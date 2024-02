Mintos fait ses premiers pas en Italie et en Espagne en lançant une nouvelle plateforme d’investissements intuitive et gratuite

BERLIN, 28 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après ses débuts formels sur le marché allemand, Mintos, la plateforme multi-actifs spécialisée dans la convergence unique d’options d’investissement classiques et alternatives, poursuit son expansion en Europe en s’introduisant sur les marchés d’investissement en Espagne et en Italie, et envisage de poursuivre sur sa lancée en développant prochainement sa présence dans d’autres pays. Depuis sa création en 2015, la plateforme a conquis plus de 500 000 utilisateurs dans toute l’Europe. Agréée en vertu de la directive MiFID, la société gère actuellement un portefeuille de plus de 600 millions d’euros d’actifs.



Aperçu représentatif des habitudes financières en Italie et en Espagne

En partenariat avec la société de recherche londonienne Censuswide, Mintos partage des éclairages pertinents sur la manière dont les Italiens et les Espagnols gèrent leurs finances. Réalisée auprès d’un échantillon de 4 000 investisseurs résidant dans différentes villes et régions d’Italie et d’Espagne, l’enquête révèle une tendance notable : la moitié des personnes interrogées dans les deux pays n’investissent actuellement pas dans des instruments financiers de manière active.

« L’analyse des résultats à l’aune du nombre considérable d’investisseurs passifs tend à pointer un net potentiel de croissance dans ces deux pays. La répartition presque égale entre investisseurs actifs et passifs souligne un intérêt marqué pour les opportunités d’investissement », commente Martins Sulte, PDG et cofondateur de Mintos.

L’étude démontre en outre que 40 % des personnes interrogées en Italie projettent d’investir à l’avenir, contre 33 % en Espagne. La possibilité d’investir de petites sommes et d’en apprendre davantage sur le monde de l’investissement pourrait les pousser à l’acte. « La plateforme Mintos a été conçue pour les investisseurs en quête de simplicité. Elle permet d’investir dès la moindre somme de 50 euros. Nous sommes également conscients qu’une large portion de la population pourrait tirer profit d’initiatives et de programmes éducatifs visant à développer les connaissances financières et à encourager des décisions d’investissement éclairées », observe Martins Sulte. Et de poursuivre : « C’est pourquoi Mintos s’engage à combler ce manque de connaissances par la mise à disposition de ressources pédagogiques accessibles et d’une plateforme simple d’utilisation sur notre blog, apportant ainsi une expérience financière inclusive et sans effort ».

L’offre Mintos : prêts, obligations fractionnées et fonds négociés en bourse

Mintos occupe déjà une position leader en Europe en tant que plateforme d’investissement de premier plan orientée crédit. Elle donne la possibilité aux investisseurs d’investir dans le crédit à la consommation et aux petites entreprises en leur garantissant des rendements à long terme potentiellement attractifs.

Récemment, Mintos a également commencé à proposer des obligations fractionnées qui permettent à ses clients d’investir dans des obligations à haut rendement nettes de commissions dès 50 euros, et de bénéficier de rendements réguliers et fixes. Traditionnellement, les obligations à haut rendement sont principalement accessibles aux investisseurs institutionnels ou aux particuliers fortunés, mais Mintos a démocratisé l’accès à ces titres à revenu fixe au profit des investisseurs particuliers en Europe.

En outre, conformément à la théorie classique de diversification d’un portefeuille, les actions en sont un maillon essentiel. Mintos se démarque notamment en proposant des services de gestion de portefeuille de fonds négociés en bourse sans frais, ce qui représente un net avantage concurrentiel par rapport aux autres acteurs du marché. Les portefeuilles visés comprennent des obligations et des actions négociées en bourse d’émetteurs renommés tels que Amundi, iShares, JP Morgan, Vanguard et d’autres encore. L’investissement minimum est de 50 euros, sans frais.

