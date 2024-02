WORLDLINE résultats annuels 2023

Good morning

Please find attached the press release related to Worldline's FY 2023 results that the Group publishes today.

Veuillez trouver ci-joint le communiqué de presse relatif aux résultats annuels 2023 de Worldline que le Groupe publie aujourd’hui.

The Management of Worldline invites you to an international conference call today at 8:00 am (CET – Paris). You can join the webcast of the conference on www.worldline.com in the Investors section.

La Direction Générale de Worldline vous invite à une conférence téléphonique en anglais, aujourd’hui à 08h00 (CET - Paris). Le webcast sera accessible sur www.worldline.com, rubrique Investisseurs.

The Investor Relations team

L'équipe Relations Investisseurs

