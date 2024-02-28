银河娱乐集团 2023 年第四季度及全年业绩

2023年第四季度经调整EBITDA为28亿元

对比2022年第四季度为(1.63)亿元

2023年全年经调整EBITDA为100亿元，对比2022年为(6)亿元

集团全年股东应占溢利为68亿元，对比2022年为(34)亿元

宣布派发另一次特别股息每股0.30元

香港, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 银河娱乐集团（「银娱」、「公司」或「集团」）（香港联合交易所股份代号﹕27）今天公布截至2023年12月31日止三个月及十二个月期间之业绩。（除另有注明，所有金额均以港元列示）

银河娱乐集团主席吕志和博士表示﹕

「今天，我很高兴就2023年第四季及全年财务业绩提供最新概况。在银娱，我们继续推动各项业务发展，特别将焦点放在中场并继续妥善分配资源以达至最有效运用。尽管澳门和区内的竞争持续，地缘政治和经济问题影响着消费者的情绪，但我们的努力反映在全年经调整EBITDA达到 100亿元，对比2022年为(6)亿元。

截至2023年12月31日，我们的资产负债表仍然稳健，现金和流动投资总额为250亿元，净现金为235亿元。我们于2023年10月27日派发了每股0.20元的特别股息，我们很高兴宣布另一次特别股息为每股0.30元，将约于2024年4月26日派发。我们是通关后首间宣布恢复派息以回馈股东的博企，这显示我们对澳门和集团的长期前景继续充满信心。我们稳健的资产负债表和营运现金流，能为我们的发展项目提供资金并实现我们向国际扩展的目标。

2023年银娱度过了忙碌的一年，完成了多个发展项目，包括拥有450间全套房的澳门银河 莱佛士、天峰高额投注区、银河国际会议中心和银河综艺馆的开幕。澳门安达仕酒店已于2024年农历新年前全面营业。于2023年，我们在银河国际会议中心、银河综艺馆及百老汇舞台举办了合共约200场会展活动及85场音乐会和演出。

至于第四期项目，我们仍在推进之中。第四期发展面积约60万平方米，目标于2027年竣工，当中包括多间高端并首度进驻澳门的酒店品牌，拥有4,000个座位的剧院、多元化的餐饮、零售、非博彩设施、园林、水上玩乐园区及娱乐场，目标能吸纳正在扩大的追求生活品味体验市场。

此外，我们积极与澳门旅游局合作开拓国际市场，我们正相应地调整业务并支持政府的愿景。非博彩业务的重点是吸引层面更广阔的旅客到访我们的度假城，透过现有的设施扩大整体市场。这些努力需要花点时间，我们会尽力做好。银娱已于2023年在东京和首尔开设海外办事处，并快将在曼谷开设另一个办事处。招徕高价值国际游客的竞争非常激烈，我们将全力支持政府的这项措施。

2023年澳门博彩收益总额超过1,800亿1澳门元，根据博彩牌照协议，六家博企要在特许经营期内将投资承诺增加20%。这显示我们支持政府把澳门建设成为「世界旅游休闲中心」的愿景。

最后，我要衷心感谢所有团队成员，他们每天都提供『傲视世界 情系亚洲』的服务，并为集团的成功作出贡献。」

2023年第四季度及全年业绩摘要



银娱：为未来的增长做好准备

集团全年净收益为357亿元，按年上升211%

集团全年经调整EBITDA为100亿元，对比2022年为(6)亿元

集团全年股东应占溢利为68亿元，对比2022年为(34)亿元

撇除非经常性及其他开支，全年经调整股东应占溢利为75亿元

第四季度集团净收益为103亿元，按年上升254%，按季上升7%

第四季度集团经调整EBITDA为28亿元，对比2022年第四季度为(2)亿元，2023年第三季度为28亿元

第四季度集团博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约1.03亿元。净赢率正常化后，第四季度经调整EBITDA为29亿元，对比2022年第四季度为(1)亿元，2023年第三季度为29亿元 「澳门银河™」：为未来的增长做好准备

全年净收益为277亿元，按年上升274%

全年经调整EBITDA为91亿元，对比2022年为2.95亿元

第四季度净收益为82亿元，按年上升347%，按季上升7%

第四季度经调整EBITDA为26亿元， 对比2022年第四季度为5,800万元，2023年第三季度为26亿元

第四季度博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约1.07亿元。净赢率正常化后，第四季度经调整EBITDA为27亿元，对比2022年第四季度为9,800万元，2023年第三季度为27亿元

第四季度七间酒店平均入住率为95% 澳门星际酒店：为未来的增长做好准备

全年净收益为46亿元，按年上升343%

全年经调整EBITDA为13亿元，对比2022年为(5)亿元

第四季度净收益为13亿元，按年上升410%，按季上升2%

第四季度经调整EBITDA为3.53亿元，对比2022年第四季度为(1.42)亿元，2023年第三季度为3.47亿元

第四季度博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约400万元。净赢率正常化后，第四季度经调整EBITDA为3.49亿元，按年上升346%，按季下跌1%

第四季度酒店入住率为100% 「澳门百老汇™」、城市娱乐会、建筑材料业务

「澳门百老汇™」：全年经调整EBITDA为(3,600)万元，对比2022年为(6,200)万元。2023第四季度经调整EBITDA为(200)万元，对比2022年第四季度为(1,000)万元，2023年第三季度为(1,400)万元

城市娱乐会：全年经调整EBITDA为1,500万元，对比2022年为(2,100)万元。2023年第四季度经调整EBITDA为300万元，按年上升121%，按季下跌40%

建筑材料业务：全年经调整EBITDA为6.98亿元，按年上升23%。2023年第四季度经调整EBITDA为2.05亿元，按年上升28%，按季上升25% 资产负债表：维持健康及高流动性的资产负债表

截至2023年12月31日，现金及流动投资为250亿元，净现金为235亿元

截至2023年12月31日，负债为15亿元

已于2023年10月27日派发特别股息，每股0.20元

宣布将约于2024年4月26日派发另一次特别股息为每股0.30元 最新发展概况：包括银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士及澳门安达仕酒店的第三期项目均已开幕；继续推进第四期

路氹第三期：银河国际会议中心、银河综艺馆、澳门银河 莱佛士及澳门安达仕酒店均已开幕

路氹第四期：我们正致力发展第四期，项目聚焦在非博彩业务，主要针对MICE、娱乐和适合家庭旅客的设施，此外亦包括博彩

市场概览

根据博彩监察协调局报告，2023年澳门全年博彩收益总额为1,777亿元，按年上升334%。2023年第四季度博彩收益总额为525亿元，按年上升421%，按季上升11%。

于2023年，访澳旅客为2,820万人次，按年上升395%，回复至2019年的72%水平。过夜旅客为1,420万人次，按年上升472%。访澳内地旅客为1,900万人次，按年上升273%，其中自由行旅客达1,060万人次，按年上升532%。内地、香港和国际旅客分别回到新冠疫情前的68%、98%和48%的水平。

集团财务业绩

2023年度

集团净收益为357亿元，按年上升211%。经调整EBITDA为100亿元，对比2022年为(6)亿元。股东应占溢利为68亿元，对比2022年为(34)亿元。「澳門銀河™」经调整EBITDA为91亿元，对比2022年为2.95亿元。澳门星际酒店经调整 EBITDA为13亿元，对比2022年为(5.27)亿元。「澳門百老匯™」经调整 EBITDA为(3,600)万元，相比2022年为(6,200)万元。

于 2023年，银娱博彩业务净赢率偏低，令经调整 EBITDA 减少约1.62亿元。净赢率正常化后经调整EBITDA为101亿元，对比2022年为(5.20)亿元。





银娱2023年第四季度及全年经调整EBITDA及其调整之简表：

(百万港元) 2022年

第四季度 2023年

第三季度 2023年

第四季度 按季

变化 2022年

全年 2023年

全年 经调整EBITDA (163) 2,768 2,807 1% (553) 9,955 净赢率之影响 2 (40) (122) (103) - (33) (162) 正常化后之经调整EBITDA (123) 2,890 2,910 1% (520) 10,117



于2023 年，集团按管理层基准计算3 的博彩收益总额为317亿元，按年上升322%。其中，中场博彩收益总额为265亿元，按年上升328%，贵宾厅博彩收益总额为34亿元，按年上升273%，角子机博彩收益总额为18亿元，按年上升340%。

集团主要财务数据 （百万元） 2022年 2023年 收益： 净博彩 6,566 27,290 非博彩 2,021 5,396 建筑材料 2,887 2,998 净收益总额 11,474 35,684 经调整 EBITDA (553) 9,955 博彩数据 4 （百万元） 2022年 2023年 转码数5 31,157 117,660 净赢率 % 3.0% 2.9% 博彩收益 923 3,447 中场博彩投注额6 23,685 107,531 净赢率 % 26.1% 24.6% 博彩收益 6,188 26,486 角子机博彩投注额 11,679 50,884 净赢率 % 3.5% 3.5% 博彩收益 405 1,780 博彩收益总额7 7,516 31,713



资产负债表及股息

集团的资产负债表维持稳健及高流动性。截至2023年12月31日，现金及流动投资为250亿元，净现金为235亿元。负债为15亿元，主要反映持续的库务利息收益率管理策略。我们强健的资产负债表加上大量的营运现金流使我们能够透过股息回馈股东，并支持我们继续投资长远的发展计划。集团于2023年10月27日派发每股0.20元特别股息，随后我们宣佈将约于2024年4月26日派发每股0.30元特别股息。这证明了我们对澳门、财务实力及未来盈利能力的信心。

2023年第四季度

于2022年第四季度，集团净收益为103亿元，按年上升254%，按季上升7%。经调整EBITDA为28亿元，对比2022年第四季度为(1.63)亿元，2023年第三季度则为28亿元。「澳門銀河™」经调整EBITDA为26亿元，对比2022年第四季度为5,800万元，2023年第三季度则为26亿元。澳门星际酒店经调整EBITDA为3.53亿元，对比2022年第四季度为(1.42)亿元，2023年第三季度则为3.47亿元。「澳門百老匯™」经调整EBITDA为(200)万元，对比2022年第四季度为(1,000)万元及2023年第三季度为(1,400)万元。





于2022年第四季度，银娱博彩业务净赢率偏低，令经调整 EBITDA减少约1.03亿元，净赢率正常化后经调整EBITDA为29亿元，对比2022年第四季度为(1.23)亿元，2023年第三季度为29亿元。

于2023年第四季度，集团按管理层基准计算的博彩收益总额为92亿元，按年上升407%，按季上升6%。中场博彩收益总额为78亿元，按年上升398%，按季上升5%。贵宾厅博彩收益总额为9.09亿元，按年上升514%，按季上升12%。角子机博彩收益总额为5.08亿元，按年上升393%，按季上升3%。



集团主要财务数据



（百万元） 2022年

第四季 2023年

第三季 2023年

第四季 2022年

全年 2023年

全年 收益： 净博彩 1,615 7,417 7,961 6,566 27,290 非博彩 504 1,520 1,580 2,021 5,396 建筑材料 797 713 778 2,887 2,998 净收益总额 2,916 9,650 10,319 11,474 35,684 经调整 EBITDA (163) 2,768 2,807 (553) 9,955 博彩数据 8 （百万元） 2022年

第四季 2023年

第三季 2023年

第四季 2022年

全年 2023年

全年 转码数9 6,815 32,459 34,599 31,157 117,660 净赢率 % 2.2% 2.5% 2.6% 3.0% 2.9% 博彩收益 148 813 909 923 3,447 中场博彩投注额10 6,311 29,906 30,696 23,685 107,531 净赢率 % 24.9% 24.9% 25.5% 26.1% 24.6% 博彩收益 1,573 7,441 7,826 6,188 26,486 角子机博彩投注额 2,964 14,298 16,383 11,679 50,884 净赢率 % 3.5% 3.4% 3.1% 3.5% 3.5% 博彩收益 103 492 508 405 1,780 博彩收益总额11 1,824 8,746 9,243 7,516 31,713

「澳門銀河™」

「澳門銀河™」为集团最大的收益及盈利贡献来源。于2023年净收益按年上升274%至277亿元。经调整EBITDA为91亿元，对比2022年为2.95亿元。「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏低，令经调整 EBITDA 减少约1.62亿元。净赢率正常化后，2023年经调整EBITDA为93亿元，按年上升2,739%。

于2023年第四季度，「澳門銀河™」净收益为82亿元，按年上升347%，按季上升7%。经调整 EBITDA 为26亿元，对比2022年第四季度为5,800万元，2023年第三季度为26亿元。由于「澳門銀河™」博彩业务净赢率偏低，令经调整EBITDA减少约1.07亿元。净赢率正常化后，2023年第四季度经调整EBITDA为27亿元，对比2022年第四季度为9,800万元，2023年第三季度为27亿元。

七间酒店平均入住率于2023年第四季度为95%，全年为87%。

「澳門銀河™」主要财务数据 （百万元） 2022年

第四季 2023年

第三季 2023年

第四季 2022年

全年 2023年

全年 收益： 净博彩 1,378 6,258 6,781 5,560 22,911 酒店/餐饮/其他 208 1,004 1,046 782 3,246 商场 248 366 364 1,076 1,560 净收益总额 1,834 7,628 8,191 7,418 27,717 经调整 EBITDA 58 2,562 2,569 295 9,149 经调整 EBITDA 利润率 3% 34% 31% 4% 33% 博彩数据 12 （百万元） 2022年

第四季 2023年

第三季 2023年

第四季 2022年

全年 2023年

全年 转码数13 6,815 31,090 33,874 31,157 115,566 净赢率 % 2.2% 2.5% 2.6% 3.0% 2.9% 博彩收益 148 778 880 923 3,383 中场博彩投注额14 4,916 22,812 23,692 17,282 80,774 净赢率 % 27.2% 27.2% 27.7% 29.0% 27.0% 博彩收益 1,335 6,197 6,570 5,012 21,775 角子机博彩投注额 1,925 10,188 10,650 7,556 35,542 净赢率 % 4.2% 4.0% 3.9% 4.3% 4.2% 博彩收益 81 411 418 323 1,499 博彩收益总额 1,564 7,386 7,868 6,258 26,657



澳门星际酒店

于2023年，澳门星际酒店录得净收益为46亿元，按年上升343%。经调整EBITDA为13亿元，对比2022年为(5.27)亿元。2023年博彩业务净赢率对澳门星际酒店的经调整EBITDA没有构成影响。

于2023年第四季度，澳门星际酒店的净收益为13亿元，按年上升410% ，按季上升2%。经调整EBITDA为3.53亿元，按年上升349%，按季上升2%。由于澳门星际酒店博彩业务净赢率偏高，令经调整EBITDA增加约400万元。净赢率正常化后，2023年第四季度经调整EBITDA为3.49亿元，按年上升346%，按季下跌1%。

酒店入住率于2023年第四季度为100%，全年为99%。

澳门星际酒店主要财务数据 （百万元） 2022年

第四季 2023年

第三季 2023年

第四季 2022年

全年 2023年

全年 收益： 净博彩 217 1,101 1,122 945 4,154 酒店/餐饮/其他 24 121 127 85 468 商场 5 6 6 18 22 净收益总额 246 1,228 1,255 1,048 4,644 经调整 EBITDA (142) 347 353 (527) 1,278 经调整 EBITDA 利润率 NEG15 28% 28% NEG15 28% 博彩数据 16 （百万元） 2022年

第四季 2023年

第三季 2023年

第四季 2022年

全年 2023年

全年 转码数17 N/A 1,369 725 N/A 2,094 净赢率 % N/A 2.6% 4.0% N/A 3.1% 博彩收益 N/A 35 29 N/A 64 中场博彩投注额18 1,320 6,830 6,748 5,280 25,709 净赢率 % 17.3% 17.6% 18.0% 18.7% 17.7% 博彩收益 229 1,204 1,217 985 4,553 角子机博彩投注额 522 2,981 4,533 1,567 11,170 净赢率 % 2.4% 2.1% 1.6% 2.4% 1.9% 博彩收益 12 62 72 37 214 博彩收益总额 241 1,301 1,318 1,022 4,831



「澳門百老匯™」

「澳門百老匯™」是适合一家大小，配以街头娱乐和美食的度假城，并得到澳门本地中小企支持。于2023年，「澳門百老匯™」净收益为1.03亿元，按年上升72%。经调整EBITDA为(3,600)万元，对比 2022 年为 (6,200) 万元。

于2023年第四季度，「澳門百老匯™」净收益为3,800万元，按年上升100%，按季上升58%。经调整EBITDA为(200)万元，对比 2022 年第四季度为 (1,000) 万元，2023年第三季度则为(1,400)万元。

城市娱乐会

于2023年，城市娱乐会净收益为2.22亿元，按年上升264%。经调整EBITDA为1,500万元，对比 2022 年为(2,100)万元。于2023年第四季度，城市娱乐会净收益为5,700万元，按年上升185%，按季持平。经调整EBITDA为300万元，按年上升121%，按季下跌40%。

建筑材料业务

于2023年，建筑材料业务发展稳健。全年经调整EBITDA为6.98亿元，按年上升23%。2023年第四季度建筑材料业务的经调整EBITDA为2.05亿元，按年上升28%，按季上升25%。

在香港，因香港国际机场三跑道计划和相关基础设施的发展，对预拌混凝土和预制件产品的建筑材料业务迎来巨大需求。承包商正在努力加快项目进程以弥补因新冠疫情造成的施工延误。在澳门，A区填海区的开发工程填补了当地市场对预拌混凝土和桩柱的需求疲软。中国内地业务则受到房地产开发放缓的不利影响，预计近期内地的需求将持续低迷。

最新发展概况

「澳門銀河™」及澳门星际酒店

我们继续在旗下的度假城进行提升工程，尤其专注于增加创新的餐饮及零售产品，藉此保持度假城的竞争力及对顾客的吸引力。

我们正在积极调整「澳門銀河™」的博彩区布局，以改善整个博彩区的人流并提升客户体验。于 2023年底，我们重置了中央的高端中场区域并增加多个餐饮选择。我们在年内将完成一个新的高额角子机博彩区及其他设施。

在澳门星际酒店，我们正在评估一系列升级工程，包括主博彩楼层、酒店大堂的抵达体验以及增加餐饮选择。

路氹 – 新里程

银河国际会议中心、银河综艺馆，澳门银河 莱佛士和澳门安达仕酒店均顺利开幕。我们聚焦在已经动工的第四期项目，当中将引入多间高端并首度进驻澳门的酒店品牌，拥有4,000个座位的剧院、多元化的餐饮、零售、非博彩设施、园林、水上玩乐园区及娱乐场。第四期发展面积约60万平方米，目标于2027年竣工，但我们会继续按市场需求情况调整发展时间表。我们透过路氹第三及四期以支持澳门成为世界旅游休闲中心的愿景，对澳门的未来充满信心。





路氹第四期之最新照片 (2024年1月)

2023年选定主要奖项

奖项 颁发单位 银娱 最佳博彩营运商 亚洲博彩业大奖2023 2023 IAG Academy IR Awards: 最佳综合度假村

最佳综合度假村整体餐饮体验

最佳社会责任倡议 - 「银娱菁英发展计划」



亚博汇 可持续发展大奖 国际博彩业大奖2023 2023年度亚太旅游协会「气候变化项目」金奖 亚太旅游协会 第4届大湾区企业可持续发展指数 - 前20位 香港中文大学商业可持续发展中心 杰出企业社会责任奖 香港《镜报》 2023澳门国际环保合作发展论坛及展覧 - 环保展台嘉许状 澳门展贸协会 「澳門銀河TM」 米芝莲一星餐厅 8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩 《香港澳门米芝莲指南2023》 2023福布斯旅游指南五星评级酒店

澳门悦榕庄 银河酒店™ 澳门大仓酒店 澳门丽思卡尔顿酒店

2023福布斯旅游指南五星评级餐厅

8½ Otto e Mezzo BOMBANA

丽轩 2023福布斯旅游指南五星评级水疗中心 澳门悦榕Spa

澳门丽思卡尔顿水疗中心 福布斯旅游指南 年度奢华酒店 – 澳门银河 莱佛士

年度潮流酒店 – 澳门安达仕酒店 外滩设计酒店大赏 黑珍珠一钻评级 - 8½ Otto e Mezzo BOMBANA 2024黑珍珠餐厅指南 EarthCheck 基准评测金徽认证﹕

澳门悦榕庄 EarthCheck基准评测银徽认证﹕ 银河酒店™

澳门大仓酒店 EarthCheck 澳门环保酒店奖 (金奖)﹕

澳门悦榕庄

澳门JW万豪酒店

澳门大仓酒店

澳门丽思卡尔顿酒店 澳门环保酒店奖 (银奖)﹕ 银河酒店™









澳门环境保护局 《葡萄酒观察家》餐厅酒单杰出奖2023 - 庭园意大利餐厅 《葡萄酒观察家》 澳门星际酒店 米芝莲二星餐厅 - 风味居 《香港澳门米芝莲指南2023》 黑珍珠一钻评级 - 风味居 2024黑珍珠餐厅指南 SCMP 100 Top Tables 2023 Award - 风味居 南华早报 携程美食林2023 铂金餐厅 - 风味居 携程 我最喜爱食肆2023 - 风味居 U Magazine 「澳門百老匯™」 澳门环保酒店奖 (银奖) 澳门环境保护局 建筑材料业务 「商界展关怀」计划 – 20年Plus「商界展关怀」标志 香港社会服务联会 2022-23年度「积金好雇主」嘉许计划

积金好雇主5年+

电子供款奖

积金推广奖 积金局 中银香港企业低碳领先大奖2022环保杰出伙伴及环保先驱及低碳承诺 香港工业总会 第22届香港职业安全健康大奖 – 安全表现大奖 – 各行各业组别 - 杰出奖 香港劳工处 / 职业安全健康局 2022 香港环境卓越大奖 – 制造业及工业服务 - 优异奖 环境运动委员会



展望

我们想藉此机会分享我们对澳门整体和银娱长期前景的看法。我们的资产负债表仍然保持强劲，净现金为 235亿元，债务极少。我们的营运产生了可观的正现金流，及相应的股东应占溢利。事实上，集团今日宣布将于今年4月派发另一次股息，这足以证明我们公司的实力。

我们的度假城继续深受欢迎，约 5,000 间酒店客房的入住率接近 100%。我们在农历新年的中场投注额及博彩收益达到2019年的120%。为期八天的农历新年访澳总客量达140万人次，平均每日达167,725人次，日均人数较2023年的农历新年黄金周增加163%。内地访客占总人数76%，较2023年农历新年黄金周上升242%。

澳门政府今年预计将斥资2.35亿澳门元，透过路演及资助前往澳门的机票等方式，积极在海外推广澳门，吸引国际旅客来澳。我们透过参加政府举办的国际市场推广活动，以及在地区开设银娱的海外办事处，以积极支持这项重要的政府举措。澳门于2023年接待旅客2,800万人次，澳门旅游局预计2024年澳门将接待约3,300万人次旅客。

我们继续发展第四期，目标于 2027 年开幕。第四期是个属于新一代的综合度假城，焦点在于非博彩、娱乐和家庭设施，也包括博彩。这些项目将令我们在路氹的发展全局得以完成，并为银娱未来的增长提供策略定位。

基础设施令前往澳门和澳门市内的交通都不断改善，连接澳门半岛与氹仔的第四座跨海大桥预计将于2024年竣工。此外，连接氹仔与澳门半岛的轻轨妈阁站已于2023年12月启用。基础设施的完善将为游客和澳门市民提供更便捷的交通。

我们对澳门的长期前景仍然充满信心，并相信我们的度假城为客人提供一系列独特的设施和体验，将继续吸引高端客人到访澳门，并进一步扩大潜在旅客市场。

我们很高兴在2024年迎来中华人民共和国成立75周年和澳门回归25周年，希望业界将继续得到中央政府和澳门特区政府的全力支持。一如既往，银娱会透过宣传活动全力支持这些重要的里程碑。

从短期来看，我们知悉全球正在经历地缘政治和经济挑战，这些挑战亦正在影响消费者和投资者的情绪。然而，我们对澳门及银娱的未来仍持谨慎乐观态度。我们会继续根据实际情况寻找海外发展机会，但仍然相信澳门是提供最大增长机会的地方。

有关银河娱乐集团（香港联合交易所股份编号：27）

银河娱乐集团（「银娱」或「集团」） 是全球首屈一指的度假城、酒店及博彩企业，主要在澳门发展及经营一系列综合度假城、零售、餐饮、酒店及博彩项目。集团于香港联合交易所上市，并为恒生指数成份股。

澳门博彩市场在2002年开放时，银娱为三家最初获得批给合同的营运商之一。于2022年，银娱获授予新的博彩批给合同，期限由2023年1月1日至2032年12月31日止。银娱一直以成功打造崭新、触目及屡获殊荣的项目、产品及服务见称，加上「傲视世界 情系亚洲」的服务理念，令集团的表现持续傲视澳门市场。

银娱于澳门经营三个旗舰项目：包括位于路氹、全球其中一个规模最大的综合度假城「澳門銀河™」；毗邻「澳門銀河™」独一无二的娱乐及美食街新地标「澳門百老匯™」；以及位于澳门半岛、屡获殊荣的尊尚项目澳门星际酒店。

集团拥有的发展蓝图为澳门博彩营运商之中最大。随着位于路氹的新里程落成后，银娱在路氹的度假城版图将超过二百万平方米，成为全球其中一个规模最大并集度假城、娱乐及会展设施于一身的多元化综合旅游度假胜地。银娱亦继续推进横琴项目的计划，并正扩大我们在横琴及澳门以外的拓展重点，可能包括快速发展中的大湾区之机遇。这些项目将有助银娱发展，并支持澳门发展成为世界旅游休闲中心的愿景。

于 2015 年 7 月，银娱宣布对摩纳哥公国之世界著名豪华酒店及度假村营运商「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」（Société Anonyme des Bains de Mer et du Cercle des Étrangers à Monaco）作出策略性股权投资。银娱会继续与「蒙地卡罗滨海渡假酒店集团」积极物色海外发展机会。

银娱致力为顾客提供世界级的独特度假体验，并矢志为其经营业务之小区建立可持续发展的未来。

更多关于集团的详情，请浏览 www.galaxyentertainment.com

_____________________________

1 按照新牌照的投资门坎以澳门币计算。

2 反映与我们转码数相关之净赢率影响。

3 法定总收益及按管理层基准计算的总收益主要差别为城市娱乐会收益的计算，按法定基准包括其（应占）贡献，按管理层基准则包括其博彩总收益，而此差别到2022年6月26日结束。在集团层面，博彩数据包括集团拥有的度假城及城市娱乐会。

4 博彩数据未扣除佣金及奖励。

5 反映中介人贵宾厅及自营公司贵宾厅之总和。

6 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

7 博彩收益总额包括来自城市娱乐会之博彩收益。

8 博彩数据未扣除佣金及奖励。

9 反映中介人贵宾厅及自营公司贵宾厅之总和。

10 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

11 博彩收益总额包括来自城市娱乐会之博彩收益。

12 博彩数据未扣除佣金及奖励。

13 反映中介人贵宾厅及自营公司贵宾厅之总和。

14 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

15 负利润率。

16 博彩数据未扣除佣金及奖励。

17 反映自营公司贵宾厅。

18 中场投注额包括娱乐桌投注额及于筹码兑换处购买的现金筹码。

本通稿随附图片可通过以下网址获取：

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/13225b2a-0954-4f7b-881b-bba48c7b025f

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b50f47f9-60f8-4b93-b25c-f2b888232087

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/98b2e60b-4b5e-49b9-a208-66c075532c29