NANTERRE (FRANCE)

27 FÉVRIER 2024

MISE A DISPOSITION DU DOCUMENT D’ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2023 DE FORVIA

Le Document d’enregistrement universel 2023 de FORVIA S.E. a été déposé le 27 février 2024 auprès de l’Autorité des marchés financiers.

Le Document d’enregistrement universel 2023 contient notamment :

Le rapport financier annuel ;

Le rapport du Conseil d’administration sur le gouvernement d’entreprise ;

Le rapport de gestion incluant la déclaration de performance extra-financière ;

Le descriptif du programme de rachat d’actions ;

Les rapports des Commissaires aux comptes.





Le Document d’enregistrement universel 2023 est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires applicables et peut être consulté et téléchargé sur le site internet de la Société (https://investors.forvia.com/investisseurs/informations-reglementees/documents-denregistrement-universel-et-rapports-fin) ainsi que sur le site internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

PRESSE ANALYSTES/INVESTISSEURS Christophe MALBRANQUE

Directeur Relations Média Groupe

+33 (0) 6 21 96 23 53

christophe.malbranque@forvia.com Marc MAILLET

Directeur Relations Investisseurs Groupe

+33 (0) 1 72 36 75 70

marc.maillet@forvia.com



Iria MONTOUTO

Attachée de Presse Groupe

+33 (0) 6 01 03 19 89

iria.montouto@forvia.com



Sébastien LEROY

Directeur Adjoint Relations Investisseur Groupe

+33 (0) 6 26 89 33 69

sebastien.leroy@forvia.com

À propos de FORVIA, dont la mission est : « Nous sommes des pionniers de la technologie créant des expériences de mobilité qui comptent pour les gens ».

FORVIA, 7e fournisseur mondial de technologies automobiles, regroupe les forces technologiques et industrielles complémentaires de Faurecia et HELLA. Avec près de 260 sites industriels, 78 centres de R&D et 153 000 salariés dont plus de 15 000 ingénieurs R&D répartis dans plus de 40 pays, FORVIA offre une approche unique et globale des défis de l’automobile d’aujourd’hui et de demain. Composé de six groupes d’activités et d’un solide portefeuille de propriété intellectuelle de plus de 13 400 brevets, FORVIA a pour objectif de devenir le partenaire privilégié d’innovation et d’intégration des constructeurs automobiles du monde entier. En 2023, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de plus de 27 milliards d’euros. FORVIA SE est cotée sur le marché Euronext Paris sous le code mnémonique FRVIA et fait partie des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG et CAC SBT 1,5°. FORVIA a pour ambition d’être un acteur du changement engagé dans la planification et la réalisation de la transformation de la mobilité. www.forvia.com

