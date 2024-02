SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 186/2024

Tvis, 27. februar 2024

TCM Group offentliggør finansielle forventninger for 2024.

For TCM Group er forventningerne til udviklingen i 2024 præget af en høj grad af usikkerhed med hensyn til både den makroøkonomiske udvikling og den geopolitiske situation. Effekten som denne usikkerhed vil have på forbrugernes tillid generelt, og efterspørgslen efter køkkener i særdeleshed, er svær at kvantificere. Markedets forventninger er, at inflationen vil fortsætte med at falde, og at de korte renter vil begynde at falde i 2024, hvilket skal understøtte det danske boligmarked og dermed efterspørgslen efter køkkener, især inden for B2C-salget. Uagtet dette, så er tidspunktet for hvornår og hvor meget de korte renter vil falde dog fortsat meget usikkert, og derudover ser den nuværende nedgang i B2B-salget ud til at fortsætte et godt stykke ind i 2024. Set i lyset af dette forventer TCM Group ikke, at køkkenmarkedet i hverken Danmark eller Norge vil komme hurtigt tilbage i 2024.

Baseret på ovenstående anvender vi fortsat et relativt bredt niveau for de finansielle forventninger for 2024 både vedrørende omsætning og indtjening, ligesom sidste år. De finansielle forventninger for helårs-omsætningen for 2024 er i intervallet DKK 1.000-1.150 mio. og en indtjening (justeret EBIT) i intervallet DKK 55-85 mio.

Fra 2024 vil TCM Group ændre klassificeringen af visse indkomsttyper fra Nettoomsætning til reduktion i Produktionsomkostninger. Ændringen i klassifikationen vil reducere nettoomsætningen i intervallet 20-25 mio. kr. årligt. Sammenligningstal i finansielle rapporter for 2024 vil blive tilpasset i overensstemmelse hermed.

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO, TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

TCM Group A/S er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group A/S fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group A/S sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group A/S er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

