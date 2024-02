Lerøy Seafood Group ASA: Rekordomsetning i 2023. Fremgang mot mål for 2025.

REKORDOMSETNING I 2023

2023 er det første året i Lerøy sin historie at omsetningen overstiger NOK 30 mrd. Sjømatens posisjon hos konsumentene står sterkt.

Vi fortsetter med full kraft arbeidet med å utvikle den mest effektive og bærekraftige verdikjeden for sjømat. Jeg er stolt av den jobben vi og våre ansatte gjør, samtidig som vi erkjenner at året som har gått har vært utfordrende, sier konsernleder Henning Beltestad.

UTVIKLING I FJERDE KVARTAL 2023

I fjerde kvartal 2023 leverte Lerøy et driftsresultat før biomassejusteringer på NOK 765m.

I Havbruk opplevde vi utfordringer knyttet til perlesnor-maneter og tap av fôringsdager i Lerøy Aurora og fremskyndet slakting i Lerøy Sjøtroll. Innen Villfangst ble inntjeningen om lag som samme periode året før. I nedstrømsvirksomhetene i segmentet VAP S&D er det som tidligere kommunisert positiv utvikling ettersom produktprisen nå i større grad reflekterer de økte råvarekostnadene, og vi gradvis har lykkes med operasjonelle forbedringer.

Styret i Lerøy foreslår et utbytte på NOK 2,5 per aksje for 2023. Forslaget skal behandles i ordinær generalforsamling 28. mai 2024.

STERKT FOKUS PÅ BEDRE FISKEVELFERD

Lerøy jobber målrettet mot strategiske mål for 2025. I 2024 venter vi fremgang i vår biologiske prestasjon i havbruk, og at vi beveger oss mot vårt mål om 205,000 slaktet volum i Norge i 2025. Viktige tiltak for å nå dette er bedret smolt-kvalitet og bruk av ny teknologi.

Vi er fortsatt i en tidlig fase. Så langt har vi god erfaring med bruk av dypdriftsteknologi, med null lusebehandlinger og høy overlevelse, og vi er også godt i gang med innfasing av ulike typer skjermingsteknologi. Per i dag er planen at om lag en tredjedel av vår laks står i merder med ny teknologi innen utgangen av 2024, fortsetter Beltestad.

Innen VAP S&D venter vi videre resultatforbedringer i 2024. Vi ser tydelige tegn på bedret lønnsomhet, drevet av bedring i kapasitetsutnyttelse og god utvikling av flere av våre sentrale markeder globalt. Vi jobber godt og målrettet i VAPS&D. Målet om et operasjonelt driftsresultat fra dette segmentet på NOK 1,25 milliarder er krevende men oppnåelig, fortsetter Beltestad.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle våre ansatte for den betydelige innsatsen som ble lagt ned i 2023. Vi ser store muligheter til å videreutvikle Lerøy sin virksomhet til den mest effektive og bærekraftige verdikjeden for sjømat, avslutter Henning Beltestad.

For henvendelser, vennligst kontakt konsernleder Henning Beltestad eller konserndirektør økonomi og finans Sjur S. Malm.

OM LERØY SEAFOOD GROUP

Lerøy Seafood Group (LSG) er et globalt sjømatselskap med hovedkontor i Bergen. Konsernets omlag 6 000 medarbeidere håndterer årlig mellom 350 000 og 400 000 tonn sjømat gjennom konsernets verdikjede, noe som tilsvarer om lag 5 millioner måltider hver dag. Konsernet har en vertikalt integrert verdikjede for rødfisk og hvitfisk, samt en betydelig aktivitet med tredjeparts produkter.

Konsernets verdier «åpen, ærlig, ansvarlig og skapende» skal ligge til grunn for konsernets totale aktiviteter, og det arbeides mot målet om å skape verdens mest effektive og bærekraftige verdikjede for sjømat. Målsatt avkastning på sysselsatt kapital før skatt (ROCE) er 18% p.a. Konsernet har en rekke ulike bærekraftsmål, herunder å kutte utslipp av klimagasser med 46% innen 2030.

For å sikre forbrukeren trygge produkter jobber vi aktivt i alle ledd av verdikjeden, og som helintegrert sjømatleverandør har vi muligheten til å ha kontroll og kvalitetssikre våre produkter gjennom hele verdikjeden. På denne måten kan vi oppfylle sjømatmarkedets stadig strengere krav til sporbarhet, mattrygghet, produktkvalitet, kostnadseffektivitet, bærekraft og kontinuerlig leveranse.

