2024年全球最具吸引力的投资移民项目

伦敦, Feb. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 在全球财富咨询公司Henley & Partners的全球最具吸引力投资移民项目年度榜单中，欧洲投资居留和公民项目继续排名前列。 在2024年全球公民项目指数中，马耳他连续九年蝉联榜首，而葡萄牙黄金居留许可项目在全球居留项目指数中保持榜首位置。



2024年版投资移民项目报告中阐述了这两个指数，对全球最具吸引力的投资居留和公民项目进行了系统分析和全面对标，提供了业界的黄金标准。 2024年版总共包含39个项目，是世界各地100多个项目中最具相关性的项目。 这些项目由一个独立专家委员会评估，其中包括顶级学术研究者、地区风险专家、经济学家、独立专家级移民和公民律师以及其他专家，其对广泛的相关因素进行考量。 此外，还提供了对项目的互动式数字化比较，让全球投资者和富裕家庭在权衡其选择时，能够选出最重要的项目。

国际移民和公民法专家、Henley & Partners董事局主席Christian H. Kaelin博士表示：“这份报告对私人客户和理财专业人士，以及希望管理投资移民项目、从而实现更大的财政自主性和经济增长的政府政策制定者都很重要。” 在这个全球局势动荡的时代，民族国家将投资移民用作创新的融资工具，为全国或地区的社会和基础设施项目以及缓解可持续性风险的发展计划提供资金，以此造福公民和居民带。”

公民项目：马耳他蝉联榜首

全球公民项目指数对13个项目进行了排行，其中战略位置重要的欧洲国家马耳他获得77分（总分100分），再次荣登榜首。 根据马耳他的《直接投资特殊服务入籍规定》，可向为该国经济发展做出贡献的外国个人及其家属授予归化证书，赋予公民权。 在此之前，需要在该国居住36个月（或在特例情况下，居住12个月）。 马耳他的原公民项目由Henley & Partners在2013-2014年设计，随后成为了世界上最成功的此类项目之一。

奥地利的高端投资入籍项目获得了74分，继续排名第二，该项目要求申请人为奥地利经济做出巨大贡献。 三个加勒比岛国并列第三，均得到70分，其分别为安提瓜和巴布达投资入籍项目、格林纳达投资入籍项目、圣卢西亚投资入籍项目，均提供具有吸引力的房产相关投资路径和基金选择。

居留项目：葡萄牙位居榜首

欧洲也在2024年全球居留项目指数中位列前茅，其项目占据前五位置。 在总计26个项目中，葡萄牙黄金居留许可项目排名第一，获得75分（总分100分）。 奥地利私人居留项目和地中海的崛起之星希腊黄金签证项目均获得73分，并列第二，瑞士居留项目获得72分，紧随其后——这是Henley & Partners研发的投资选择，其中将私人居留与瑞士的总额税规定相结合。

意大利的投资居留项目与英国的创新者创始人签证并列第四，均获得71分。 前五名中唯一非欧洲的项目是加拿大的初创企业签证项目，该项目获得69分，与欧洲的另一个热门项目、备受瞩目的西班牙投资居留项目并列第五。

居住地多元化是首要优先事项

Henley & Partners首席执行官Juerg Steffen博士表示：“获得另外的居留权和/或公民籍，可以带来更大的灵活性，并参与世界领先的经济体，同时获得选择性，这已成为21世纪家庭保险策略不可或缺的部分。 一个家庭能去的国家越多，其资产就越多元化，其所面临的国家性、地区性和全球性动荡风险就越低，从长远来看，其可持续性就越高。”

去年，美国人通过Henley & Partners申请其他国家居留和公民籍项目的人数最多，这一趋势延续到了2024年一季度。 根据Henley私人财富迁移报告的预测，今年百万富翁的移民人数将创下纪录，预计将有128000名高净值人士移民到新的国家，而去年这一数字为12万，超过了疫情前的高点11万。

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Sarah Nicklin

集团公关负责人

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