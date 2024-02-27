Novotech 发布念珠菌病和类风湿关节炎临床试验概况报告，为生物技术研究规划提供支持

波士顿, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO)，致力于与生物技术公司合作，在各个阶段加速开发先进的新型疗法。今天，Novotech 发布了两份业界领先的报告，分别介绍了念珠菌病和类风湿关节炎的临床试验情况。



重要的是，这些报告还包括一项 SWOT 分析，旨在为药物开发战略决策提供信息，最终提高治疗成功和有影响力治疗的机会。

Novotech 研究分析师团队每月提供此类专家报告，且这些报告完全免费。这些报告提供了对全球临床试验活动的最新见解，揭示了哪些地区的试验量最高，以及这些趋势背后的因素。这些报告解决了生物技术公司在特定治疗领域面临的障碍，并讨论了未来的治疗路径和投资趋势。

《念珠菌病--全球临床试验概况》报告深入探讨了为什么这种主要影响口腔和生殖器官的真菌感染已成为全球关注的一个重要问题，尤其是在免疫系统受损的人群中。该报告还重点介绍了流行病学、治疗挑战和不断变化的临床试验趋势数据，为医疗保健专业人员和研究人员提供了宝贵的见解。

自 2018 年以来，全球已启动了 200 多项白色念珠菌病临床试验，其中亚太地区领先，占试验总数近 60%，其中大部分在中国大陆进行。其次是欧洲（23%）、北美（10%）和世界其他地区（7%）。

这份全球概况报告显示，念珠菌病在不同地区的发病率各不相同，反映了地理、医疗基础设施和人口统计等因素的相互作用。报告还强调了白色念珠菌在全球的主导地位、侵袭性和非侵袭性念珠菌病的流行情况，以及耐药菌株带来的治疗挑战。

报告的主要内容包括：

亚太地区继续专注于 I 期试验，欧洲高度参与 I、II 和 III 期试验，北美则专注于 III 期试验。

亚太地区的临床试验复合年增长率 (CAGR) 高达 20%，超过了全球其他地区。

亚太地区、欧洲和美国的招募率差异显著。

抗真菌药物领域取得了值得关注的突破，包括 Brexafemme、Vivjoa 和 Rezzayo 获得批准，为念珠菌病的治疗带来了希望。

在风险投资方面，美国和中国处于领先地位，这凸显了两国在推进念珠菌病解决方案方面的共同兴趣，尤其是在 B 轮和 C 轮融资方面。



该报告还深入介绍了正在进行的潜在抗真菌疫苗研究。

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《类风湿性关节炎 (RA)--全球临床试验概况》报告全面审视了全球的患病率，并确定了推动该疾病的关键因素。类风湿性关节炎是一种持续性关节炎症，患者年龄在 60 至 70 岁之间，女性患者居多。

报告强调了早期诊断和使用传统合成改良抗风湿药物 (DMARDs) 进行治疗的关键作用，以及生物或靶向合成 DMARDs 的有效性。重要的是，它还涵盖了分子医学、表观遗传药物、微 RNA、基因编辑技术以及微生物组作用等方面的最新进展。

自 2018 年以来，全球共启动了 1,100 多项类风湿性关节炎临床试验，其中亚太地区占 60%，居首位，其次是欧洲（占 21%）和北美（占 13%）。

报告还发现，类风湿性关节炎新疗法取得了可喜的进展，有 80 多种药物处于临床前阶段，52 种药物处于 I 期试验阶段，4 种药物处于 I/II 期联合研究阶段。此外，有 61 种药物处于 II 期试验阶段，19 种处于 III 期试验阶段，其中有 9 种已获批准，82 种已上市。

总之，该报告提供了有关全球临床试验概况的重要见解，详细介绍了类风湿性关节炎研究的最新进展。此外，SWOT 分析还为药物开发战略规划提供了难得的视角。

报告的主要内容包括：

截至 2020 年，全球有 1,760 万人患有类风湿性关节炎，导致 38,300 人死亡。

在亚太地区，中国的病例数最多，为 470 万例，印度为 267 万例；在欧洲，英国的病例数最多，为 45.8 万例；在北美，美国的病例数居首位，为 144 万例。

全球临床试验的阶段分布各不相同，亚太地区主要集中在 I 期试验，欧洲在各个阶段保持均衡，而北美地区则专注于 I 期试验。

近年来，中国在风险投资方面遥遥领先，美国紧随其后。

从各轮融资的分布情况来看，资金主要集中在后期阶段，尤其是 C 轮融资，这表明，对于成熟公司，投资者信心增强，并且其融资额也更高。

早期阶段的研究，特别是在临床前阶段，吸引了大部分投资，凸显了对突破性发现和创新治疗的重视。

该综合资料为医疗保健专业人员、研究人员和机构提供指导，帮助他们掌握复杂的类风湿性关节炎临床试验概况。

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Novotech 成立于 1997 年，是一家提供全方位服务的全球性临床合同研究组织 (CRO)，专注于与生物技术公司合作，在各个阶段加速开发先进的新型疗法。

Novotech 因其业界领先的贡献而备受赞誉，曾荣膺众多享有盛誉的奖项，例如 2023 年 CRO 领导力奖、2023 年亚太区细胞与基因治疗临床试验卓越奖，且自 2006 年起连续荣获亚太地区年度合同研究组织公司奖。

该公司提供全面的全套服务，包括实验室、I 期设施、药物开发咨询、监管专业知识，并在 5,000 多个临床项目（包括 I 期至 IV 期临床试验和生物等效性研究）中积累了丰富经验。Novotech 在全球设有 34 个办事处，拥有一支由 3,000 多名专业人员组成的专业团队，是值得信赖的首选端到端策略合作伙伴。

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