Magna annonce ses résultats pour le quatrième trimestre 2023 et ses perspectives pour 2024

Faits marquants du quatrième trimestre 2023



Les ventes ont augmenté de 9 % pour atteindre 10,5 milliards de dollars, alors que la production mondiale de véhicules légers a quant à elle augmenté de 7 %.

Les ventes ont progressé de 4 % hors effets de change et acquisitions nettes de cessions.

Le bénéfice dilué par action et le bénéfice dilué ajusté par action ont augmenté pour atteindre respectivement 0,94 dollar et 1,33 dollar, contre 0,33 dollar et 0,94 dollar l’année dernière.

Versement de 133 millions de dollars de dividendes

Augmentation du dividende trimestriel en espèces à 0,475 dollar par action



Points marquants concernant les perspectives 2024

Les ventes devraient continuer à dépasser la production mondiale de véhicules légers au cours de la période considérée

La marge EBIT ajustée devrait gagner 180 points de base ou plus d’ici 2026 pour atteindre une fourchette comprise entre 7,0-7,7 %.

AURORA, État de l’Ontario, 27 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International, Inc. (TSX : MG ; NYSE : MGA) a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2023.

THREE MONTHS ENDED DECEMBER 31, YEAR ENDED DECEMBER 31, 2023 2022 2023 2022 Reported Sales $ 10,454 $ 9,568 $ 42,797 $ 37,840 Income from operations before income taxes $ 310 $ 146 $ 1,606 $ 878 Net income attributable to Magna International Inc. $ 271 $ 95 $ 1,213 $ 592 Diluted earnings per share $ 0.94 $ 0.33 $ 4.23 $ 2.03 Non-GAAP Financial Measures (1) Adjusted EBIT $ 558 $ 367 $ 2,238 $ 1,708 Adjusted diluted earnings per share $ 1.33 $ 0.94 $ 5.49 $ 4.24 Tous les résultats sont exprimés en millions de dollars américains, à l’exception des données par action, qui sont exprimées en dollars américains. (1) L’EBIT ajusté et le bénéfice dilué ajusté par action sont des mesures financières non conformes aux PCGR qui n’ont pas de signification normalisée selon les PCGR américains et qui, par conséquent, peuvent ne pas être comparables au calcul de mesures similaires par d’autres entreprises. À compter du 1 er juillet 2023, nous avons révisé nos calculs de l’EBIT ajusté et du bénéfice dilué par action ajusté de sorte à exclure l’amortissement des actifs incorporels acquis. Les mesures non conformes aux PCGR figurant dans le présent communiqué de presse reflètent les calculs révisés. De plus amples informations et un rapprochement de ces mesures financières non conformes aux PCGR figurent au dos de ce communiqué de presse.

PÉRIODE DE TROIS MOIS CLOSE LE 31 DÉCEMBRE 2023

Nous avons enregistré des ventes de 10,5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2023, soit une augmentation de 9 % par rapport au quatrième trimestre 2022, à comparer à une production mondiale de véhicules légers qui a augmenté de 7 %, dont une production de 5 %, 7 % et 12 % plus élevée en Amérique du Nord, en Europe et en Chine. Outre l’augmentation de la production mondiale de véhicules, nos ventes ont bénéficié du lancement de nouveaux programmes et d’acquisitions nettes de cessions, partiellement compensées par l’impact négatif de la perte de production de véhicules suite aux grèves de l’UAW chez certains clients au cours du quatrième trimestre 2023, qui a eu un impact négatif sur les ventes à raison d’environ 275 millions de dollars. Si l’on exclut l’impact de la conversion des devises et des acquisitions nettes de cessions, le chiffre d’affaires a augmenté de 4 %.

L’EBIT ajusté a augmenté pour atteindre 558 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 367 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Nos efforts constants pour assurer l’excellence opérationnelle et les initiatives en matière de coûts ont contribué à générer de solides bénéfices grâce à des ventes plus élevées. En outre, l’augmentation de l’EBIT ajusté reflète principalement les améliorations de la productivité et de l’efficacité opérationnelle, y compris la baisse des coûts dans certaines usines précédemment sous-performantes, une contribution plus élevée à l’outillage, des recouvrements clients plus élevés, nets des coûts d’intrants de production plus élevés, des coûts de garantie nets plus faibles et des provisions plus faibles sur certains comptes débiteurs et autres soldes, partiellement compensés par l’impact négatif des grèves de l’UAW au cours du quatrième trimestre 2023, des coûts de lancement, d’ingénierie et autres plus élevés associés à de nouvelles activités d’assemblage, et des coûts de restructuration plus élevés.

Le bénéfice d’exploitation avant impôts sur les bénéfices a augmenté pour atteindre 310 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 146 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Le bénéfice d’exploitation avant impôts comprenait les autres dépenses, nettes, ainsi que l’amortissement des actifs incorporels acquis totalisant respectivement 195 millions de dollars et 204 millions de dollars aux quatrièmes trimestres de 2023 et 2022. Sans compter les autres dépenses, nettes, et l’amortissement des actifs incorporels acquis sur les deux périodes, le bénéfice d’exploitation avant impôts sur les bénéfices a augmenté de 155 millions de dollars au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022.

Le bénéfice net attribuable à Magna International, Inc. s’est élevé à 271 millions de dollars pour le quatrième trimestre 2023, par rapport à 95 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Le bénéfice net attribuable à Magna International, Inc. comprenait d’autres dépenses, nettes, l’amortissement des actifs incorporels acquis et les ajustements des provisions pour évaluation de l’impôt différé, pour un total de 112 millions de dollars après impôts au quatrième trimestre 2023, contre 175 millions de dollars après impôts au quatrième trimestre 2022. Exclusion faite de ces montants sur les deux périodes, le bénéfice net attribuable à Magna International, Inc. a augmenté de 113 millions de dollars au quatrième trimestre 2023 par rapport au quatrième trimestre 2022.

Le bénéfice dilué par action s’est élevé à 0,94 dollar au quatrième trimestre 2023, par rapport à 0,33 dollar pour la même période de 2022. Le bénéfice dilué ajusté par action s’est élevé à 1,33 dollar, contre 0,94 dollar pour le quatrième trimestre 2022.

Au quatrième trimestre 2023, nous avons généré des flux de trésorerie d’exploitation avant variations des actifs et passifs d’exploitation de 660 millions de dollars, et utilisé 918 millions de dollars d’actifs et de passifs d’exploitation. Les activités d’investissement pour le quatrième trimestre 2023 comprenaient 944 millions de dollars d’ajouts d’immobilisations, 189 millions de dollars d’investissements, d’autres actifs et actifs incorporels et 1 million de dollars d’investissements en capital-investissement.

EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2023

Nous avons enregistré des ventes de 42,8 milliards de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, soit une augmentation de 13 % par rapport à l’exercice clos le 31 décembre 2022, à comparer à une production mondiale de véhicules légers qui a augmenté de 8 %, dont une production de 9 %, 11 % et 8 % plus élevée en Amérique du Nord, en Europe et en Chine respectivement. Outre l’augmentation de la production mondiale de véhicules, nos ventes ont bénéficié du lancement de nouveaux programmes et d’acquisitions nettes de cessions, partiellement compensées par l’impact négatif de la perte de production de véhicules suite aux grèves de l’UAW chez certains clients au cours des troisième et quatrième trimestres 2023, qui a eu un impact négatif sur les ventes à raison d’environ 325 millions de dollars. Si l’on exclut l’impact de la conversion des devises et des acquisitions nettes de cessions, le chiffre d’affaires a augmenté de 11 %.

L’EBIT ajusté a augmenté pour atteindre 2,2 milliards de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, contre 1,7 milliard de dollars pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, principalement à la faveur des bénéfices sur des ventes plus élevées, y compris des marges plus élevées en raison de l’impact de l’excellence opérationnelle et des initiatives de coûts, et des améliorations de la productivité et de l’efficience, y compris la baisse des coûts dans les usines précédemment sous-performantes, partiellement compensées par des coûts de lancement, d’ingénierie et d’autres coûts plus élevés associés aux nouvelles activités d’assemblage, l’impact négatif des grèves de l’UAW au cours des troisième et quatrième trimestres 2023, l’impact net défavorable des éléments commerciaux, la baisse de l’amortissement lié à la valeur initiale des titres de sociétés publiques, la hausse des coûts de lancement associés aux nouvelles activités de fabrication, et l’impact des acquisitions, nettes de cessions.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023, le bénéfice d’exploitation avant impôts sur les bénéfices s’est élevé à 1,6 milliard de dollars, le bénéfice net attribuable à Magna International, Inc. à 1,2 milliard de dollars et le bénéfice dilué par action à 4,23 dollars, soit des augmentations de 728 millions de dollars, 621 millions de dollars et 2,20 dollars respectivement, chacun par rapport à la période de l’exercice clos le 31 décembre 2022.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023, le bénéfice dilué ajusté par action a augmenté de 29 % pour atteindre 5,49 dollars, par rapport à la période de l’exercice clos le 31 décembre 2023.

Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2023, nous avons généré des flux de trésorerie d’exploitation avant variations des actifs et passifs d’exploitation de 2,9 milliards de dollars et investi 221 millions de dollars en actifs et passifs d’exploitation. Les activités d’investissement pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 comprenaient 1,5 milliard de dollars pour l’achat de Veoneer Active Safety, 2,5 milliards de dollars d’ajouts d’immobilisations, une augmentation de 562 millions de dollars des investissements, d’autres actifs et actifs incorporels et 11 millions de dollars d’investissements publics et privés.

REMBOURSEMENT DU CAPITAL AUX ACTIONNAIRES

Nous avons versé un dividende de 133 millions de dollars et de 522 millions de dollars pour le quatrième trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2023, respectivement.

Notre conseil d’administration a déclaré un dividende de 0,475 dollar par action ordinaire pour le quatrième trimestre. Cela représente une augmentation de 3 % de notre dividende, soit notre 14e année consécutive d’augmentation du dividende au quatrième trimestre. Le dividende est payable le 8 mars 2024 aux porteurs de parts figurant au registre des actionnaires à la clôture le 23 février 2024.

Sous réserve de l’approbation de la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York, notre conseil d’administration a approuvé une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités (« OPRCN ») visant à acheter jusqu’à 0,3 million de nos actions ordinaires, ce qui représente environ 0,11 % de notre flottant d’actions ordinaires. Cette offre publique de rachat devrait débuter le 15 février 2024 et se terminer un an plus tard.

PERSPECTIVES 2024 ET 2026

Nos perspectives pour l’année en cours sont fournies annuellement, avec des mises à jour trimestrielles ; nos perspectives pour 2026 sont fournies ci-dessous, mais sans mise à jour trimestrielle. Nos perspectives n’intègrent pas d’acquisitions ou de cessions importantes non annoncées.

Hypothèses de perspectives pour 2024 et 2026

2024 2026 Light Vehicle Production (millions of units)

North America

Europe

China 15.7

17.4

28.3 16.1

17.3

30.6 Average Foreign exchange rates:

1 Canadian dollar equals

1 euro equals U.S. $0.74

U.S. $1.08 U.S. $0.74

U.S. $1.08

Perspectives pour 2024 et 2026

2024 2026 Segment Sales

Body Exteriors & Structures

Power & Vision

Seating Systems

Complete Vehicles $17.4 - $18.0 billion

$15.8 - $16.2 billion

$5.5 - $5.8 billion

$5.6 - $5.9 billion $19.6 - $20.6 billion

$16.8 - $17.4 billion

$6.5 - $6.9 billion

$6.1 - $6.5 billion Total Sales $43.8 - $45.4 billion $48.8 - $51.2 billion Adjusted EBIT Margin(2) 5.4% - 6.0% 7.0% - 7.7% Equity Income (included in EBIT) $120 - $150 million $165 - $210 million Interest Expense, net Approximately $230 million Income Tax Rate(3) Approximately 21% Adjusted Net Income attributable to Magna(4) $1.6 - $1.8 billion Capital Spending Approximately $2.5 billion





Remarques : (2) La marge EBIT ajustée correspond au rapport entre l’EBIT ajusté et le chiffre d’affaires total. Pour plus d’informations, voir le rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR au dos de ce communiqué de presse. (3) Le taux d’imposition sur le revenu a été calculé à partir de l’EBIT ajusté et est basé sur la législation fiscale en vigueur. (4) Le bénéfice net ajusté attribuable à Magna représente le bénéfice net à l’exclusion des autres charges, nettes, et de l’amortissement des actifs incorporels acquis, nets d’impôts.

Nos perspectives visent à fournir des informations sur les attentes et les projets actuels de la direction et peuvent ne pas être adaptées à d’autres fins. Bien qu’elles soient considérées comme raisonnables par Magna en date du présent document, les perspectives pour 2024 et 2026 ci-dessus et les hypothèses sous-jacentes peuvent s’avérer inexactes. En conséquence, nos résultats réels pourraient différer sensiblement de nos attentes telles qu’elles sont exposées dans les présentes. Les risques identifiés dans la section « Déclarations prospectives » ci-dessous représentent les principaux facteurs qui, selon nous, pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement de nos attentes.

Principaux facteurs de notre activité

Nos résultats d’exploitation dépendent principalement des niveaux de production des voitures et camions légers en Amérique du Nord, en Europe et en Chine déployés par nos clients. Bien que nous fournissions des systèmes et des composants à tous les principaux fabricants d’équipement d’origine (« OEM »), nous ne fournissons pas de systèmes et de composants pour chaque véhicule, et la valeur de nos produits n’est pas non plus homogène d’un véhicule à l’autre. Par conséquent, la composition des clients et des programmes par rapport aux tendances du marché, ainsi que la valeur de nos produits dans des programmes de production de véhicules spécifiques sont également des facteurs importants de nos résultats.

Les volumes de production des OEM sont généralement alignés sur les niveaux de ventes de véhicules et donc affectés par les changements au sein de ces niveaux. Outre les niveaux de ventes de véhicules, les volumes de production sont généralement affectés par une série de facteurs, notamment : les conditions économiques et politiques générales ; les interruptions de travail ; les accords de libre-échange ; les tarifs ; les valeurs relatives des devises ; le prix des matières premières ; les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures ; la disponibilité et le coût relatif de la main-d’œuvre qualifiée ; les considérations en matière de réglementation, y compris celles liées aux émissions polluantes et aux normes de sécurité ; ainsi que d’autres facteurs.

Les niveaux globaux de ventes de véhicules sont fortement affectés par les fluctuations des niveaux de confiance des consommateurs, qui peuvent à leur tour être influencés par les perceptions des consommateurs et les tendances générales liées à l’emploi, à l’immobilier et aux marchés boursiers, ainsi que par d’autres facteurs macroéconomiques et politiques. D’autres facteurs ayant généralement un impact sur les niveaux de ventes de véhicules et donc sur les volumes de production comprennent : les taux d’intérêt et/ou la disponibilité de crédits ; le prix du carburant et de l’énergie ; les taux de change relatifs ; les restrictions réglementaires quant à l’utilisation des véhicules dans certaines mégalopoles ; les subventions gouvernementales à l’achat de véhicules à émissions de carbone faibles, voire nulles, ainsi que d’autres facteurs.

Analyse sectorielle

[Sauf mention contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains et tous les montants des tableaux sont exprimés en millions]



Segment Body Exteriors & Structures

For the three months ended December 31, 2023 2022 Change Sales $ 4,178 $ 4,004 $ 174 + 4 % Adjusted EBIT $ 280 $ 200 $ 80 + 40 % Adjusted EBIT as a percentage of sales (i) 6.7 % 5.0 % + 1.7 %

(i) L’EBIT ajusté en pourcentage des ventes est calculé comme l’EBIT ajusté divisé par les ventes.

Les ventes du segment Body Exteriors & Structures ont augmenté de 4 %, soit 174 millions de dollars, pour s’établir à 4,18 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 4,00 milliards de dollars en 2022. L’augmentation des ventes est principalement due à l’augmentation de la production mondiale de véhicules légers, au lancement de nouveaux programmes pendant ou après le quatrième trimestre 2022, notamment la Ford F-Series SuperDuty, la Fisker Ocean, la Mercedes-Benz EQE et la Chevrolet Equinox EV, et au renforcement net des devises étrangères par rapport au dollar américain, qui a augmenté les ventes déclarées en dollars américains de 49 millions de dollars. Ces facteurs ont été partiellement compensés par l’impact négatif de la perte de production de véhicules suite aux grèves de l’UAW chez certains clients au cours du quatrième trimestre 2023, qui a eu un impact négatif sur les ventes à hauteur d’environ 170 millions de dollars, et par les concessions de prix nettes des clients.

L’EBIT ajusté a augmenté de 80 millions de dollars pour atteindre 280 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 200 millions de dollars au quatrième 2022, et l’EBIT ajusté en pourcentage des ventes a augmenté, passant de 5,0 % à 6,7 %. Ces augmentations sont principalement dues aux bénéfices réalisés sur des ventes plus importantes, y compris des marges plus élevées dues à l’impact de l’excellence opérationnelle et des initiatives en matière de coûts, des améliorations de la productivité et de l’efficience, y compris la réduction des coûts dans certaines usines auparavant sous-performantes, la diminution des provisions sur certains comptes débiteurs et autres soldes, la contribution plus élevée de l’outillage et l’augmentation des recouvrements des clients, déduction faite de l’augmentation des coûts des intrants de production. Ces éléments ont été partiellement compensés par l’impact négatif des grèves de l’UAW au cours du quatrième trimestre 2023, par des coûts de restructuration plus élevés, ainsi que par l’augmentation de la participation aux bénéfices et de l’intéressement des salariés.

Segment Power & Vision

For the three months ended December 31, 2023 2022 Change Sales $ 3,775 $ 3,016 $ 759 + 25 % Adjusted EBIT $ 231 $ 116 $ 115 + 99 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 6.1 % 3.8 % + 2.3 %

Les ventes du segment Power & Vision ont augmenté de 25 %, soit 759 millions de dollars, pour s’établir à 3,78 milliards de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 3,02 milliards de dollars au quatrième trimestre 2022. L’augmentation des ventes est principalement due au lancement de nouveaux programmes pendant ou après le quatrième trimestre 2022, notamment le Chery Jetour Traveller, le Fisker Ocean, la Subaru Impreza et la Mercedes-Benz EQE, à l’augmentation de la production mondiale de véhicules légers, aux acquisitions, nettes de cessions, postérieures au quatrième trimestre 2022, qui ont fait grimper les ventes de 355 millions de dollars, au renforcement net des devises étrangères par rapport au dollar américain, qui a augmenté les ventes en dollars américains de 59 millions de dollars, et aux recouvrements des coûts d’intrants des clients. Ces facteurs ont été partiellement compensés par l’impact négatif de la perte de production de véhicules suite aux grèves de l’UAW chez certains clients au cours du quatrième trimestre 2023, qui a eu un impact négatif sur les ventes à hauteur d’environ 65 millions de dollars, et par les concessions de prix nettes des clients.

L’EBIT ajusté a augmenté de 115 millions de dollars pour atteindre 231 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 116 millions de dollars au quatrième 2022, et l’EBIT ajusté en pourcentage des ventes a augmenté, passant de 3,8 % à 6,1 %. Ces augmentations sont principalement dues aux bénéfices réalisés sur des ventes plus importantes, y compris des marges plus élevées dues à l’impact de l’excellence opérationnelle et des initiatives en matière de coûts, à la diminution des coûts nets de garantie, à l’augmentation des recouvrements auprès des clients, déduction faite des coûts de production plus élevés, aux économies de coûts et aux gains d’efficacité réalisés, y compris à la suite des mesures de restructuration prises, et à la diminution des coûts nets d’ingénierie, y compris les dépenses liées à nos activités d’électrification et de sécurité active.

Ces éléments ont été partiellement compensés par l’impact négatif des grèves de l’UAW au cours du quatrième trimestre 2023, ainsi que par des inefficacités nettes et d’autres coûts, y compris dans certaines usines sous-performantes.

Segment Seating Systems

For the three months ended December 31, 2023 2022 Change Sales $ 1,429 $ 1,345 $ 84 + 6 % Adjusted EBIT $ 44 $ 14 $ 30 + 214 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 3.1 % 1.0 % + 2.1 %

Les ventes du segment Seating Systems ont augmenté de 6 %, soit 84 millions de dollars, pour s’établir à 1,43 milliard de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 1,35 milliard de dollars en 2022. L’augmentation des ventes est principalement due au lancement de nouveaux programmes pendant ou après le quatrième trimestre 2022, y compris la Geely Boyue L, la Changan Qiyuan A07, la Changan Qiyuan A05 et le Fisker Ocean, à l’augmentation de la production mondiale de véhicules légers et au renforcement net des devises étrangères par rapport au dollar américain, qui a augmenté les ventes en dollars américains de 12 millions de dollars. Ces facteurs ont été partiellement compensés par l’impact négatif de la perte de production de véhicules suite aux grèves de l’UAW chez certains clients au cours du quatrième trimestre 2023, qui a eu un impact négatif sur les ventes à hauteur d’environ 40 millions de dollars, et par les concessions de prix nettes des clients.

L’EBIT ajusté a augmenté de 30 millions de dollars pour atteindre 44 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 14 millions de dollars au quatrième 2022, et l’EBIT ajusté en pourcentage des ventes a augmenté, passant de 1,0 % à 3,1 %. Ces augmentations sont principalement dues aux bénéfices réalisés sur des ventes plus importantes, y compris des marges plus élevées dues à l’impact de l’excellence opérationnelle et des initiatives en matière de coûts, des améliorations de la productivité et de l’efficience, y compris la réduction des coûts dans des usines auparavant sous-performantes, des coûts de lancement plus faibles et la diminution des provisions sur certains comptes débiteurs et autres soldes en 2022, et des éléments commerciaux des quatrièmes trimestres 2023 et 2022 qui ont eu un impact net favorable d’un exercice à l’autre. Ces éléments ont été partiellement compensés par l’augmentation des coûts des intrants de production, déduction faite des récupérations auprès des clients, par l’impact négatif des grèves de l’UAW au cours du quatrième trimestre 2023 et par les pertes de change liées à l’affaiblissement du peso argentin par rapport au dollar américain.

Segment Complete Vehicles

For the three months ended December 31, 2023 2022 Change Complete Vehicle Assembly Volumes (thousands of units) 21.4 28.6 - 25 % Sales $ 1,201 $ 1,330 $ (129 ) - 10 % Adjusted EBIT $ 43 $ 57 $ (14 ) - 25 % Adjusted EBIT as a percentage of sales 3.6 % 4.3 % - 0.7 %

Les ventes du segment Complete Vehicles ont baissé de 10 %, soit 129 millions de dollars, pour s’établir à 1,20 milliard de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 1,33 milliard de dollars au quatrième trimestre 2022. Les volumes d’assemblage ont baissé de 25 %, soit une perte de 7 200 unités. Cette baisse des ventes est principalement attribuable à la diminution des volumes d’assemblage, y compris la fin de la production de la BMW Série 5, partiellement compensée par un mix favorable des programmes et une augmentation de 65 millions de dollars des ventes déclarées en dollars américains en raison du raffermissement de l’euro par rapport au dollar américain.

L’EBIT ajusté a diminué de 14 millions de dollars pour s’établir à 43 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, contre 57 millions de dollars au quatrième trimestre 2022, et l’EBIT ajusté exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires a diminué, passant de 4,3 % à 3,6 %, principalement en raison de l’augmentation des coûts de lancement, d’ingénierie et d’autres coûts associés aux nouvelles activités d’assemblage, et de la baisse des bénéfices sur les volumes d’assemblage plus faibles, déduction faite des recouvrements de coûts fixes contractuels sur certains programmes, partiellement compensés par des éléments commerciaux aux quatrièmes trimestres 2023 et 2022, qui ont eu un impact net favorable d’un exercice à l’autre, et des recouvrements plus élevés auprès des clients, déduction faite des coûts d’intrants de production plus élevés.

Segment Corporate and Other

L’EBIT ajusté a signé une perte de 40 millions de dollars au quatrième trimestre 2023, contre une perte de 20 millions de dollars au quatrième trimestre 2022. Cette baisse de 20 millions de dollars est principalement due à la diminution de l’amortissement lié à la valeur initiale des titres de sociétés cotées en Bourse, à l’augmentation des rémunérations incitatives et à base d’actions, à la hausse des investissements dans la recherche, le développement et la nouvelle mobilité, ainsi qu’à l’augmentation des coûts de main-d’œuvre, partiellement compensée par une augmentation des honoraires perçus auprès de nos divisions.

MAGNA INTERNATIONAL, INC.

RÉSULTATS CONSOLIDÉS

[Non audités]

[En millions de dollars américains, à l’exception des données par action, qui sont exprimées en dollars américains.]

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2023 2022 2023 2022 Sales $ 10,454 $ 9,568 $ 42,797 $ 37,840 Costs and expenses Cost of goods sold 8,961 8,403 37,185 33,188 Depreciation 372 338 1,436 1,373 Amortization of acquired intangible assets 31 11 88 46 Selling, general and administrative 566 477 2,050 1,660 Interest expense, net 53 17 156 81 Equity income (3 ) (17 ) (112 ) (89 ) Other expense, net [i] 164 193 388 703 Income from operations before income taxes 310 146 1,606 878 Income taxes 12 35 320 237 Net income 298 111 1,286 641 Income attributable to non-controlling interests (27 ) (16 ) (73 ) (49 ) Net income attributable to Magna International Inc. $ 271 $ 95 $ 1,213 $ 592 Earnings per Common Share: Basic $ 0.95 $ 0.33 $ 4.24 $ 2.04 Diluted $ 0.94 $ 0.33 $ 4.23 $ 2.03 Cash dividends paid per Common Share $ 0.46 $ 0.45 $ 1.84 $ 1.80 Weighted average number of Common Shares outstanding during the period [in millions]: Basic 286.4 285.9 286.2 290.4 Diluted 286.6 286.3 286.6 291.2

[i] Voir l’information relative au poste « Autres dépenses, nettes » inclus dans ce communiqué de presse.

MAGNA INTERNATIONAL, INC.

BILANS CONSOLIDÉS

[Non audités]

[En millions de dollars américains]

As at As at December 31, December 31, 2023 2022 ASSETS Current assets Cash and cash equivalents $ 1,198 $ 1,234 Accounts receivable 7,881 6,791 Inventories 4,606 4,180 Prepaid expenses and other 352 320 14,037 12,525 Investments 1,273 1,429 Fixed assets, net 9,618 8,173 Operating lease right-of-use assets 1,744 1,595 Intangible assets, net 876 452 Goodwill 2,767 2,031 Deferred tax assets 621 491 Other assets 1,319 1,093 $ 32,255 $ 27,789 LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY Current liabilities Short-term borrowing $ 511 $ 8 Accounts payable 7,842 6,999 Other accrued liabilities 2,626 2,118 Accrued salaries and wages 912 850 Income taxes payable 125 93 Long-term debt due within one year 819 654 Current portion of operating lease liabilities 399 276 13,234 10,998 Long-term debt 4,175 2,847 Operating lease liabilities 1,319 1,288 Long-term employee benefit liabilities 591 548 Other long-term liabilities 475 461 Deferred tax liabilities 184 312 19,978 16,454 Shareholders' equity Capital stock Common Shares [issued: 286,552,908; December 31, 2022 – 285,931,816] 3,354 3,299 Contributed surplus 125 111 Retained earnings 9,303 8,639 Accumulated other comprehensive loss (898 ) (1,114 ) 11,884 10,935 Non-controlling interests 393 400 12,277 11,335 $ 32,255 $ 27,789

MAGNA INTERNATIONAL, INC.

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

[Non audités]

[En millions de dollars américains]

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2023 2022 2023 2022 Cash provided from (used for): OPERATING ACTIVITIES Net income $ 298 $ 111 $ 1,286 $ 641 Items not involving current cash flows 362 406 1,642 1,776 660 517 2,928 2,417 Changes in operating assets and liabilities 918 739 (221 ) (322 ) Cash provided from operating activities 1,578 1,256 3,149 2,095 Investing activities Acquisitions (29 ) (3 ) (1,504 ) (3 ) Fixed asset additions (944 ) (750 ) (2,500 ) (1,681 ) Increase in investments, other assets and intangible assets (189 ) (186 ) (562 ) (455 ) Increase in public and private equity investments (1 ) — (11 ) (29 ) Proceeds from dispositions 27 20 122 124 Net cash (outflow) inflow from disposal of facilities — — (48 ) 6 Cash used for investing activities (1,136 ) (919 ) (4,503 ) (2,038 ) FINANCING ACTIVITIES Issues of debt 16 9 2,083 54 Increase in short-term borrowings 492 8 487 11 Repayments of debt (627 ) (39 ) (644 ) (456 ) Issue of Common Shares on exercise of stock options 6 3 20 8 Tax withholdings on vesting of equity awards (1 ) — (11 ) (15 ) Repurchase of Common Shares (2 ) (5 ) (13 ) (780 ) Contributions to subsidiaries by non-controlling interests 11 — 11 5 Dividends paid to non-controlling interests (25 ) (24 ) (74 ) (46 ) Dividends (133 ) (126 ) (522 ) (514 ) Cash (used for) provided from financing activities (263 ) (174 ) 1,337 (1,733 ) Effect of exchange rate changes on cash and cash equivalents (3 ) (31 ) (19 ) (38 ) Net increase (decrease) in cash, cash equivalents during the period 176 132 (36 ) (1,714 ) Cash and cash equivalents, beginning of period 1,022 1,102 1,234 2,948 Cash and cash equivalents, end of period $ 1,198 $ 1,234 $ 1,198 $ 1,234

MAGNA INTERNATIONAL, INC.

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

[Non auditées]

[Tous les montants sont exprimés en dollars américains et tous les montants des tableaux sont exprimés en millions, sauf indication contraire]

AUTRES DÉPENSES, NETTES

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2023 2022 2023 2022 Investments [a] $ 98 $ 101 $ 201 $ 221 Restructuring [b] 66 22 148 22 Veoneer Active Safety Business transaction costs [c] — — 23 — Impairments and loss on sale of operations in Russia [d] — — 16 376 Loss on sale of business [e] — 58 — 58 Impairments [f] — 12 — 26 $ 164 $ 193 $ 388 $ 703

[a] Investissements

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2023 2022 2023 2022 Revaluation of public company warrants $ 93 $ 77 $ 110 $ 173 Non-cash impairment charge [i] 5 — 90 — Revaluation of public and private equity investments — 24 1 49 Net gain on sale of public equity investments — — — (1 ) Other expense, net 98 101 201 221 Tax effect (24 ) (26 ) (28 ) (53 ) Net loss attributable to Magna $ 74 $ 75 $ 173 $ 168

[i] Les charges de dépréciation sans effet sur la trésorerie sont liées à la dépréciation d’un investissement en capital-investissement et des créances à long terme correspondantes dans le poste « Autres actifs ».

[b] Restructuration

Pour le trimestre clos le 31 décembre 2023, la Société a enregistré des frais de restructuration de 57 millions de dollars [51 millions de dollars après impôts] dans son segment Power & Vision, et de 9 millions de dollars [9 millions de dollars après impôts] dans son segment Body Exteriors & Structures, respectivement.

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, la Société a enregistré des frais de restructuration de 117 millions de dollars [97 millions de dollars après impôts] dans son segment Power & Vision, et de 31 millions de dollars [27 millions de dollars après impôts] dans son segment Body Exteriors & Structures, respectivement.

[c] Coûts de transaction liés à l’entité Veoneer Active Safety

En 2023, la Société a engagé des coûts de transaction de 23 millions de dollars [22 millions de dollars après impôts] liés à l’acquisition de l’entité Veoneer Active Safety [« Veoneer AS »].

[d] Dépréciations et perte sur la vente d’opérations en Russie

Au cours du deuxième trimestre 2022, la Société a enregistré une charge de dépréciation de 376 millions de dollars [361 millions de dollars après impôts] liée à son investissement en Russie en raison de l’absence attendue de flux de trésorerie futurs et des incertitudes liées à l’économie russe. Ce montant comprend des dépréciations nettes d’actifs de 173 millions de dollars et une réserve de 203 millions de dollars contre les pertes de change correspondantes qui étaient incluses dans le cumul des autres éléments du résultat global. Les dépréciations nettes d’actifs s’élèvent à 163 millions de dollars et 10 millions de dollars dans les segments Body Exteriors & Structures et Seating Systems, respectivement.

Au cours du troisième trimestre 2023, la Société a finalisé la vente de tous ses investissements en Russie, ce qui a entraîné une perte de 16 millions de dollars [16 millions de dollars après impôts], y compris une sortie nette de trésorerie de 23 millions de dollars.

[e] Perte sur la vente d’une activité

Au cours du quatrième trimestre 2022, la Société a conclu un accord pour vendre une activité européenne du segment Power & Vision. Selon les termes de l’accord, la Société était contractuellement obligée de fournir à l’acheteur jusqu’à 42 millions de dollars de financement, ce qui a entraîné une perte de 58 millions de dollars [57 millions de dollars après impôts]. Au cours du premier trimestre 2023, la Société a finalisé la vente de cette opération, ce qui a entraîné une sortie nette de trésorerie de 25 millions de dollars.

[f] Dépréciations

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2022, la Société a enregistré une provision sur ses actifs liée à la fermeture d’un client en Chine de 10 millions de dollars [9 millions de dollars après impôts] dans son segment Body Exteriors & Structures et de 4 millions de dollars [3 millions de dollars après impôts] dans son segment Power &Vision, respectivement. La Société a également enregistré une dépréciation d’actifs fixes de 12 millions de dollars [12 millions de dollars après impôts] dans son segment Body Exteriors & Structures.

INFORMATIONS SUR LES SEGMENTS

Magna est un équipementier automobile mondial qui dispose d’une expertise complète en matière d’ingénierie automobile et de fabrication sous contrat, ainsi que de capacités de production comprenant la carrosserie, le châssis, l’extérieur, les sièges, le groupe motopropulseur, l’assistance active à la conduite, l’électronique, les rétroviseurs et l’éclairage, la mécatronique et les systèmes de toit. Magna dispose également de capacités électroniques et logicielles dans bon nombre de ces domaines.

La Société s’articule autour de quatre segments opérationnels : « Body Exteriors & Structures » (Structures et extérieurs de carrosserie), « Power & Vision » (Énergie et vision), « Seating Systems » (Systèmes de sièges) et « Complete Vehicles » (Véhicules complets). Ces segments ont été déterminés d’après les opportunités technologiques, les similitudes entre les produits et des facteurs de marché et d’exploitation, et constituent également les secteurs isolables de la société.

Le principal décideur opérationnel de la Société utilise le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts sur le revenu [« EBIT ajusté »] comme mesure du bénéfice ou de la perte sectorielle, car la direction estime que l’EBIT ajusté est la mesure la plus appropriée de la rentabilité ou de la perte opérationnelle de ses secteurs d’activité. L’EBIT ajusté est calculé en ajoutant au bénéfice net l’amortissement des actifs incorporels acquis, les impôts sur le revenu, les charges d’intérêt nettes et les autres (revenus) charges nettes.

À compter du 1er juillet 2023, la Société a révisé ses calculs de l’EBIT ajusté de sorte à exclure l’amortissement des actifs incorporels acquis. La Société pense que le fait d’exclure l’amortissement des actifs incorporels acquis de l’EBIT ajusté permet à la direction et aux investisseurs de comprendre ses performances sous-jacentes et améliore la comparabilité entre ses résultats d’exploitation sectoriels et ceux de ses pairs. L’EBIT ajusté présenté dans les tableaux ci-dessous, y compris pour la période précédente, a été mis à jour pour refléter le calcul révisé.





MAGNA INTERNATIONAL, INC.

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

[Non auditées]

[Sauf mention contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains et tous les montants des tableaux sont exprimés en millions]



INFORMATIONS SUR LES SEGMENTS (SUITE)

Les tableaux suivants présentent des informations sectorielles pour les secteurs d’activité de la Société : Voir la section « Mesures financières non conformes aux PCGR » pour un rapprochement de l’EBIT ajusté et du bénéfice net consolidé de la Société.

Three months ended December 31, 2023 Total

sales External

sales Adjusted

EBIT [ii] Depreciation Equity

loss

(income) Fixed

asset

additions Body Exteriors & Structures $ 4,178 $ 4,116 $ 280 $ 178 $ 1 $ 633 Power & Vision 3,775 3,716 231 132 1 242 Seating Systems 1,429 1,425 44 27 — 44 Complete Vehicles 1,201 1,192 43 25 (5 ) 20 Corporate & Other [i] (129 ) 5 (40 ) 10 — 5 Total Reportable Segments $ 10,454 $ 10,454 $ 558 $ 372 $ (3 ) $ 944 Three months ended December 31, 2022 Total

sales External

sales Adjusted

EBIT [ii] Depreciation Equity

(income)

loss Fixed

asset

additions Body Exteriors & Structures $ 4,004 $ 3,945 $ 200 $ 169 $ — $ 442 Power & Vision 3,016 2,961 116 117 (5 ) 203 Seating Systems 1,345 1,344 14 19 (6 ) 43 Complete Vehicles 1,330 1,318 57 28 (7 ) 52 Corporate & Other [i] (127 ) ― (20 ) 5 1 10 Total Reportable Segments $ 9,568 $ 9,568 $ 367 $ 338 $ (17 ) $ 750 Year ended December 31, 2023 Total

sales External sales Adjusted EBIT [ii] Depreciation Equity loss (income) Fixed asset additions Body Exteriors & Structures $ 17,511 $ 17,199 $ 1,304 $ 716 $ 4 $ 1,638 Power & Vision 14,305 14,052 668 510 (107 ) 664 Seating Systems 6,047 6,027 218 89 (3 ) 108 Complete Vehicles 5,538 5,502 124 100 (8 ) 65 Corporate & Other [i] (604 ) 17 (76 ) 21 2 25 Total Reportable Segments $ 42,797 $ 42,797 $ 2,238 $ 1,436 $ (112 ) $ 2,500 Year ended December 31, 2022 Total

sales External

sales Adjusted

EBIT [ii] Depreciation Equity

loss

(income) Fixed

asset

additions Body Exteriors & Structures $ 16,004 $ 15,763 $ 852 $ 697 $ 10 $ 928 Power & Vision 11,861 11,636 502 473 (77 ) 544 Seating Systems 5,269 5,252 104 79 (15 ) 101 Complete Vehicles 5,221 5,180 235 107 (10 ) 94 Corporate & Other [i] (515 ) 9 15 17 3 14 Total Reportable Segments $ 37,840 $ 37,840 $ 1,708 $ 1,373 $ (89 ) $ 1,681

[i] Les frais intersociétés facturés aux segments automobiles sont inclus dans l’EBIT ajusté du segment Corporate et autres.[ii] Pour une définition et un rapprochement de l’EBIT ajusté, se référer à notre rapprochement des mesures financières non conformes aux PCGR incluses dans la section « Données complémentaires » de ce communiqué de presse.





MAGNA INTERNATIONAL, INC.

DONNÉES COMPLÉMENTAIRES

[Non auditées]

[Sauf mention contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains et tous les montants des tableaux sont exprimés en millions]



MESURES FINANCIÈRES NON CONFORMES AUX PCGR

Outre les résultats financiers présentés conformément aux PCGR des États-Unis, le présent communiqué de presse contient des références aux mesures financières non conformes aux PCGR, dont le détail figure ci-dessous. Nous pensons que les mesures financières non conformes aux PCGR citées dans le présent communiqué de presse sont utiles à la fois à la direction et aux investisseurs dans leur analyse de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société, ainsi que pour améliorer la comparabilité entre les périodes fiscales. La direction estime notamment que l’EBIT ajusté et le bénéfice dilué ajusté par action constituent des mesures utiles pour évaluer la performance financière de la société en excluant certains éléments non représentatifs de la performance opérationnelle de la Société. La présentation des mesures financières non conformes aux PCGR ne doit pas être considérée isolément ni comme un substitut aux résultats financiers de la Société établis conformément aux normes PCGR des États-Unis.

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement entre le bénéfice net et l’EBIT ajusté :

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2023 2022 2023 2022 Net income $ 298 $ 111 $ 1,286 $ 641 Add: Amortization of acquired intangible assets 31 11 88 46 Interest expense, net 53 17 156 81 Other expense, net 164 193 388 703 Income taxes 12 35 320 237 Adjusted EBIT $ 558 $ 367 $ 2,238 $ 1,708

Le tableau ci-dessous présente un rapprochement entre le bénéfice net attribuable à Magna International, Inc. et le bénéfice dilué ajusté par action :

Three months ended Year ended December 31, December 31, 2023 2022 2023 2022 Net income attributable to Magna International Inc. $ 271 $ 95 $ 1,213 $ 592 Add: Amortization of acquired intangible assets 31 11 88 46 Tax effect on Amortization of acquired intangible assets (6 ) (2 ) (17 ) (8 ) Other expense, net 164 193 388 703 Tax effect on Other expense, net (30 ) (27 ) (53 ) (71 ) Adjustments to Deferred Tax Valuation Allowances [i] (47 ) — (47 ) (29 ) Adjusted net income attributable to Magna International Inc. $ 383 $ 270 $ 1,572 $ 1,233 Diluted weighted average number of Common Shares outstanding during the period (millions): 286.6 286.3 286.6 291.2 Adjusted diluted earnings per share $ 1.33 $ 0.94 $ 5.49 $ 4.24

[i] La Société procède à des ajustements trimestriels de la provision pour dépréciation de ses actifs d’impôts différés sur des continents tels que l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Sud. L’effet net de ces ajustements est une réduction de la charge de revenu. [« Ajustements des provisions pour évaluation de l’impôt différé »].

Certaines des mesures financières prospectives sont fournies sur une base non conforme aux PCGR. Nous ne fournissons pas de rapprochement de ces mesures prospectives avec les mesures financières les plus directement comparables calculées et présentées conformément aux PCGR des États-Unis. Le faire serait potentiellement trompeur et peu pratique étant donné la difficulté de projeter des éléments qui ne reflètent pas les opérations en cours dans une période ultérieure. L’ampleur de ces éléments pourrait toutefois être importante.

Ce communiqué de presse ainsi que notre rapport de gestion sur les résultats d’exploitation, la situation financière et nos états financiers intermédiaires sont disponibles dans la rubrique Relations avec les investisseurs de notre site Web à l’adresse suivante : www.magna.com/company/investors et déposés par voie électronique dans le SEDAR+ (System for Electronic Document Analysis and Retrieval+) accessible à l’adresse suivante : www.sedar.com , ainsi que dans l’EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis and Retrieval System) de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, accessible à l’adresse suivante : www.sec.gov.

Nous organiserons une conférence téléphonique pour les analystes et les actionnaires souhaitant discuter de nos résultats de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et des perspectives 2024 et 2026 le vendredi 9 février 2024 à 8 h, heure de l’Est. La conférence téléphonique sera présidée par Swamy Kotagiri, président-directeur général. Le numéro à composer depuis l’Amérique du Nord est le 1-800-621-4410. Les personnes appelant de l’international doivent composer le 1-416-981-9010. Veuillez composer le numéro au moins 10 minutes avant l’heure de début de la conférence. Nous diffuserons également la conférence téléphonique sur le Web à l’adresse www.magna.com. La présentation accompagnant la conférence téléphonique ainsi que le récapitulatif de nos états financiers seront disponibles sur notre site Web vendredi avant la téléconférence.

DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse constituent des « informations prospectives » ou des « déclarations prospectives » (collectivement, des « déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives visent à fournir des informations sur les attentes et les projets actuels de la direction et peuvent ne pas être adaptées à d’autres fins. Les déclarations prospectives peuvent inclure des projections financières et autres, ainsi que des déclarations concernant nos plans, nos objectifs stratégiques ou nos résultats économiques futurs, ou les hypothèses sous-jacentes à ce qui précède, et d’autres déclarations qui ne constituent pas des comptes-rendus de faits historiques. Nous utilisons des termes tels que « peut », « serait », « pourrait », « devrait », « sera », « probable », « s’attendre à », « anticiper », « croire », « avoir l’intention de », « planifier », « viser », « prévoir », « perspectives », « projet », « estimation », « cible » et des expressions similaires suggérant des résultats ou des événements futurs pour identifier des déclarations prospectives. Le tableau suivant identifie les déclarations prospectives importantes contenues dans ce document, ainsi que les risques potentiels importants qui, selon nous, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ces déclarations prospectives. Les lecteurs sont également invités à prendre en compte tous les facteurs de risque ci-dessous :

Déclaration prospective importante Risques potentiels importants liés à la déclaration prospective applicable Production de véhicules légers Niveaux de vente de véhicules légers

Interruptions de production, notamment à la suite de grèves

Interruptions d’approvisionnement

Décisions d’allocation de production par les OEM Ventes totales





Ventes sectorielles Mêmes risques que pour la production de véhicules légers ci-dessus

L’impact des taux d’intérêt élevés et de la disponibilité des crédits sur la confiance des consommateurs et, par conséquent, sur les ventes et la production de véhicules

L’impact de la détérioration de l’accessibilité des véhicules sur la demande des consommateurs et, par conséquent, sur les ventes et la production de véhicules

Concentration des ventes avec six clients

Évolution des parts de marché entre les véhicules ou les secteurs de véhicules

Changements en matière de « taux d’acceptation » de la part des consommateurs pour les produits que nous vendons

Taux de change relatifs Marge EBIT ajustée





Bénéfice net attribuable à Magna Mêmes risques que pour les ventes totales et les ventes sectorielles ci-dessus

Exécution réussie des lancements de programmes critiques

Sous-performances opérationnelles

Risques liés à la garantie/au rappel de produit

Inefficacités en matière de production dans nos exploitations en raison des décisions volatiles d’allocation de production de véhicules par les OEM

Coûts plus élevés engagés pour atténuer le risque d’interruptions d’approvisionnement

Pressions liées à l’inflation

Notre capacité à obtenir le recouvrement des coûts auprès des clients et/ou à compenser d’une autre manière les coûts plus élevés des intrants

Réductions des prix

Risques liés à la conduite des affaires avec Fisker et d’autres OEM plus récents axés sur les véhicules électriques

Volatilité du coût des matières premières

Volatilité des prix de l’acier

Coûts de main-d’œuvre plus élevés

Risques fiscaux Revenu du capital

Mêmes risques que pour la marge EBIT ajustée et le bénéfice net attribuable à Magna

Risques liés à l’exercice d’activités par l’intermédiaire de coentreprises

Les déclarations prospectives se fondent sur les informations dont nous disposons actuellement et sur des hypothèses et des analyses que nous effectuons à la lumière de notre expérience et de notre perception des tendances historiques, des conditions actuelles et des développements ultérieurs attendus, ainsi que d’autres facteurs qui, selon nous, sont appropriés aux circonstances. Bien que nous estimions avoir une base raisonnable pour formuler ces déclarations prospectives, celles-ci ne constituent nullement une garantie des performances ou des résultats futurs. Outre les facteurs indiqués dans le tableau ci-dessus, la conformité des résultats et développements réels à nos attentes et prévisions est soumise à un certain nombre de risques, d’hypothèses et d’incertitudes, dont beaucoup échappent à notre contrôle et dont les effets peuvent être difficiles à prédire, y compris, mais sans s’y limiter :

Risques macroéconomiques, géopolitiques et autres

pressions liées à l’inflation ;

niveaux des taux d’intérêt ;

risques géopolitiques ; Risques liés à l’industrie automobile

caractère cyclique de l’économie ;

réductions du volume de production régional ;

détérioration du caractère abordable des véhicules ;

le décalage entre la production et les ventes de véhicules électriques (« VE ») ;

concurrence intense ; Risques stratégiques

alignement de notre offre de produits sur la « voiture du futur » ;

l’évolution de notre profil de risque commercial en raison de l’augmentation des investissements dans les boîtiers de batterie, l’électrification du groupe motopropulseur, les systèmes de conduite autonome/assistée et les nouveaux modèles commerciaux de mobilité ;

notre capacité à développer et commercialiser de manière cohérente des produits ou des processus innovants ;

nos investissements dans des entreprises spécialisées dans la mobilité et les technologies ;

risques stratégiques et autres liés à la transition vers l’électromobilité ;

incapacité à obtenir des rendements sur investissement futurs égaux ou supérieurs aux rendements passés ; Risques liés aux consommateurs

concentration des ventes avec six clients ;

incapacité à développer de manière significative nos activités avec les clients asiatiques ;

croissance des OEM axés sur les VE, y compris les risques liés aux ressources financières, de liquidité/capital ou autres limitées, aux processus de développement et de validation des produits moins matures, à l’acceptation incertaine de leurs produits/services par le marché et aux modèles d’entreprise non testés ;

dépendance à la sous-traitance ;

consolidation et coopération des OEM ;

évolution des parts de marché entre les véhicules ou les secteurs de véhicules ;

changements en matière de « taux d’acceptation » de la part des consommateurs pour les produits que nous vendons ;

perte de potentielle de bons de commande importants ;

perturbations de la production affectant nos clients ;

fluctuation des ventes trimestrielles ; Risques liés à la chaîne d’approvisionnement

perturbations de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs et des augmentations de prix ;

autres perturbations des chaînes d’approvisionnement ;

perturbations et tarification de l’énergie sur le plan régional ;

détérioration de la situation financière de notre base d’approvisionnement ; Risques liés à la fabrication/l’exploitation risques liés au lancement de produits et de nouvelles installations ;

sous-performances opérationnelles ;

restructuration des coûts ;

charges de dépréciation ;

attraction/rétention de main-d’œuvre qualifiée ;

expertise en leadership et succession ; Risques liés à la tarification

risques liés à la tarification entre le moment du devis et le début de la production ;

réductions des prix ;

volatilité du prix des matières premières ;

réduction des prix de l’acier/de l’aluminium ; Risques liés à la garantie/au rappel de produit

coûts liés à la réparation ou au remplacement de produits défectueux, y compris en raison d’un rappel ;

coûts liés à la garantie ou au rappel dépassant les limites de la garantie ou de la couverture d’assurance ;

réclamations dans le cadre de la responsabilité du fait des produits ; Risques liés au changement climatique

les risques de transition, physiques, stratégiques et autres liés au changement climatique, tels qu’ils sont décrits dans notre rapport sur le développement durable ; Risques liés à la sécurité informatique/cybersécurité

violation de données informatiques/de cybersécurité ;

violation de cybersécurité sur un produit ; Risques liés aux acquisitions

risques inhérents aux fusions et acquisitions ;

risque d’intégration des acquisitions ; Autres risques commerciaux

risques liés à l’exercice d’activités par l’intermédiaire de coentreprises ;

risques liés à la propriété intellectuelle ;

risques liés à la conduite d’affaires sur les marchés étrangers ;

fluctuations des valeurs monétaires relatives ;

la capacité d’obtenir les rendements escomptés sur les investissements en capital ;

flexibilité financière réduite à la suite d’un choc économique ;

changements dans les degrés de solvabilité qui nous sont attribués ;

imprévisibilité et fluctuation du cours de nos actions ordinaires ; Risques liés au droit, aux réglementations et autres créances légales et/ou mesures réglementaires à notre encontre ;

modifications des lois et des réglementations, y compris les lois fiscales et les lois relatives aux émissions des véhicules ;

restrictions potentielles en matière de libre-échange ; et

différends commerciaux/tarifs.

Lors de l'évaluation des déclarations ou des informations prospectives, les lecteurs sont avertis qu'ils ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives. De plus, les lecteurs doivent notamment examiner les différents facteurs qui pourraient amener les événements ou les résultats réels à différer sensiblement de ceux indiqués dans ces déclarations prospectives, y compris les risques, hypothèses et incertitudes mentionnés ci-dessus qui sont :

évoqués dans la rubrique « Tendances et risques du secteur » de notre rapport de gestion ; et

exposés dans notre notice annuelle révisée déposée auprès des commissions des valeurs mobilières du Canada, dans notre rapport annuel sous le formulaire 40-F/40-F/A déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que dans les documents déposés ultérieurement.

Les lecteurs doivent également prendre en considération la discussion sur nos activités d’atténuation des risques en ce qui concerne certains facteurs de risque, qui sont également mentionnés dans notre notice annuelle. Des informations supplémentaires à propos de Magna, y compris notre notice annuelle, sont disponibles dans le SEDAR+ (System for Electronic Data Analysis and Retrieval+) à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca.