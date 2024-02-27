2024 年全球最具吸引力的投資移民計劃

倫敦, Feb. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球財富顧問公司 Henley & Partners 對全球最受歡迎的投資移民計劃進行了年度排名，而歐洲居留權和公民身份投資計劃繼續位居前列。 馬耳他在 2024 年《全球公民計劃指數》（Global Citizenship Program Index）中排名第一，保持連續九年位列榜首的佳績；而葡萄牙黃金簽證計劃（Portugal Golden Residence Permit Program）在《全球居留計劃指數》（Global Residence Program Index）中名列榜首。



這兩個指數是 2024 年版《投資移民計劃》（Investment Migration Programs）報告的內容，圍繞世界上最具吸引力的居留權和公民身分投資計劃，提供系統性分析和全面基準測試的結果，從而建立該產業的黃金標準。 今年的版本涵蓋共計 39 個計劃，在全球 100 多個計劃中最有吸引力。 這些計劃由獨立專家小組進行評估，成員包括頂尖的學術研究人員、國家風險專家、經濟學家、獨立移民專家和公民身分律師以及其他專家，他們考慮了廣泛的相關因素。 全球投資者和富裕家庭亦可透過互動電子方式比較這些計劃，以便在權衡各個方案時選擇對他們來說最重要的內容。

國際移民和公民身分專家兼 Henley & Partners 主席 Christian H. Kaelin 博士 表示：「此出版物不但對於私人客戶和財富管理專業人士非常重要，對某些政府政策官員來說亦同樣重要，他們希望管理投資移民計劃，以獲得更大的財政自主權和促進經濟增長。 在這個全球局勢動盪加劇的時代，各國正在利用投資移民作為創新的融資工具，提供資金應付國家或當地社會、基礎設施項目以及減輕可持續性風險的發展舉措，以造福當地公民和居民。」

公民身分計劃：馬耳他雄踞榜首

《全球公民計劃指數》對 13 個計劃進行了排名，地理位置優越的歐洲國家馬耳他在滿分 100 分中得分為 77 分，再次獲得第一名。 根據馬耳他的《透過直接投資提供傑出服務而獲授公民身份條例》（Granting of Citizenship for Exceptional Services by Direct Investment Regulations），該國透過入籍證書向為馬耳他經濟發展作出貢獻的外國人及其家人授予公民身份。 條例要求申請人在該國居住滿 36 個月（或在例外情況下為 12 個月）。 馬耳他最早期的公民計劃由 Henley & Partners 於 2013 年至 2014 年期間設計，後來成為世界上最成功的同類計劃之一。

奧地利的優質投資入籍計劃以 74 分保持第二名，該計劃要求申請人為奧地利經濟作出重大貢獻。 三個加勒比海島國並列第三，得分均為 70：安提瓜和巴布達投資入籍計劃（Antigua and Barbuda Citizenship by Investment Program）、格林納達投資入籍計劃（Grenada Citizenship by Investment Program） ，以及聖露西亞投資入籍計劃（St. Lucia Citizenship by Investment Program）均提供極具吸引力的房地產相關投資途徑和基金選項。

居留權計劃：葡萄牙處於領先地位

歐洲在 2024 年《全球居留計劃指數》中亦佔據主導地位——歐陸的相關計劃包攬了前 5 名。 葡萄牙黃金簽證計劃在 26 個計劃中總體排名第一，得分為 75 分（滿分 100 分）。 奧地利私人居留計劃（Austria Private Residence Program）與地中海的後起之秀希臘黃金簽證計劃（Greece Golden Visa Program）並列第二，均獲得 73 分；緊隨其後的是瑞士居留計劃（Swiss Residence Program） ，得分為 72 分——這項投資計劃由 Henley & Partners 制訂，將私人居留權與瑞士特殊的稅費套餐「forfait tax」條款互相結合。

意大利的投資居留計劃（Residence by Investment Program）與英國的創新者簽證（Innovator Founder Visa）並列第 4 位，各得 71 分。 唯一不屬於歐洲國家而躋身前 5 名的計劃是加拿大初創簽證計劃（Start-Up Visa Program），得分 69 分，與另一項備受青睞的歐洲熱門計劃西班牙投資居留計劃（Spain Residence by Investment Program）並列第 5 名。

定居地多元化成為首選

Henley & Partners 行政總裁 Juerg Steffen 博士表示：「透過獲得其他居留權和/或公民身份的計劃，申請者可以在世界領先的經濟體中擁有更大的靈活性和參與度，同時享有更多選擇，這已成為 21 世紀任何家庭不可或缺的保障性策略。 一個家族可以進入的司法管轄區越多，其資產越多元化，受特定國家、地區和全球動盪影響的風險就越低，長遠就越具備可持續性。」

去年，美國是透過 Henley & Partners 申請其他居留權和公民身分人數最多的國家，此趨勢一直持續到 2024 年第一季度。 根據《Henley 私人財富移民報告》（Henley Private Wealth Migration Report），業界預計今年百萬富翁移民數量將打破紀錄，將有 128,000 名高淨值人士移居新國家，而去年人數為 120,000 人，同時超過了新冠疫情爆發前最高的 110,000 人。

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Sarah Nicklin

集團公共關係主管

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