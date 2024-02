Nasdaq First North Growth Market Denmark

Selskabsmeddelelse nr. 63/2024 Odense, 27. februar 2024





Referat af ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S

Tirsdag den 27. februar 2024 kl. 9.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S på selskabets adresse Østerbro 5C, 5000 Odense C.





Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Bemyndigelse til at gennemføre kapitalforhøjelser





Ad dagsordenens punkt 1.

Bestyrelsen stillede forslag om valg af Søren Bøving-Anderen som dirigent for generalforsamlingen.

Forslaget blev enstemmig vedtaget.

Ingen af aktionærerne havde indvendinger mod generalforsamlingens lovlighed, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jvf selskabets vedtægter og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.





Ad dagsordenens punkt 2.

Med henblik på at sikre fleksibilitet til kapitalisering af selskabet, blev der stillet forslag om, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelser i vedtægternes pkt. 4A.1A-4A.1D fornys, således at bestyrelsen i perioden frem til 26. februar 2029 kan gennemføre kapitalforhøjelser som angivet i vedtægternes pkt. 4A.1A-4A.1D med op til nominelt DKK 15.000.000.

2a.: Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4A.1A vedrører kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskurs ved kontant indbetaling, konvertering af gæld og/eller indskud af værdier (apportindskud).

2b.: Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4A.1B vedrører kapitalforhøjelser med fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskurs eller lavere kurs ved kontant indbetaling eller konvertering af gæld.

2c.: Bemyndigelsen i vedtægternes pkt. 4A.1C vedrører kapitalforhøjelser uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskurs eller lavere kurs ved kontant indbetaling, konvertering af gæld og/eller indskud af værdier (apportindskud).

2d: Bestemmelsen i vedtægternes pkt. 4A.1D begrænser ovenstående bemyndigelser til en samlet udnyttelse på op til nominelt DKK 15.000.000.





Som led i Selskabets løbende kapitalisering og finansiering af den vedtagne strategiplan, jf. selskabsmeddelelse nr. 62/2024, forventer ledelsen at udnytte bemyndigelsen til en eller flere kapitalforhøjelser senest i april måned 2024 med opbakning fra Selskabets hovedaktionær Scape China.





Forslagene under dagsordenens pkt. 2 blev behandlet samlet.

Forslagene blev vedtaget med alle tilstedeværende og repræsenterede stemmer.





Om Scape Technologies

Scape Technologies, stiftet i 2004, er en robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og driftssikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Selskabets produktportefølje er under kraftig udvidelse, og senest har selskabet introduceret SCAPE Package-Picker, der adresserer det voksende behov for robotautomation af distributionscentre.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien – som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere.

Scape Technologies' dybe erfaring med at bruge 3D-vision til robotløsninger har givet grundlaget for en stærkere satsning på AI samt en kommende introduktion af en effektiv og brugervenlig SCAPE-udviklingsplatform, SCAPE CoCreator, til udvikling af en række applikationer til det brede og hurtigt voksende robotautomatiseringsmarked ved hjælp af 3D-vision.

Bestyrelsen

Jesper Bach, formand

Fu Yu Chen

Rune K. Larsen

Simon Chung

Hans Halskov





