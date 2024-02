Ageas publie ses résultats pour l’exercice 2023

Excellente performance commerciale en Non-Vie sur tous les segments et croissance à deux chiffres en Vie en Chine

Résultat opérationnel net d’EUR 1.166 millions confirmé par une excellente génération de capital opérationnel

La trésorerie a significativement augmenté pour atteindre EUR 959 millions

Proposition d’un dividende total d’EUR 3,25 par action, en hausse de plus de 8 %. Dividende final d’EUR 1,75 par action

Chiffres clés (Groupe) Résultat Le résultat opérationnel net s’est élevé à EUR 1.166 millions, ce qui représente un rendement des capitaux propres de 16,2 %. Le résultat net s’est établi à EUR 953 millions

s’est établi à La génération de capital opérationnel est à EUR 1.803 millions

est à La génération de capital libre opérationnel s’est élevée à EUR 1.162 millions Encaissements

(à taux de change constants) Les encaissements ont augmenté de 8 % à taux de change constants, pour atteindre EUR 17,1 milliards grâce à l’excellente performance commerciale en Non-Vie et aux importantes ventes en Vie en Chine.

ont augmenté de 8 % à taux de change constants, pour atteindre grâce à l’excellente performance commerciale en Non-Vie et aux importantes ventes en Vie en Chine. Les encaissements en Vie se sont élevés à EUR 11,2 milliards avec une baisse des encaissements en Belgique et en Europe compensée par une croissance en Asie

se sont élevés à avec une baisse des encaissements en Belgique et en Europe compensée par une croissance en Asie Les encaissements en Non-Vie ont grimpé de 17 % à taux de change constants, et se sont élevés à EUR 5,9 milliards, en hausse dans l’ensemble des segments Performance opérationnelle Le ratio combiné s’établit à 93,3 % , La marge des produits à taux garanti s’est élevée à 124 pb et la marge des produits en unités de compte s’est établie à 39 pb

s’établit à , Bilan Les Capitaux propres élargis s’élèvent à EUR 15,6 milliards , soit EUR 85,04 par action

s’élèvent à , soit EUR 85,04 par action Le ratio Solvabilité II du Pilier II s’est amélioré et a atteint 217 %, bien au-delà de l’appétence au risque du Groupe

s’est amélioré et a atteint bien au-delà de l’appétence au risque du Groupe Le total des liquidités du Compte général au 31 décembre 2023 s’élevait à EUR 959 millions

du Compte général au 31 décembre 2023 s’élevait à Les Passifs Vie hors UG/L s’établissent à EUR 84,7 milliards

Un aperçu des chiffres et une comparaison avec l’exercice précédent sont disponibles à la page 8 du présent communiqué de presse et sur le site web d’Ageas.

Impact24 — Réalisations non financières et en matière de durabilité Grâce à la poursuite des efforts en matière de développement durable au sein de l’entreprise, Ageas a amélioré son score auprès de cinq des six agences de notation ESG qui suivent le Groupe.

Plusieurs entités du Groupe ont été récompensées pour leurs efforts dans le domaine des Ressources Humaines, ce qui soutient l’ambition d’Ageas d’être « a Great place to Grow » pour évoluer pour ses employés.

Ageas a lancé plusieurs initiatives visant à renforcer son activité principale et ses canaux de distribution, à améliorer l’expérience client et à intégrer de nouvelles technologies.



Hans De Cuyper, CEO d’Ageas : « En 2023, nous avons réalisé une excellente performance commerciale. Ce résultat résulte principalement d’une croissance remarquable de l’activité Non-Vie à l’échelle du Groupe et de la vigueur des activités Vie en Chine ; la réassurance a elle aussi conclu avec succès sa campagne de renouvellement au 1er janvier 2024. Les marges solides en Vie et le bon ratio combiné en Non-Vie confirment la solidité opérationnelle de notre activité, aujourd’hui et à l’avenir. En respectant nos engagements relatifs au résultat opérationnel net, nous sommes fiers d’annoncer un dividende brut total en espèces d’EUR 3,25 pour 2023, conformément à notre engagement dans le cadre d’Impact24. En ce qui concerne les progrès de notre stratégie Impact24, en 2023, nous avons à nouveau franchi, des étapes importantes dans la réalisation de nos ambitions en termes de croissance, d’excellence commerciale, d’intégration de la technologie et des données ainsi qu’en matière de durabilité. Nous avons donc bien progressé dans la réalisation de nos objectifs non financiers et de développement durable sur de nombreux fronts, et ces efforts ont également été reconnus par le monde extérieur comme en témoigne l’amélioration de notre score au cours de l’année auprès de cinq des six agences de notation ESG qui nous suivent. Je suis extrêmement reconnaissant à nos collègues dévoués et à nos précieux partenaires pour les contributions significatives qu’ils ont apportées à notre robuste performance en 2023, et je tiens à remercier nos investisseurs mais aussi nos clients pour la confiance inébranlable qu’ils continuent à placer dans notre société. »

