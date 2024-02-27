Novotech 發布念珠菌病和類風濕性關節炎臨床試驗概況報告，為生物技術研究規劃提供支援

波士頓, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家提供全方位服務的全球性臨床合同研究組織 (CRO)，致力於與生物技術公司合作，在各個階段加速開發先進的新型療法。今天，Novotech 發布了兩份業界領先的報告，分別介紹了念珠菌病和類風濕性關節炎的臨床試驗情況。



重要的是，這些報告還包括一項 SWOT 分析，旨在為藥物開發戰略決策提供資訊，最終提高治療成功和有影響力治療的機會。

Novotech 研究分析師團隊每月提供此類專家報告，且這些報告完全免費。這些報告提供了對全球臨床試驗活動的最新見解，揭示了哪些地區的試驗量最高，以及這些趨勢背後的因素。這些報告解決了生物技術公司在特定治療領域面臨的障礙，並討論了未來的治療路徑和投資趨勢。

《念珠菌病--全球臨床試驗概況》報告深入探討了為什麼這種主要影響口腔和生殖器官的真菌感染已成為全球關注的一個重要問題，尤其是在免疫系統受損的人群中。該報告還重點介紹了流行病學、治療挑戰和不斷變化的臨床試驗趨勢資料，為醫療保健專業人員和研究人員提供了寶貴的見解。

自 2018 年以來，全球已啟動了 200 多項白色念珠菌病臨床試驗，其中亞太地區領先，占試驗總數近 60%，其中大部分在中國大陸進行。其次是歐洲 (23%)、北美 (10%) 和世界其他地區 (7%)。

這份全球概況報告顯示，念珠菌病在不同地區的發病率各不相同，反映了地理、醫療基礎設施和人口統計等因素的相互作用。報告還強調了白色念珠菌在全球的主導地位、侵襲性和非侵襲性念珠菌病的流行情況，以及耐藥菌株帶來的治療挑戰。

報告的主要內容包括：

亞太地區繼續專注於 I 期試驗，歐洲高度參與 I、II 和 III 期試驗，北美則專注於 III 期試驗。

亞太地區的臨床試驗複合年增長率 (CAGR) 高達 20%，超過了全球其他地區。

亞太地區、歐洲和美國的招募率差異顯著。

抗真菌藥物領域取得了值得關注的突破，包括 Brexafemme、Vivjoa 和 Rezzayo 獲得批准，為念珠菌病的治療帶來了希望。

在風險投資方面，美國和中國處於領先地位，這凸顯了兩國在推進念珠菌病解決方案方面的共同興趣，尤其是在 B 輪和 C 輪融資方面。



該報告還深入介紹了正在進行的潛在抗真菌疫苗研究。

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《類風濕性關節炎 (RA) --全球臨床試驗概況》報告全面審視了全球的患病率，並確定了推動該疾病的關鍵因素。類風濕性關節炎是一種持續性關節炎症，患者年齡在 60 至 70 歲之間，女性患者居多。

報告強調了早期診斷和使用傳統合成改良抗風濕藥物 (DMARDs) 進行治療的關鍵作用，以及生物或靶向合成 DMARDs 的有效性。重要的是，它還涵蓋了分子醫學、表觀遺傳藥物、微 RNA、基因編輯技術以及微生物組作用等方面的最新進展。

自 2018 年以來，全球共啟動了 1,100 多項類風濕性關節炎臨床試驗，其中亞太地區占 60%，居首位，其次是歐洲（佔 21%）和北美（佔 13%）。

報告還發現，類風濕性關節炎新療法取得了可喜的進展，有 80 多種藥物處於臨床前階段，52 種藥物處於 I 期試驗階段，4 種藥物處於 I/II 期聯合研究階段。此外，有 61 種藥物處於 II 期試驗階段，19 種處於 III 期試驗階段，其中有 9 種已獲批准，82 種已上市。

總之，該報告提供了有關全球臨床試驗概況的重要見解，詳細介紹了類風濕性關節炎研究的最新進展。此外，SWOT 分析還為藥物開發戰略規劃提供了難得的視角。

報告的主要內容包括：

截至 2020 年，全球有 1,760 萬人患有類風濕性關節炎，導致 38,300 人死亡。

在亞太地區，中國的病例數最多，為 470 萬例，印度為 267 萬例；在歐洲，英國的病例數最多，為 45.8 萬例；在北美，美國的病例數居首位，為 144 萬例。

全球臨床試驗的階段分佈各不相同，亞太地區主要集中在 I 期試驗，歐洲在各個階段保持均衡，而北美地區則專注於 I 期試驗。

近年來，中國在風險投資方面遙遙領先，美國緊隨其後。

從各輪融資的分佈情況來看，資金主要集中在後期階段，尤其是 C 輪融資，這表明，對於成熟公司，投資者信心增強，並且其融資額也更高。

早期階段的研究，特別是在臨床前階段，吸引了大部分投資，凸顯了對突破性發現和創新治療的重視。

該綜合資料為醫療保健專業人員、研究人員和機構提供指導，幫助他們掌握複雜的類風濕性關節炎臨床試驗概況。

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關於 Novotech Novotech-CRO.com

Novotech 成立於 1997 年，是一家全球性全方位服務臨床合同研究機構 (CRO)，專注於與生物技術公司合作，加速各個階段先進和新穎療法的開發。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，包括 2023 年 CRO 領導力獎、2023 年亞太細胞和基因治療臨床試驗卓越獎、自 2006 年以來的亞太合同研究機構年度公司獎。

該公司提供全面的全套服務，包括實驗室、I 期設施、藥物開發諮詢、監管專業知識，並在 5,000 多個臨床項目（包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究）中積累了豐富經驗。Novotech 在全球設有 34 個辦事處，擁有一支由 3,000 多名專業人員組成的專業團隊，是值得信賴的端到端策略合作夥伴。

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