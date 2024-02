QIAGEN ondersteunt de non-profit organisatie ZIZ met het NeuMoDx-testsysteem om de toegang tot snelle en betaalbare SOA-detectie en -behandeling te verbeteren

Door de NeuMoDx-technologie van QIAGEN kan ZIZ de openingsuren uitbreiden, thuisafname services toevoegen, kosten voor gezondheidszorg besparen en huisartsen ontlasten



De innovatieve benadering van SOA-tests die ZIZ hanteert vermindert de tijd-tot-behandeling naar 3 uur



SOA's zijn een veelvoorkomend probleem in Nederland, maar zijn over het algemeen behandelbaar met bestaande antibiotica behandelingen.



DEN HAAG, Nederland, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN kondigde vandaag zijn samenwerking aan met non-profitorganisatie ZIZ in hun streven naar een verbeterde toegang tot diagnose en behandeling voor een belangrijk maatschappelijk gezondheidsprobleem: seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA's). QIAGEN voorziet ZIZ van zijn klinische moleculaire testsysteem NeuMoDx 96 en van CE-IVD tests, waarmee SOA's snel kunnen worden opgespoord en behandeld, zodat de tijd tot behandeling van dit innovatieve zorgconcept nog minder wordt.

ZIZ begon in juli 2022 in Den Haag en implementeert een nieuw SOA-zorgconcept dat is ontworpen om de verzekerde SOA-zorg toegankelijker, sneller en betaalbaarder te maken volgens de principes van waardegedreven zorg. Hun innovatieve benadering omvat open inloopuren, kleine gedecentraliseerde laboratoria, directe behandeling op locatie, en gebundelde betalingsovereenkomsten met zorgverzekeraars.

Door het NeuMoDx geïntegreerde testsysteem van QIAGEN te implementeren, kan ZIZ nog snellere resultaten aanbieden en tegen lagere kosten meer tests verwerken. Hierdoor kunnen de openingsuren worden uitgebreid en thuisafname als service worden aangeboden. Het project is al zeer succesvol, en wordt gekenmerkt door een vermindering van tijd-tot-behandeling tot gemiddeld slechts 3 uur, een hoog detectiepercentage van SOA's van 23%, en succesvolle behandeling van 98% van gediagnosticeerde SOA's gebaseerd op meer dan 10.000 bezoekers.

“We zijn er trots op dat we de innovatieve benadering van gezondheidszorg van ZIZ kunnen steunen. De hoge doorvoer van ons NeuMoDx systeem zal ZIZ in staat stellen hun aanbod verder te verbeteren. Deze samenwerking staat symbool voor het streven van QIAGEN om de toegang tot kwalitatieve gezondheidszorg te verbeteren, en om een positieve impact te maken op de volksgezondheid”, zei Rick van Huizen, director Sales, Nordics en Benelux bij QIAGEN.

Bas Mourik, arts-microbioloog en oprichter van het ZIZ-project, vertelt over de samenwerking: “Een evaluatie van ons eerste jaar dat we actief waren zonder het NeuMoDx instrument gaf aan dat onze benadering huisartsen in de regio ontlast tot een hele werkdag per jaar, en dat de benadering tussen de EUR 500.000 tot 800.000 bespaart in gezondheidszorg gerelateerde kosten per locatie per jaar. Met de introductie van het NeuMoDx in ons Point-of-Care laboratorium worden we letterlijk de snelste en meest betaalbare SOA-kliniek in Nederland, terwijl we ondertussen de hoge kwaliteit van moleculair testen behouden. We verwachten dat we de zorguitkomsten nog verder kunnen verbeteren: De tijd-tot-behandeling en de operationale kosten gaan met de NeuMoDx naar beneden, terwijl onze positieve impact op de maatschappij verder toeneemt.

SOA’s zijn een gangbaar probleem in Nederland, met ongeveer 25.000 chlamydia-diagnoses en ongeveer 11.000 gonorroe-diagnoses alleen al in 2022.1 Deze infecties zijn over het algemeen te genezen met gebruik van enkele dosis antibiotica, maar het testen is vaak duur, en het kan lang duren voordat de resultaten verwerkt zijn.

De NeuMoDx 96 en 288 moleculaire systemen pakken deze uitdagingen aan door volledig geautomatiseerde resultaten te leveren met de mogelijkheid om continu monsters aan te bieden, waarbij de eerste resultaten al na ongeveer een uur geleverd worden. De systemen isoleren DNA en voeren vervolgens in realtime een polymerasekettingreactie uit (qPCR). Reagentia en verbruiksgoederen die stabiel zijn bij kamertemperatuur en het efficiënte gebruik reduceren de hoeveelheid afval drastisch. Deze functionaliteiten verbeteren de productiviteit van het laboratorium en de mogelijkheid om clinici tijdig van cruciale informatie te voorzien enorm.

Op het moment zijn er 16 EU-gecertificeerde in-vitro diagnostische tests (CE-IVD) beschikbaar voor op deze systemen, wat een van de breedste menu's is op de markt in landen die CE-IVD-markeringen accepteren. Dit zijn onder andere assays voor met transplantatie samenhangende virussen, luchtwegeninfecties, bloed overdraagbare virussen, en op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid.

Meer informatie over NeuMoDx is hier te vinden: https://go.qiagen.com/neumodx

Voor informatie over ZIZ klik hier: https://ziz.nl/

Over QIAGEN

¹ Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, https://www.rivm.nl/publicaties/sexually-transmitted-infections-in-netherlands-in-2022