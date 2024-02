Aspo Oyj

Lehdistötiedote

28.2.2024 klo 13.00

OP Suomi Infran ja Varman vähemmistösijoitukset Aspon tytäryhtiöön ESL Shippingiin on viety päätökseen

Aspon ilmoituksen 8.2.2024 mukaisesti, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma on päättänyt 15 miljoonan euron sijoituksesta OP Suomi Infra Ky:n rinnalla Aspon tytäryhtiöön ESL Shippingiin. Varman yhteissijoitukseen pätevät sama arvostus ja ehdot kuin 8.11.2023 tiedote tussa OP Suomi Infran 30 miljoonan euron sijoituksessa ESL Shippingiin.

Molemmat sijoitukset on saatu päätökseen 28. helmikuuta 2024.

Aspo Oyj

Rolf Jansson

toimitusjohtaja



Lisätietoja:

Rolf Jansson, Aspo Oyj:n toimitusjohtaja, puh +358 400 600 264



JAKELU:



Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.aspo.fi

Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa omilla toimialoillaan. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 13 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 700 ammattilaista.

Liite