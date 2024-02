TCM Group A/S: Årsrapport 2023

Selskabsmeddelelse

Nr. 187/2024

Tvis, 28. februar 2024



Kvartalsrapport Q4 2023 (1. oktober – 31. december)

(Tallene i parentes henviser til den tilsvarende periode i 2022 – AUBO Production A/S er inkl. i tallene pr. 3. juli 2023)

Resultater for 4. kvartal bekræftet.

CEO Torben Paulin:

”Som anført i vores selskabsmeddelelse nr. 185 dateret 18. januar 2024, udviklede køkkenmarkedet i Danmark sig mere positivt i 4. kvartal end tidligere forventet. Alle brands præsterede bedre end forventet, hvilket resulterede i at omsætningen oversteg vores tidligere forventninger. Omsætningen i 4. kvartal, hvilket inkluderede salg fra AUBO, var DKK 316 mio. sammenlignet med DKK 275 mio. i 4. kvartal sidste år, svarende til et organisk fald på 7,6% i kvartalet.

I 4. kvartal blev bruttomarginen forbedret i forhold til 4. kvartal sidste år, drevet af et forbedret salgsmix, hvilket igen skyldes inklusionen af AUBO omsætningen og den fulde effekt af salgsprisstigningerne implementeret tidligere.

Indtjeningen i 4. kvartal var negativt påvirket af en stigning i vores hensættelser til potentielle tab på tilgodehavender, svarende til DKK 5,7 mio. i kvartalet. Denne stigning blev gennemført som en foranstaltning i lyset af det usikre handelsmiljø, som vi befinder os i på nuværende tidspunkt.

Justeret EBIT i 4. kvartal endte på DKK 18 mio. mod DKK 18 mio. i 4. kvartal sidste år, og justeret EBIT for helåret endte i DKK 56 mio. mod DKK 103 mio. sidste år.

Som tidligere kommunikeret, reducerede vi funktionærstaben med 20 fuldtidsansatte i november 2023, for at afspejle vores forventninger til det overordnede aktivitetsniveau i det kommende år og for at sikre, at koncernen kan forbedre driftsmarginerne fremadrettet. Set i lyset af de kortsigtede nedgangstider og med henblik på at konsolidere virksomheden efter det strategiske opkøb af AUBO Production A/S, har bestyrelsen besluttet at foreslå, at der ikke udloddes et ordinært udbytte for 2023.”

For TCM Group er forventningerne til udviklingen i 2024 præget af en høj grad af usikkerhed med hensyn til både den makroøkonomiske udvikling og den geopolitiske situation. Effekten som denne usikkerhed vil have på forbrugernes tillid generelt, og efterspørgslen efter køkkener i særdeleshed, er svær at kvantificere. Markedets forventninger er, at inflationen vil fortsætte med at falde, og at de korte renter vil begynde at falde i 2024, hvilket skal understøtte det danske boligmarked og dermed efterspørgslen efter køkkener, især inden for B2C-salget. Uagtet dette, så er tidspunktet for hvornår og hvor meget de korte renter vil falde dog fortsat meget usikkert, og derudover ser den nuværende nedgang i B2B-salget ud til at fortsætte et godt stykke ind i 2024. Set i lyset af dette forventer TCM Group ikke, at køkkenmarkedet i hverken Danmark eller Norge vil komme hurtigt tilbage i 2024.

Baseret på ovenstående anvender vi fortsat et relativt bredt spænd for de finansielle forventninger for 2024 både vedrørende omsætning og indtjening, i lighed med sidste år. De finansielle forventninger for helårsomsætningen for 2024 er i intervallet DKK 1.000-1.150 mio. og en indtjening (justeret EBIT) i intervallet DKK 55-85 mio.

Finansielle nøgletal 4. kvartal 2023

Omsætningen blev DKK 316,1 millioner (DKK 274,9 millioner) svarende til en omsætningsstigning på 15,0%.

Justeret EBITDA DKK 29,0 millioner (DKK 22,2 millioner). Justeret EBITDA margin var 9,2% (8,1%).

Justeret EBIT DKK 17,8 millioner (DKK 17,7 millioner). Justeret EBIT margin var 5,6% (6,5%).

Engangsposter havde en samlet negativ indvirkning på DKK 4,7 million (DKK 0,0 millioner). Engangsposter inkluderede omstruktureringsomkostninger og nedskrivning af aktiverede ERP udviklingsomkostninger i AUBO Production A/S.

EBIT DKK 13,1 millioner (DKK 17,7 millioner), svarende til en EBIT margin på 4,1% (6,5%).

Periodens resultat på DKK 5,6 millioner (DKK 11,9 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 59,9 millioner (DKK 52,3 millioner).

Cash conversion ratio var 37,6% (53,3%).

Finansielle nøgletal 12 måneder 2023

Omsætningen blev DKK 1.111,3 millioner (DKK 1.146,1 millioner) svarende til en omsætningsfald på 3,0%.

Justeret EBITDA DKK 85,3 millioner (DKK 121,3 millioner). Justeret EBITDA margin var 7,7% (10,6%).

Justeret EBIT på DKK 55,6 millioner (DKK 103,4 millioner). Justeret EBIT margin var 5,0% (9,0%).

Engangsposter havde en negativ indvirkning på DKK 9,8 millioner (DKK 6,5 millioner).

EBIT på DKK 45,8 millioner (DKK 96,9 millioner), svarende til en EBIT margin på 4,1% (8,5%).

Periodens resultat DKK 21,5 millioner (DKK 70,5 millioner).

Frie pengestrømme var DKK 39,9 millioner (DKK 39,5 millioner).





For yderligere information:

Torben Paulin, CEO TCM Group A/S, +45 21 21 04 64

Thomas Hjannung, CFO TCM Group A/S, +45 25 17 42 33

IR Kontakt: ir@tcmgroup.dk

Præsentation

Delårsrapporten bliver præsenteret onsdag den 28. februar 2024 kl. 9:30 CET i en telekonference, der kan følges på TCM Groups hjemmeside eller på https://edge.media-server.com/mmc/p/nakdsgbb.

For at deltage i telekonferencen og dermed have mulighed for at stille spørgsmål, skal deltagerne registrere sig forud for konferencen via nedenstående link. Ved registrering vil hver deltager få udleveret deltageropkaldsnumre og en unik personlig PIN-kode.

Online registrering til opkaldet: https://register.vevent.com/register/BI9d06d3bc957e4564957721176e19ebc6

Om TCM Group

TCM Group er Skandinaviens tredjestørste producent af køkkener, badeværelses- og opbevaringsmøbler. Produkterne er designet og produceret i Danmark og er rodfæstet i en stolt tradition for kvalitet og solidt håndværk. TCM Group fører en multibrand-strategi, hvor Svane Køkkenet er det primære brand, mens de øvrige brands er Tvis Køkken, Nettoline og AUBO. Samlet dækker disse brands hele prisspektret, og de sælges gennem ca. 220 forhandlere i Danmark og resten af Skandinavien. TCM Group sælger desuden køkkener som private label gennem byggemarkedskæder i Danmark og uafhængige køkkenforretninger i Norge. TCM Group er leverandør til den 45% ejede e-commerce køkkenvirksomhed Celebert, som opererer gennem de forskellige brands kitchn.dk, billigskabe.dk, Celebert og Just Wood. Yderligere oplysninger fås på hjemmesiden www.tcmgroup.dk.

Denne kvartalsrapport indeholder udtalelser om fremtiden, herunder udtalelser om TCM Group’s fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og fremtidige målsætninger. Udtalelserne er baseret på forventninger eller forudsigelser, som ledelsen anser for at være rimelige på tidspunktet for offentliggørelsen af denne kvartalsrapport. Udsagn om fremtiden er forbundet med risici og usikkerhed samt en række faktorer, hvoraf mange vil være udenfor TCM Group’s kontrol. Dette kan medføre, at den faktiske udvikling og det faktiske resultat afviger væsentligt fra forventningerne i årsrapporten. Uden at være udtømmende omfatter sådanne faktorer generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder markeds-, konkurrence- og leverandørforhold samt finansielle og lovgivnings forhold.

