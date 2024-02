Nanterre, le 28 février 2024

VINCI signe un accord pour l'acquisition d'une section du périphérique de Denver (Colorado) aux États-Unis

Concession de 83 ans dans l'un des États les plus dynamiques des États-Unis

Section de 14 km au nord-ouest du périphérique de Denver

7,2 millions de transactions en 2023, en hausse de 6 % par rapport à 2022

VINCI Highways, filiale de VINCI Concessions, a signé un accord en vue de l'acquisition de NWP HoldCo LLC, société détentrice du contrat de concession de Northwest Parkway, section à péage de 14 km du périphérique de Denver dans le Colorado.

Cet accord porte sur l'acquisition de 100 % de la société concessionnaire, actuellement détenue par des fonds gérés par DIF Capital Partners et des fonds gérés par Northleaf Capital ainsi que HICL Infrastructure PLC. Le closing financier est prévu au deuxième trimestre 2024, après approbation du concédant - l'autorité publique Northwest Parkway Public Highway Authority, composée des municipalités de Broomfield et Lafayette - et des autorités compétentes.

Située au nord-ouest de Denver, dans l'une des zones métropolitaines les plus dynamiques des États-Unis, la section Northwest Parkway est en service depuis 2003 et contribue notamment à desservir l'aéroport international de Denver. Northwest Parkway a généré 7,2 millions de transactions en 2023, en hausse de 6 % par rapport à 2022 et de 17 % par rapport à 2021. Le système de péage est entièrement électronique et le contrat de concession permet la mise en place d'un système de péage variable.

Avec une échéance en 2106, la concession présente actuellement la plus longue durée résiduelle (83 ans) du secteur des concessions autoroutières aux États-Unis. Le concessionnaire est rémunéré par la perception des péages.

Cette acquisition est la première concession à risque trafic de VINCI Highways aux États-Unis. VINCI Highways exploite par ailleurs, dans le cadre d’un partenariat public-privé (availability payment), le projet Ohio River Bridges, reliant les États de l'Indiana et du Kentucky, ainsi que des contrats de service de péages en flux libre (free flow) – à travers sa filiale ViaPlus - pour des agences gouvernementales au Texas et en Californie.

