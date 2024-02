Täydennys: Verkkokauppa.com Oyj:n vuoden 2023 raportointikokonaisuus on julkaistu

Verkkokauppa.com Oyj PÖRSSITIEDOTE 28.2.2024 klo 13.50



Täydennys: alkuperäistä tiedotetta täydennetty liitteenä olevilla raporttitiedostoilla (pdf).

Verkkokauppa.com on julkaissut vuodelta 2023 raporttikokonaisuuden, johon kuuluu kolme erillistä julkaisua. Yhdessä julkaisut muodostavat Verkkokauppa.comin vuosiraportoinnin vuodelta 2023. Raportoinnin osat ovat yhtiöesite, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös sisältäen selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista sekä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sisältäen palkitsemisraportin. Selvitys muista kuin taloudellisista tiedoista käsittelee yhtiön vastuullisuustyötä ja sen etenemisestä vuoden 2023 aikana. Lisäksi yhtiö julkaisee myöhemmin kevään 2024 aikana erillisen vastuullisuusraportin.

Verkkokauppa.com Oyj julkaisee tilinpäätöksen European Single Electronic Format (ESEF) raportointivaatimusten mukaisena xHTML-tiedostona. ESEF-muotoinen raportti, jossa tilinpäätöksen päälaskelmat ovat merkitty XBRL-merkeillä ja konsernitilinpäätöksen liitetiedot on merkitty XBRL:llä block-merkintöinä. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on toimittanut riippumattoman rajoitetun varmuuden antavan varmennusraportin koskien Verkkokauppa.comin laatimaa ESEF-tilinpäätöstä. Varmennustoimeksianto on suoritettu kansainvälisen varmennustoimeksiantostandardin ISAE 3000 (uudistettu) mukaisesti.

Raportit ovat tämän tiedotteen liitteenä sekä ja luettavissa ja ladattavissa Verkkokauppa.comin verkkosivuilla erillisinä pdf-tiedostoina suomeksi ja englanniksi: investors.verkkokauppa.com/fi/sijoittajat/raportit_ja_esitykset

Verkkokauppa.com Oyj

Lisätietoja:

Marja Mäkinen, Head of Investor Relations and Corporate Communications

Verkkokauppa.com Oyj

sähköposti marja.makinen@verkkokauppa.com

puh. 040 671 2999

Verkkokauppa.com on verkkokaupan edelläkävijä ja intohimoisesti asiakkaan puolella. Verkkokauppa.com vauhdittaa kaupan siirtymistä verkkoon Suomen nopeimmilla toimituksilla ja äärimmäisen sujuvalla asioinnilla. Yritys haastaa markkinan tarjoamalla tunnin toimitukset lähes 700 000 asiakkaalle, voittavan valikoiman ja todennäköisesti aina halvimmat hinnat, sekä pyrkii joka päivä löytämään tehokkaampia tapoja ylittää asiakkaiden odotukset ja luoda uusi normi ostamiselle ja omistamiselle.

Verkkokauppa.com on perustettu vuonna 1992 ja on ollut verkossa ensimmäisestä päivästä lähtien. Yhtiön liikevaihto vuonna 2023 oli 503 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 700 henkilöä. Verkkokauppa.com on listattu Nasdaq Helsingissä.

Liitteet