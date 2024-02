Mintos debuta oficialmente en Italia y España, con una nueva plataforma de inversión que permite invertir de forma fácil y gratuita

BERLÍN, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tras su debut oficial en el mercado alemán, Mintos, la plataforma multiactivos que ofrece una combinación única de opciones de inversión alternativas y tradicionales, sigue adelante con su despliegue europeo con su debut oficial en los mercados de inversión italiano y español, con planes de expandirse a más países en un futuro próximo. Desde su fundación en 2015, la plataforma ha atraído a más de 500 000 usuarios de toda Europa. Autorizada por la MiFID, la sociedad gestiona actualmente más de 600 millones de euros en activos bajo gestión.



Conocimientos reveladores sobre los hábitos financieros en Italia y España

Mintos, en colaboración con la empresa de investigación londinense Censuswide, revela conocimientos interesantes sobre cómo los italianos y los españoles gestionan sus finanzas. La encuesta, realizada a una muestra de 4000 inversores de diferentes ciudades y regiones de Italia y España, revela una tendencia que cabe destacar: actualmente, la mitad de los encuestados de ambos países no invierten activamente en instrumentos financieros.

«Al analizar los resultados, ese gran segmento de inversores no activos indica un importante potencial de crecimiento en Italia y España. La división casi equitativa entre inversores activos y no activos pone de relieve un gran interés en las oportunidades de inversión», comenta Martins Sulte, director ejecutivo y cofundador de Mintos.

Además, según el estudio, al 40 % de los encuestados de Italia y al 33 % de España les gustaría empezar a invertir en el futuro, y les motivaría la posibilidad de hacerlo en pequeñas cantidades y la oportunidad de aprender más sobre el mundo de la inversión. «Mintos se desarrolló para inversores que busquen simplicidad y permite invertir cantidades tan pequeñas como 50 EUR. También somos conscientes de que existe un amplio segmento de personas que podrían beneficiarse de iniciativas y programas educativos destinados a promover la educación financiera y a fomentar decisiones de inversión informadas», explica Martins Sulte. «En respuesta, Mintos se compromete a salvar esta brecha de conocimiento proporcionando contenido de aprendizaje accesible y una plataforma fácil de usar en nuestro blog, lo que garantiza una experiencia financiera sin complicaciones e inclusiva».

Oferta de Mintos: préstamos, bonos fraccionarios y ETF

Mintos ya ocupa una posición destacada como plataforma europea líder en inversión de préstamos, ya que ofrece a los inversores la oportunidad de invertir en créditos al consumo y a pequeñas empresas para obtener rendimientos potencialmente atractivos a largo plazo.

Otra incorporación reciente a la oferta de Mintos son los bonos fraccionarios, que permiten a los clientes invertir en bonos de alto rendimiento desde tan solo 50 EUR y cero comisiones y disfrutar de rendimientos fijos y regulares. Históricamente, los bonos de alto rendimiento eran accesibles principalmente para inversores institucionales o personas acaudaladas. Sin embargo, Mintos ha democratizado el acceso a estos valores de renta fija para los inversores minoristas en Europa.

Además, de acuerdo con la teoría clásica de carteras, los valores de renta variable son componentes esenciales. En particular, Mintos se distingue por ofrecer carteras de ETF gestionadas de forma totalmente gratuita, una ventaja significativa respecto a otros actores del mercado. Entre sus activos se incluyen ETF de renta fija y variable de proveedores de renombre como Amundi, iShares, JP Morgan, Vanguard y otros. La inversión mínima es de 50 EUR, sin comisiones.

Contacto: giulia.meloni@mintos.com