Pour leurs déplacements, les Parisiens plébiscitent majoritairement les transports publics verts plutôt que la voiture ou l’avion

Selon une nouvelle étude sur les habitudes de transport, commandée par Hitachi Rail, les Parisiens placent leur réseau de transport en commun en deuxième position mondiale, et en première position parmi les villes européennes étudiées, en termes de commodité (72 %).

Si le réseau était mieux interconnecté, sept Parisiens sur dix utiliseraient même encore plus les transports en commun

Interrogés sur la nouvelle politique de transport durable en France, 75 % des usagers se disent favorables à la loi Climat et résilience interdisant les vols intérieurs courts en cas d’alternative ferroviaire inférieure à deux heures trente. Ce chiffre est plus élevé que partout ailleurs dans le monde







PARIS, 28 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Une nouvelle étude mondiale d’Hitachi Rail révèleque les Parisiens comptent parmi les plus fervents défenseurs des transports en commun au monde. Les personnes interrogées dans le cadre de l’enquête ont largement indiqué préférer les transports en commun et notamment le train par rapport à la voiture lorsqu’il est question de se déplacer à l’intérieur et en dehors de Paris. Un signe encourageant alors que la capitale se prépare à accueillir des visiteurs du monde entier à l’approche des Jeux olympiques.

L’enquête, menée par Savanta ComRes, a recueilli des données auprès de 12 000 personnes dans 12 villes à travers le monde : Berlin, Copenhague, Dubaï, Londres, Milan, Paris, San Francisco, Singapour, Sydney, Toronto, Varsovie et Washington D.C.

Les transports en commun sont de loin le moyen de transport le plus pratique pour se déplacer dans la ville

Parmi tous les citadins interrogés, les Parisiens se positionnent en deuxième place des habitants les plus susceptibles de considérer leur système de transport public comme pratique, après les Singapouriens. Au total, 77 % des Parisiens estiment que les transports en commun sont le moyen le plus pratique de se déplacer en ville. Seulement 12 % des personnes interrogées leur préfèrent la voiture.

Le métro est le mode de transport le plus couramment utilisé par les usagers : 45 % des Parisiens l’utilisent pour se rendre au travail. En comparaison, 27 % utilisent le bus, 24 % le train,12 % le tramway et 11 % le vélo.

Bien qu’adeptes des transports en commun, 70 % des Parisiens les utiliseraient encore davantage s’ils étaient mieux interconnectés (1), la saturation des transports étant considérée comme le plus grand obstacle actuel à l’utilisation de ces services. Cette tendance est encore plus marquée chez les jeunes : 85 % des 18 à 24 ans déclarent qu’ils utiliseraient plus souvent les transports en commun s’ils pouvaient éviter les rames bondées.

Lorsqu’on les interroge sur le fléchage du financement des transports, les Parisiens indiquent clairement qu’ils préfèrent privilégier les investissements dans les transports en commun plutôt que dans l’automobile (81 % favorables, 3 % contre). La majorité des personnes interrogées (54 %) déclare qu’elle serait susceptible d’utiliser plus souvent un système de transport public mieux interconnecté, même si cela coûtait plus cher.

Les Parisiens soutiennent l’interdiction des vols intérieurs courts lorsque le train à grande vitesse propose une alternative

En 2021, la France s’est illustrée en devenant le premier pays à promulguer une loi Climat et résilience visant notamment à interdire les vols intérieurs courts lorsqu’une alternative ferroviaire existe pour les trajets de moins de deux heure trente. Les données collectées dans le cadre de l’enquête montrent que cette loi est très populaire en France. Les trois quarts des Français interrogés la soutiennent, soit le plus fort soutien parmi tous les pays étudiés.

Le plébiscite des Français en faveur du train à grande vitesse est renforcé par les déclarations de près de la moitié des personnes interrogées (46 %), qui prévoient de voyager davantage en train dans les cinq prochaines années, contre 13 % qui pensent se déplacer plus en voiture et 4 % en avion. Les données de l’enquête contiennent également des informations importantes à destination des planificateurs des transports : les Parisiens soulignent que le coût est de loin le facteur le plus déterminant lorsqu’il s’agit de choisir un mode de transport pour les trajets longue distance.

François Destribois, Senior Director Rail Control, Hitachi Rail, déclare : « Nos dernières études montrent que les Parisiens sont très friands de transports en commun écologiques pour se déplacer en agglomération et entre les villes. Les Jeux olympiques approchant à grands pas, les urbanistes seront ravis d’apprendre que plus des trois quarts des Parisiens considèrent leur système de transport comme pratique.

Il est clair que la démarche audacieuse du gouvernement visant à interdire les vols intérieurs courts lorsqu’il existe une alternative ferroviaire s’est avérée très incroyablement populaire, avec un soutien plus élevé en France que partout ailleurs dans le monde. Nos données montrent également que près de la moitié des Parisiens prévoit de prendre encore plus le train dans les cinq prochaines années. Le défi de notre industrie réside donc dans notre capacité à proposer les transports en commun intelligents, fluides et durables dont les villes et les citoyens ont besoin. »

Hitachi Rail contribue à fournir un transport fluide et durable dans les villes du monde entier. En France, Hitachi Rail fournit au métro de Paris des systèmes de signalisation CBTC de dernière génération sur les lignes 3 et 6, ainsi que des services de maintenance depuis 1913, permettant d’assurer un service 24 h/24 et 7 j/7 pour transporter des millions d’usagers chaque jour. Hitachi Rail a également introduit la technologie ERTMS pour les systèmes de signalisation, sur les lignes à grande vitesse françaises, améliorant ainsi leur fiabilité, leur disponibilité et leur fréquence. L’ETR1000, célèbre train à grande vitesse de l’entreprise, assure également un nouveau service incroyablement populaire entre Paris et Milan, ce qui contribue à proposer une alternative compétitive aux vols sur cet itinéraire.

Notes aux éditeurs

Le travail sur le terrain pour cette enquête a été réalisé par Savanta ComRes en décembre 2023

Échantillon d’environ 1 000 personnes dans chacune des villes suivantes : Berlin, Copenhague, Dubaï, Londres, Milan, Paris, San Francisco, Singapour, Sydney, Toronto, Varsovie et Washington D.C.

Le terme « trajet longue distance » désigne tout trajet d’au moins 2h30

(1) Par système de transport public « mieux interconnecté », nous entendons un système où tous les modes et services de transport, tels que les tramways, les métros, les trains, les bus, les vélos, les trottinettes électriques, les taxis et les parkings sont organisés et interconnectés. Ils facilitent ainsi les correspondances entre les différents types de transports en commun, augmentent la fréquence et la rapidité des trajets, fournissent des informations claires sur les services, offrent des itinéraires alternatifs viables aux déplacements en voiture et réduisent la saturation ainsi que les retards des transports.

Le rapport complet de Hitachi Rail peut être téléchargé ici : https://www.hitachirail.com/better-connected/

À propos de Hitachi Rail :

Hitachi Rail vise à offrir un avenir connecté et mobile, dans l’objectif d’aider chaque passager, chaque client et chaque communauté à profiter des avantages de transports plus fluides et plus durables.

Grâce à une technologie innovante et des capacités de livraison de pointe, Hitachi Rail est un partenaire de confiance pour les clients et les partenaires de consortiums du monde entier. Le savoir-faire de la société couvre tous les domaines ferroviaires : de la fabrication et de la maintenance des trains à la signalisation numérique et à la mobilité intelligente. Ses produits novateurs, tels que les systèmes de métros autonomes, mais également son célèbre train à grande vitesse, permettent des milliards de trajets passagers et le transport de millions de tonnes de fret chaque année.

S’appuyant sur la grande expertise des sociétés du groupe Hitachi, Hitachi Rail est idéalement placé pour apporter de nouvelles améliorations à son offre grâce à des solutions et services numériques innovants. Au cours de l’exercice 2022, Hitachi Rail a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 5 milliards d’euros. L’entreprise compte près de 15 000 employés dans 38 pays et investit dans ses équipes diversifiées et talentueuses.

Les activités d’Hitachi Rail sont locales, mais leur portée est mondiale. Profondément ancrée dans ses communautés, la société s’engage à assurer un progrès durable pour tous.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur hitachirail.com

