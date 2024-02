Novotech 點出去中心化臨床試驗在 2024 年加速全球生物科技臨床試驗方面的潛力和挑戰

香港, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech, 作為以亞太區為中心,營運能力覆蓋全球的業內領先生物科技受託研究機構 (CRO),Novotech 將於本月在香港舉行的 2023 年臨床研究管治 (CRGo) 世界會議及國際臨床試驗中心網絡 (ICN) 座談會 中進行匯報。



Novotech 營運總監 Michael Stibilj 將從全球生物科技 CRO 的視角探討去中心化臨床試驗 (DCT) 的潛力、挑戰和實踐應用。

按照 Michael Stibilj 的說法,DCT 在潛在的大量患者招募和留存方面具有優勢。目前只有 5% 的合資格患者參與臨床研究。

Stibilj 先生表示:「遠距工具和方法的使用可促進傳統臨床設定之外的參與,在增加試驗效率和減少障礙方面顯示出巨大潛力。」

他進一步提到,監管機構越來越多地支持 DCT,因為其能夠使患者無論身在何處都能參與,從而消除後勤阻礙。該方法提供了改良的研究和研究藥品獲取途徑,將更多多樣化和具代表性的種群納入其中。

他詳細說明,成功執行 DCT 取決於先進的數碼工具和技術,包括電子同意書、應用程式、可穿戴裝置、電子患者報告結果 (ePRO)、遠距醫療以及將試驗活動遷移至患者家中或醫療設施附近。這種轉移涉及被動監查裝置而非主動數據蒐集方法。

然而,他指出,「監管機構承認的關鍵挑戰包括在身體檢查和面對面接觸受限時,對研究者監督和參與者安全的擔憂。」

他的結論強調,「當我們邁入臨床試驗演變的下一階段時,患者、研究者、監管機構和贊助商在這些新穎方法和技術中建立信任和保證方面存在巨大潛力。這將促進藥物開發中這些關鍵持份者之間更大的協同作用。」

根據組織者的說法,今年標題為「透過良好管治實現臨床研究成功」 (Clinical Research Success through Good Governance)的會議,旨在促進全球生物科技研究社群內的溝通和知識分享。會議匯集來自學術和醫療機構、臨床和醫學研究組織、生物醫學和製藥行業以及政府機構的專業人士,共同討論臨床試驗管治的最新趨勢。

會議將採用混合形式(在線和現場)舉行。

日期:2023 年 11 月 29 日

Novotech 匯報時間:14:40 – 15:00 (GMT+8)

標題:去中心化臨床試驗:潛力、挑戰和實踐應用

Novotech 在全球 25 個地區擁有超過 3,000 名僱員,在美國、大中華地區、南韓、澳洲、新西蘭和歐洲等地設有 34 個辦公地點。

該 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務,業務覆蓋美國和歐洲,聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽,曾榮膺眾多享有盛譽的獎項,例如 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023) 及 2022 年和 2023 年亞太區細胞與遺傳治療臨床試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022 and 2023)。此外,該公司自 2006 年以來,每年都被授予亞太區受託研究機構公司年度大獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。過去三年,Novotech 簽署了 50 項牽頭研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 協議,充分體現其致力於開展合作。

