



Im Rahmen der Studie, durchgeführt von Savanta ComRes, wurden 12.000 Menschen in 12 verschiedenen Städten weltweit befragt: Berlin, Dubai, Kopenhagen, London, Mailand, Paris, San Francisco, Singapur, Sydney, Toronto, Warschau und Washington D.C. Die repräsentative Befragung zeigt wichtige Erkenntnisse und Schlussfolgerungen für den ÖPNV in den Metropolen.

Mit Blick in die Zukunft liefert die Studie klare Ansätze, wie Berlin den Anteil der ÖPNV-Nutzer:innen weiter steigern kann. Von allen in der Studie einbezogenen Städten wünschen sich Berliner;innen am meisten präzise Echtzeitinformationen über Anschlussmöglichkeiten und die Auslastung der verschiedenen Verkehrsmittel. Vier von fünf Befragten (80%) würden den ÖPNV häufiger nutzen, wenn sie stark ausgelastete Verkehrsmittel vermeiden könnten. Zwei Drittel (66%) würden den öffentlichen Personennahverkehr eher nutzen, wenn sie schon im Voraus sehen könnten, wie stark ausgelastet die ankommenden Verkehrsmittel sind. Die Daten zeigen zudem, dass noch mehr Menschen (85%) auf den öffentliche Verkehrsmittel umsteigen würden, wenn Busse und Bahnen häufiger fahren würden.

Interessant für Stadtverkehrsplaner und politische Entscheidungsträger ist, dass ein Drittel der Interviewten (33%) in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich häufiger mit dem Zug fahren wird, während nur jeder Siebte (14%) häufiger das Auto nutzen wolle.

Zusammengefasst würden Berliner:innen öffentliche Verkehrsmittel also stärker nutzen, wenn sie besser vernetzt wären (63%). Bei der Frage zur Finanzierung sprachen sich drei Viertel (72%) der Bewohner:innen dafür aus, dass die Hauptstadt Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr gegenüber dem Ausbau von Straßen priorisieren sollte.

Emmanuel Mariani, Head of Markets Development for Germany, Hitachi Rail, meint:

„Wir wissen, dass umweltfreundlicher, nachhaltiger öffentlicher Personennahverkehr wichtiger ist denn je, wenn wir die CO 2 -Emissionen senken und Staus und Luftverschmutzung verringern wollen. Die gute Nachricht ist, dass unsere Studie n zeigt, dass die Menschen in vielen Großstädten wie Berlin zukünftig mehr mit dem Zug fahren möchten.

Die Studie zeigt außerdem, wie sich der öffentliche Personennahverkehr in Ballungsräumen wie Berlin noch komfortabler gestalten lässt. Die Fahrgäste schätzen die Möglichkeit, präzise Echtzeitinformationen zu erhalten, und möchten zudem über die Auslastung des einfahrenden Verkehrsmittels informiert sein.“

Prof. Dr. Lukas Iffländer, Stellvertretender Bundesvorsitzender, Fahrgastverband PRO BAHN e. V., kommentiert:

„Wir Fahrgäste wünschen uns in Berlin und allen deutschen Städten ausreichend Platz im öffentlichen Verkehr und zuverlässige Echtzeitdaten. Die Mehrheit der Bevölkerung hat erkannt, dass es dafür bessere Infrastruktur braucht. Neben ausreichenden Verbesserungen auf der Schiene braucht es sofort zusätzliche Busspuren, die zusammen mit auf die öffentlichen Verkehrsmittel ausgerichteten Ampelvorangschaltungen ohne Mehraufwand an Fahrzeugen ein dichteres und zuverlässigeres Angebot ermöglichen und einen zügigen Ausbau des (vor allem westlichen) Straßenbahnnetzes. Zusätzlich sorgen nicht zu besetzende Busfahrerstellen in Berlin und dem Umland gleichermaßen für Unzufriedenheit wegen Fahrplanausdünnungen.“

Hitachi Rail trägt zu einem nahtlosen, nachhaltigen Verkehr in Städten auf der ganzen Welt bei. Das Unternehmen verfügt über umfassende Expertise in allen Bereichen des Eisenbahnwesens und entwickelt auf Basis seines Know-hows in der Fertigung und digitalen Signaltechnik Lösungen für den städtischen Nahverkehr, wie z. B. die hochmodernen autonomen U-Bahnen in Mailand und Kopenhagen.

ENDE

Hinweise an die Redaktion

Die Studie wurde von Savanta ComRes im Dezember 2023 durchgeführt

Stichprobe von jeweils ca. 1000 Bewohnern der folgenden Städte: Berlin, Dubai, Kopenhagen, London, Mailand, Paris, San Francisco, Singapur, Sydney, Toronto, Warschau und Washington D.C.

„Langstrecke“ ist definiert als Weg von mindestens 2,5 Stunden

Unter einem „besser vernetzten“ öffentlichen Verkehrssystem verstehen wir ein System, in dem alle Elemente des Verkehrs wie Straßenbahnen, U-Bahnen, Busse, Fahrräder, E-Scooter, Taxis und Parkplätze gemeinsam geplant werden und interagieren. Sie ermöglichen eine einfachere Anbindung zwischen öffentlichen Verkehrsmitteln, häufigere und schnellere Fahrten, klare Informationen über Dienstleistungen, bieten praktische Alternativen zu Autos und verringern Überlastung und Verspätungen.

Der vollständige Bericht von Hitachi Rail kann hier heruntergeladen werden: Better Connected | Hitachi Rail

Über Hitachi Rail:

Hitachi Rail gestaltet die Zukunft der Mobilität und hilft jedem Fahrgast, jedem Kunden und jeder Gemeinde, die Vorteile des reibungslosen und nachhaltigen Reisens genießen zu können.

Mit innovativen Technologien und weltweit führenden Lieferfähigkeiten ist Hitachi Rail ein zuverlässiger Partner für Kunden und Partner weltweit. Das Unternehmen verfügt über Expertise in allen Bereichen des Eisenbahnwesens: von der Fertigung und Wartung von Zügen bis hin zu digitalen Signalen und intelligenter Mobilität. Seine wegweisenden Produkte, wie der legendäre Bullet Train, transportieren Jahr für Jahr Milliarden von Fahrgästen und Millionen Tonnen Güter.

Dank der umfassenden Expertise der Unternehmen der Hitachi-Gruppe ist Hitachi Rail auf einzigartige Weise in der Lage, sein Angebot für Kunden durch wegweisende neue digitale Lösungen und Dienstleistungen weiter zu optimieren.

Im Geschäftsjahr 2022 erzielte Hitachi Rail einen Umsatz von über 5 Mrd. €. Das Unternehmen beschäftigt rund 15.000 Mitarbeiter:innen in 38 Ländern und investiert in seine vielfältigen und talentierten Teams.

Das Geschäft von Hitachi Rail ist lokal, seine Reichweite ist jedoch weltweit. Das Unternehmen ist eng mit seinen Gemeinden verbunden und setzt sich für nachhaltige Fortschritte für alle ein.

Weitere Informationen finden Sie unter hitachirail.com

Ed Brown

ed.brown@hitachirail.com

(+44) 7850071287

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/584ee1b9-93c3-481e-b2d5-e40c8f826b91

PDF available:

http://ml.globenewswire.com/Resource/Download/a6c7ea10-42a6-43ee-a095-7ab19527066e