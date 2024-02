ASi Tallinna Sadam IV kvartali ja 2023. aasta auditeerimata majandustulemused

IV kvartalis kasvasid nii korrigeeritud EBITDA kui kasum vastavalt 16% ja 75% ja müügitulu säilis eelmisele aastale lähedasel 28 miljoni euro tasemel (–0,8%). Kasumi kasvule aitasid kaasa tegevuskulude langus, jäämurdja Botnica pikem prahiperiood ning kulumi vähenemine. Kokkuhoiumeetmete tulemusel vähenesid kulud põhivara remondile (–5%), samuti vähenes töötajate arv (-4,5%), mis võimaldas personalikuludes säilitada aastataguse taseme (+0,4%). Seejuures investeerisime 10 miljonit eurot (+586%).

Tallinna Sadam teenis 2023. aastal 117 miljonit eurot müügitulu (–4%) ja 16 miljonit eurot kasumit (–38%). Korrigeeritud EBITDA oli 49 miljonit eurot (–12%) ja investeeringute maht suurenes 21 miljoni euroni (+50%).

Möödunud aasta tulemusi mõjutas enim Tallinna Sadama kaubamahtude jätkuv langus (–29%), seda nii Vene-Ukraina sõja kui ka üldise majanduslanguse tõttu. Reisijate arv kasvas 8 miljoni reisijani (13%) ja kasv oli eelkõige regulaarliinidel, samas kui kruiisilaevade külastuste arv langes (-45%), kuna piirkonna atraktiivsus on vähenenud seoses geopoliitilise riski ja ka keskkonnanõuetest tuleneva kulude kasvu tõttu. Intressimäärade tõus suurendas intressikulu vaatamata võlakoormuse vähenemisele, mistõttu puhaskasum langes rohkem kui ärikasum ja EBITDA.





Tallinna Sadama esimees Valdo Kalm nendib, et ajad on keerulised ja oleme liikunud järjest ühest kriisist teise, kuid ettevõte teenib jätkuvalt korralikku kasumit. Erinevad ärivaldkonnad tasakaalustavad üksteist muutes kontserni tervikuna vastupidavaks väliskeskkonna riskidele, mistõttu oleme jätkuvalt valmis dividende maksma ja samas investeeringutega jätkama. „Hetkel on tugev fookus kulude kokkuhoiul ja samas uute kasvuprojektide ettevalmistamisel ja käivitamisel nagu meretuuleparkide ja kinnisvaraga seotud arendused. Infrastruktuuri ettevõttena peame olema valmis investeerima majanduse langusfaasis, et olla uue tõusu ajaks valmis vajalikus mahus teenust pakkuma ja kasvama,“ ütles Kalm.

Arvestades ettevõtte jätkuvalt tugevat rahavoogu ja dividendipoliitikat, teeb juhatus ettepaneku maksta 2023. aasta eest aktsionäridele dividendi eelneva aastaga samas mahus ehk 0,073 eurot aktsia kohta.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

IV kv IV kv +/– 2023 2022 +/– 2023 2022 % % Müügitulu 28,0 28,2 –0,8 116,6 121,7 –4,2 Korrigeeritud EBITDA 10,4 8,9 16,0 49,2 55,8 –11,9 Korrigeeritud EBITDA marginaal 37,0% 31,7% 5,3 42,2% 45,9% –3,7 Ärikasum 4,6 2,6 76,9 24,6 30,8 –20,0 Tulumaks 0 –0,1 –100,0 –3,0 –4,2 –28,8 Perioodi kasum 2,9 1,6 75,0 15,9 25,6 –37,9 Investeeringud 9,8 1,4 586,3 20,7 13,9 49,6





31.12.2023 31.12.2022 +/– Varade maht 606,2 621,2 –2,4% Intressi kandvad võlakohustused 171,5 187,4 –8,5% Muud kohustused 57,0 52,9 7,9% Omakapital 377,7 381,0 –0,9% Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused IV kvartalis:

Paldiski Lõunasadama meretuuleparkide kai ehituslepingu muudatus (kallinemine ja tähtaja pikendamine)

Pakrineeme sadama LNG kai opereerimislepingu sõlmimine Eesti Varude Keskusega

Tallinna Sadama kliendi MPG AgroProduction OÜ pankrotimenetlus ja saneerimise algatamine

Reisiterminali A arhitektuurikonkursi võitja valimine

Eesti-Soome rohekoridori leppe sõlmimine

Tallinna Sadama investorpäev kruiisiterminalis

Juhatuse esimehe lepingu pikendamine kuni 28.02.2027

Tütarettevõtte TS Laevad juhi lepingu pikendamine kuni 04.01.2027.

Müügitulu

Müügitulu oli aasta kokkuvõttes 116,6 mln eurot, mis on 5,1 mln eurot ehk 4,2% vähem kui aasta varem. Müügitulu langus oli tingitud peamiselt laevatasude, elektrienergia müügi ja kaubatasu tulude vähenemistest, tululiikidest tõusid enim üleveoteenuste tasu (+5%), laeva prahitasu (jäämurdja Botnica; +13%,) ja reisijatasu tulud (+12%). Enim vähenes laevatasude tulu 5,8 mln eurot ehk -16%, mille põhjustasid vähenenud tankerite ja kruiisilaevade külastuste arv. Segmentide lõikes kasvas müügitulu reisiparvlaevade ja muud segmendis, mis aga ei suutnud kompenseerida langust reisi- ja kaubasadamate segmendis.

IV kvartalis langes müügitulu 0,8%. Müügitulu langus tulenes eelkõige madalamatest elektrienergia, kauba- ja laevatasude tuludest. Elektrienergia tulud (–32%) olid madalamad elektrienergia madalama hinna ja tarbimise vähenemise tõttu kaubasadamates, kaubatasu tulud (–18%) vähenesid kaubamahtude languse tõttu.

Reisisadamate segmendi aasta müügitulu langes –0,9% laevatasude, muude teenuste, kaubatasude ja elektrienergia müügi tõttu. Laevatasude languse põhjuseks oli kruiisilaevade külastuste vähenemine. Kruiisilaevade külastuste arvu langus ja Ukraina sõjapõgenikke majutanud laeva lahkumine eelmise aasta suvel vähendas muude teenuste tulusid. Kaubatasude langus oli seotud üldise majandusaktiivsuse vähenemisega. Reisijate arvu kasv tõstis reisijatasutulu. IV kvartalis kasvas reisisadamate segmendi müügitulu 0,6 mln eurot (+8%), kuna kasvasid laeva- ja reisijatasutulud.

Kaubasadamate segmendi aasta müügitulu langusest (–21%) üle poole oli seotud laevatasude vähenemisega. Vähenes kaubalaevade külastuste arv ja ka külastusi teinud laevad olid keskmiselt väiksemad. Kuigi laevakülastuste arv kokku langes, siis osadel liinidel külastuste arv kasvas, mis tähendas ka suuremaid soodustusi ja väiksemat laevatasu külastuse kohta. Vähenenud kaubamahtude tõttu vähenesid ka kaubatasu tulud. Kaubatasu tulu langes vähem kui kaubamahud, kuna vähenemine toimus eelkõige madalama tasumääraga kaupade arvelt ning kasvas ka tulu leppetrahvidest. Elektrienergia müügitulu vähenes nii elektrienergia hindade languse, kui ka väiksema tarbimise tõttu. IV kvartalis vähenes kaubasadamate segmendi müügitulu 1,9 mln eurot (–19%), kuna sadamatasutulud vähenesid 1,0 mln eurot, elektrienergia müük 0,6 mln eurot ja kaubatasu tulud 0,3 mln eurot.

Reisiparvlaevade segmendis aasta müügitulu kasvas nii lepinguliste tasumäärade indekseerimise mõjul kui ka tulenevalt suuremast reiside arvust (+0,6%). IV kvartalis kasvas müügitulu 0,2 mln eurot (+2%).

Muu segmendi aasta müügitulu kasvas, kuigi jäämurdja Botnica suvine prahiperiood oli lühem kui aasta varem. Prahitasu jäämurdehooajal kasvas ja vaatamata prahipäevade vähenemisele suurenesid tasud kolmest suvetööst. IV kvartalis kasvas müügitulu 0,9 mln eurot (+49%), kuna tõusis prahipäevade arv (+44%). Botnica müügitulu IV kvartalis aitas tõsta keskmise prahitasumäära suurenemine väljaspool talvist jäämurdehooaega.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA vähenes 6,6 mln eurot (–12%) 49,2 mln euroni tulenevalt langusest kaubasadamate (–5,6 mln eurot) ja muud segmendis (jäämurdja Botnica). Korrigeeritud EBITDA marginaal langes 45,9%-lt 42,2%-le. IV kvartali korrigeeritud EBITDA tõusis 1,4 mln eurot (+16%), millesse panustas enim kõrgemat laevakülastuste ja reisijate arvu näidanud reisisadamate segment ning segment muud, kus Botnica prahipäevade arv Kanada projektis kasvas.

Kasum

Kontserni 2023. aasta kasumiks kujunes 15,9 mln eurot, mis vähenes 9,7 mln euro võrra (–38%). IV kvartali tulemuseks oli kasum 2,9 mln eurot (+1,2 mln eurot, +75%).

Investeeringud

2023. aastal investeeris kontsern 20,7 mln eurot, mis oli 6,9 mln eurot ehk 50% rohkem kui eelneval aastal. Investeeringud sadamapidamisega seotud infrastruktuuri objektidesse ja põhivara soetusesse ning olemasoleva taristu parendamisse olid kokku 16,6 mln eurot. Jäämurdjaga Botnica seotud investeeringud kokku olid 3,0 mln eurot ja reisiparvlaevadega seotud investeeringud olid 1,1 mln eurot.

2023. aasta suurim investeering oli seotud Paldiski Lõunasadamasse uue tuuleparkide kai ehituse algusega. Muuga sadamas olid suurimad investeeringud seotud ro-ro liikluse tingimuste arendamise, uue töökoja projekteerimise ja ehitusega ning kaidele reoveekanalisatsiooni väljaehitamisega. Vanasadamas investeeriti uue trammitee äärde jäävasse jahisadama kaisse ja reisilaevade liikluse parandamisse (kai 5 ramp). Jäämurdjal Botnica suuremad tööd olid kuivdokitööd ja jääklassi parandamine. Reisiparvlaevade puhul olid olulisemateks investeeringuteks peamasinate jahutite vahetus ja kriitiliste seadmete soetus, et tagada praamiliikluse tõrgeteta toimimine.

IV kvartali investeeringute mahuks kujunes 9,8 mln eurot ehk 8,4 mln eurot rohkem kui 2022. aasta IV kvartalis. Investeeringute suure mahu taga aasta viimases kvartalis oli Paldiski kai ehitus.

Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes



31.12.2023 Korrigeeritud*

31.12.2022 Korrigeeritud*

01.01.2022 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 29 733 44 387 34 840 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 12 118 7 477 14 151 Varud 550 749 399 Müügiootel põhivara 0 100 0 Käibevara kokku 42 401 52 713 49 390 Põhivara Investeeringud sidusettevõtetesse 2 177 2 099 1 559 Muud pikaajalised nõuded 163 303 896 Kinnisvarainvesteeringud 14 069 14 069 14 069 Materiaalne põhivara 545 271 550 310 561 494 Immateriaalne põhivara 2 083 1 735 2 130 Põhivara kokku 563 763 568 516 580 148 Varad kokku 606 164 621 229 629 538 KOHUSTISED Lühiajalised kohustised Võlakohustised 13 916 15 916 15 916 Eraldised 1 311 2 013 1 572 Sihtfinantseerimine 7 344 8 578 1 223 Maksuvõlad 876 1 060 890 Võlad tarnijatele ja muud võlad 11 407 9 832 10 348 Lühiajalised kohustised kokku 34 854 37 399 29 949 Pikaajalised kohustised Võlakohustised 157 566 171 482 187 398 Sihtfinantseerimine 33 075 30 156 29 835 Muud võlad 3 010 1 216 1 461 Pikaajalised kohustised kokku 193 651 202 854 218 694 Kohustised kokku 228 505 240 253 248 643 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000 263 000 Ülekurss 44 478 44 478 44 478 Kohustuslik reservkapital 22 858 22 115 21 271 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 31 441 25 791 52 146 Perioodi kasum 15 882 25 592 0 Omakapital kokku 377 659 380 976 380 895 Kohustised ja omakapital kokku 606 164 621 229 629 538

* 2023. aastal teostatud täiendava analüüsi tulemusena leidis Kontsern, et kasutamata kinnistud, mis olid käsitletud materiaalse põhivarana, vastavad kinnisvarainvesteeringu definitsiooni tingimustele ning on käsitletavad kinnisvarainvesteeringutena. Seetõttu on 2023. aastal nimetatud kinnistud ümberklassifitseeritud kinnisvarainvesteeringuteks ning võrreldavuse tagamiseks koostatud korrigeeritud algbilanss.

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes IV kv 2023 IV kv 2022 2023 2022 Müügitulu 28 030 28 243 116 646 121 703 Muud tulud 977 301 2 208 1 441 Tegevuskulud –10 570 –12 152 –42 548 –43 418 Tööjõukulud –6 984 –6 955 –25 214 –23 165 Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 033 –6 609 –25 389 –25 312 Muud kulud –793 –213 –1 073 –462 Ärikasum 4 627 2 615 24 630 30 787 Finantstulud ja -kulud Finantstulud 320 119 1 237 216 Finantskulud –2 132 –1 002 –7 435 –2 013 Finantstulud ja -kulud kokku –1 812 –883 –6 198 –1 797 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud

Kasum/kahjum investeeringutelt sidusettevõttesse 39 –19 435 795 Kasum enne tulumaksustamist 2 854 1 713 18 867 29 785 Tulumaks 0 –82 –2 985 –4 193 Perioodi kasum 2 854 1 631 15 882 25 592 Tava ja lahjendatud

puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,01 0,01 0,06 0,10

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes 2023 2022 Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 124 344 130 099 Muude tulude eest laekunud raha 272 188 Maksed tarnijatele –52 911 –53 548 Maksed töötajatele ja töötajate eest –24 165 –19 899 Maksed muude kulude eest –317 –368 Makstud tulumaks dividendidelt –3 264 –4 335 Äritegevusest laekunud raha 43 959 52 137 Materiaalse põhivara soetamine –17 946 –15 189 Immateriaalse põhivara soetamine –799 –455 Materiaalse põhivara müük 28 191 Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 0 15 001 Saadud dividendid 357 255 Saadud intressid 1 179 83 Investeerimistegevuses kasutatud raha –17 181 –114 Võlakirjade lunastamine –7 650 –7 650 Saadud laenude tagasimaksed –8 266 –8 266 Makstud dividendid –19 012 –25 287 Makstud intressid –6 494 –1 264 Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –10 –9 Finantseerimistegevuses(t)

laekunud/kasutatud raha –41 432 –42 476 RAHAVOOG KOKKU 14 654 9 547 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 44 387 34 840 Raha ja raha ekvivalentide muutus –14 654 9 547 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 29 733 44 387

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica avamere- ja jäämurdetöid Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

