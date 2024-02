Phenix Partner présente sa feuille de route 2024

Phenix Partner, filiale du groupe France Numérique, fournisseur d’offres globales de services data, fixe, mobile dans le domaine de la télécommunication en marque blanche, présente ses orientations stratégiques pour 2024. Cette annonce majeure s’inscrit dans un contexte de très forte accélération pour le groupe qui a réalisé plus de 120 % de croissance sur son dernier exercice.

Phenix Partner challenge le monde des télécoms. La société propose une solution unique de communications mobiles pour ses partenaires : collecte data privée, convergence fixe/mobile, réseau 5G, e-Sim, etc. Phenix Partner est également positionnée sur l’univers du fixe à travers ses solutions de téléphonie d’entreprise sur deux axes Trunk SIP et différentes plateformes Centrex. Ce solide positionnement a permis à la société de se distinguer fortement sur le marché et de connaitre un développement supérieur au taux de croissance moyen de son marché en 2023.

Grandes orientations stratégiques 2024

Affirmer sa position de FULL MVNO sur un marché en recherche de solutions télécom professionnelles, évolutives et répondant aux nouveaux usages des entreprises, que ce soit pour leurs besoins fixes ou mobiles.

Renforcer l’innovation de ses solutions historiques télécoms, accélérer sur le marché en croissance de l’e-Sim et lancer prochainement son offre bi-sourcée sur le réseau Orange et SFR ainsi que le service de signature électronique.

Consolider sa présence en région en proposant toujours plus de proximité avec ses recrutements en cours dans plusieurs régions de France afin de pouvoir être plus proche de son réseau de partenaires (distributeurs, intégrateurs) pour l’ensemble de leurs projets.

Hicham BOUZOUBAA, Sales Manager de Phenix Partner « Pour un partenariat fort, Phenix Partner croit fermement dans la réussite commune et cela passe par la proximité avec nos partenaires et la construction de solutions innovantes et à valeur ajoutée. Notre mission est d'encourager une croissance constante pour nos partenaires, en leur assurant que leur développement est au cœur de notre stratégie. »