CSL nommée l'un des Meilleurs employeurs de Montréal pour la sixième année consécutive

MONTRÉAL, 27 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fort de son récent classement parmi les Meilleurs employeurs au Canada pour les jeunes, le Groupe CSL (« CSL »), un chef de file mondial en matière de services de transport maritime, est fier d'annoncer sa sixième année consécutive au rang des Meilleurs employeurs de Montréal. Cette distinction souligne l'engagement de CSL à cultiver une culture de travail progressiste qui met l'accent sur l'engagement, la satisfaction, la reconnaissance et l'épanouissement professionnel des employés.



« CSL se distingue par l'importance qu'elle accorde à la diversité, à la collaboration et à l'engagement continu envers la croissance et le développement des équipages de ses navires et de ses employés de bureau », a déclaré Stéphanie Aubourg, chef des ressources humaines de CSL. « À Montréal et dans nos opérations à travers le monde, nous prospérons grâce à la synergie créée par le travail d'équipe entre les régions, les cultures, les langages, les générations et les aptitudes. Cette collaboration à multiples facettes apporte une riche palette de perspectives et d'idées, contribuant ainsi au succès global de notre entreprise. »

CSL a à cœur le bien-être et l'avancement professionnel de ses employés, en leur offrant des programmes complets de soins de santé et de bien-être, des modalités de travail flexibles et des possibilités de formation et de développement continus. En mettant l'accent sur le développement durable et un engagement soutenu auprès de la communauté, CSL inculque à ses employés une fierté et une motivation qui les incitent à avoir un impact positif sur la société.

La culture d'innovation de l'entreprise place les employés à l'avant-garde des développements de l'industrie, leur permettant de travailler sur des technologies et des solutions de pointe qui transforment l'industrie du transport maritime.

« Nos employés jouent un rôle essentiel dans notre succès, et nous sommes déterminés à créer un lieu de travail inclusif, équitable, accessible et sûr où ils peuvent s'épanouir », a ajouté Mme Aubourg. « Nous sommes honorés de voir notre dévouement à ces valeurs reconnu par ce prix du Meilleur employeur. »

Les Meilleurs employeurs de Montréal est un concours annuel organisé par Mediacorp Canada Inc. qui reconnaît les entreprises de la région de Montréal qui se distinguent de leurs pairs en offrant un milieu de travail exceptionnel.

Le Groupe CSL est le plus important propriétaire et exploitant de navires autodéchargeants au monde. Son siège social est situé à Montréal et il compte des divisions aux Amériques, en Australie, en Europe et en Asie. CSL transporte annuellement des millions de tonnes de marchandises pour des clients des secteurs de la construction, de l'acier, de l'énergie et de l'agroalimentaire.

