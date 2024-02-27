Novotech 發布 2023 年血友病和原發性膽汁性膽管炎全球臨床試驗深度概況報告

波士頓, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novotech 是一家以亞太地區為中心、具有全球執行力的領先生物技術合同研究組織 (CRO)，今日發布了關於 原發性膽汁性膽管炎 (PBC) 和 血友病 的最新 2023 年全球臨床試驗概況報告。



Novotech 研究分析師團隊每月免費提供這些專家報告。這些報告提供了全球臨床試驗活動的最新資訊，揭示了試驗數量最高的地區及其背後的原因。報告還探討了生物技術公司在這些特定治療領域面臨的挑戰，以及治療和投資趨勢的未來方向。

根據 《原發性膽汁性膽管炎 – 全球臨床試驗概況》 報告中的調查結果，自 2018 年以來，大約有 140 項針對 PBC 的活躍臨床試驗。

PBC 是一種持續性發炎性肝膽疾病，其特徵是 T 細胞淋巴細胞介導的小葉間膽管破壞。如果治療不當，可能會發展為膽汁性肝硬化，最終導致肝功能衰竭。

該報告提供了最新數據，包括：

美國和中國的風險投資在 PBC 研究方面處於領先地位，並且到 2023 年投資將大幅增加。

亞太地區，特別是中國大陸，在 PBC 臨床試驗中佔有重要地位。美國、英國和法國也是有吸引力的地區。

PBC 主要影響女性，90% 以上的患者為女性。診斷年齡通常在 30 歲至 40 歲之間。

目前正在探索幾種潛在的 PBC 未來療法，包括過氧化物酶體增殖物啟動受體和 FXR 激動劑，由於它們具有改善肝纖維化的潛力，因此正在考慮用於疾病緩解療法。此外，正在進行的研究還在探索纖維母細胞生長因子 19 激動劑和 NOX 抑制劑的潛力。

目前研究藥物的優越性仍不清楚，因此有必要擴大臨床研究範圍，並深入研究 PBC 的機制，以尋求新的治療方法。



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在 《血友病全球臨床試驗概況》 報告中，自 2018 年以來，旨在推進血友病治療的全球臨床試驗大幅增加。亞太地區尤其受到重視，尤其是中國大陸和日本。

這些地區已發展成為實力雄厚的研究中心，配備了先進的設施，並有便利的監管結構作為後盾。

報告的發現包括：

歐洲單一國家試驗的效率很高，招募時間較短，凸顯了他們透過臨床研究加強病患照護的承諾。

根據世界血友病聯合會 (WFH) 的 2021 年全球調查，全球已發現 233,577 例血友病病例。

血友病 A 佔大多數病例，報告病例數為 185,318 例，而血友病 B 則為 37,998 例。

治療血友病的新興療法，包括利用腺相關病毒 (AAV) 載體為血友病患者提供長期且潛在治癒性治療的 III 期基因療法。雙特異性單株抗體、小干擾 RNA (siRNA) 療法和基於細胞的療法也在研究中。

在此處下載血友病報告

Novotech 擁有 3,000 多名員工，在 25 個地區設有 34 處辦公地點，包括美國、大中華區、韓國、澳洲、新西蘭和歐洲。

該 CRO 為生物科技公司提供一套獨特且無與倫比的早期到後期服務，業務覆蓋美國和歐洲，聚焦於亞太地區並在該地區以高質量快速臨床試驗而享有盛譽。

Novotech 因其業界領先的貢獻而備受讚譽，曾榮膺眾多享有盛譽的獎項，例如 2023 年 CRO 領導力獎 (CRO Leadership Award 2023)和2022 年亞太區細胞與基因治療臨床試驗卓越獎 (Asia Pacific Cell & Gene Therapy Clinical Trials Excellence 2022)。此外，該公司還榮獲亞太區合同研究組織公司年度大獎 (Asia-Pacific Contract Research Organization Company of the Year Award)。過去三年，Novotech 簽署了 50 項牽頭研究中心合作伙伴 (Leading Site Partnership) 協議，充分體現其致力於開展合作。

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Novotech 成立於 1997 年，是國際公認的以亞太地區為中心、具有全球執行能力的業界領先合同研究組織 (CRO)。Novotech 已成為一間擁有實驗室、一期設施、藥物開發諮詢服務和監管專門處理業務的臨床 CRO。Novotech 擁有逾 5,000 個臨床項目的經驗，包括 I 期至 IV 期臨床試驗和生物等效性研究。Novotech 在全球擁有 3,000 多名員工，設有 34 處辦公地點。Novotech 自身定位為與在亞太地區、美國和歐洲尋求進行臨床試驗的中小型生物科技、生物製藥和醫藥行業申辦者成為合作夥伴和盟友。