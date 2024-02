Sommet national pour l’avenir des personnes noires 2SLGBTQI+, à Ottawa (Canada)

OTTAWA, 27 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le réseau Enchanté est fier d’annoncer la tenue du Sommet national pour l’avenir des personnes noires 2SLGBTQI+, le tout premier du genre au Canada. Des centaines d’organisations et de personnes noires associées à la communauté 2SLGBTQI+ pourront prendre part à des discussions fondamentales visant à combattre la haine et la discrimination envers les personnes noires queers, transgenres et non conformes à un genre. Ce sommet avant-gardiste se déroulera au prestigieux Centre national des Arts, du 1er au 3 mars 2024.



Les médias sont invités aux événements suivants :

Événement : Publication du rapport « Retrouver nos racines »

Date : Samedi 2 mars 2024, Salle O’Born, Centre national des Arts

Heure : 10 h à 10 h 45

Détails : Le rapport « Retrouver nos racines » est le fruit d’un vaste processus de consultation au cours duquel plus de 400 personnes noires 2SLGBTQI+ de partout au Canada ont été interrogées depuis mars 2023. L’objectif consistait à identifier les lacunes et barrières qui existent dans différentes sphères : liens communautaires, emploi, éducation, soins de santé, logement et sécurité. Après compilation des nombreux résultats, l’enquête révèle que 70 % des personnes noires 2SLGBTQI+ ont déjà été victimes de crimes haineux.

Événement : Table ronde sur les politiques relatives aux personnes noires 2SLGBTQI+

Date : Dimanche 3 mars 2024, Salle O’Born, Centre national des Arts

Heure : 9 h 20 à 10 h 20

Détails : Le panel de discussion se penchera sur les politiques gouvernementales qui concernent les personnes noires 2SLGBTQI+. Seront présents : la vice-première ministre du Manitoba, Uzoma Asagwara; le député néodémocrate Blake Desjarlais; et la députée provinciale néodémocrate Jill Andrew.

Tout de suite après la publication du rapport et la table ronde, il y aura possibilité d’entrevue avec :

Tyler Boyce, président-directeur général, réseau Enchanté

Lady Phyll, directrice générale, UK Black Pride

Il y aura également possibilité d’entretiens avec des porte-parole intersectionnels régionaux et locaux, sur demande.





Le réseau Enchanté est le plus grand réseau d'organisations 2SLGBTQI+ au Canada.

RENSEIGNEMENTS

Pour toute demande, les médias sont priés de communiquer avec :

Annette Goerner

Directrice des relations publiques, spark*advocacy

annette@sparkadvocacy.ca

613-818-6941

Soyez des nôtres au Sommet national pour l’avenir des personnes noires 2SLGBTQI+ pour participer à des conversations importantes, établir des liens significatifs et vivre une expérience transformatrice.