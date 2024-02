Il est temps d'investir dans les soins en équipe et dans la formation des professionnels de la santé qui les dispensent : Sommet d’Équipe de soins primaires

Les responsables d’Équipe de soins primaires discutent de l'importance de la formation pour assurer le succès d’une réforme des soins primaires

lors de leur Sommet 2024 qui a eu lieu à Ottawa (Ontario).

OTTAWA, 28 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les professionnels de la santé d'un bout à l'autre du Canada exhortent les gouvernements à investir dans les soins interprofessionnels et globaux en équipe et à offrir une formation à ceux qui les dispensent.



Ceci est le message du Sommet d’Équipe de soins primaires, qui s'est tenu les 22 et 23 février 2024, à Ottawa, en Ontario. Le Sommet a rassemblé plus de 300 professionnels de la santé, éducateurs et dirigeants d'organisations venant de partout au Canada pour discuter du besoin urgent d’offrir des soins primaires complets et globaux en équipe.

Équipe de soins primaires : Former pour Transformer est un projet lancé en 2022 et subventionné par Emploi et Développement social Canada qui comprend plus de 100 professionnels de la santé et organismes de formation dans le but d'accélérer la transformation sur la façon dont les praticiens de soins primaires apprennent à travailler ensemble.

Dans les soins offerts en équipe, les patients sont en lien avec un groupe de professionnels de la santé et ils peuvent avoir accès à des soins de grande qualité quand ils en ont besoin.

Le Sommet était l’occasion idéale de partager les succès d’un grand nombre de projets qui ont eu lieu au cours des 17 derniers mois, et durant laquelle les participants ont signé l’Appel à l’action du Sommet, qui exhorte les gouvernements à s’assurer que les investissements consacrés aux équipes de soins primaires tiennent compte les réformes nécessaires en matière de politique, de formation et d'infrastructure pour former les professionnels de la santé à travailler en équipe.

« Je suis encouragée par cet Appel à l'action et par l'engagement de ceux qui l'ont signé », a déclaré la Dre Ivy Oandasan, coresponsable d'Équipe de soins primaire. « Ensemble, nous attirons l'attention sur le fait que le financement et le recrutement d'un plus grand nombre de prestataires de soins de santé ne suffiront pas à réparer notre système de soins primaires qui est en crise. Au contraire, il faut que les dirigeants réalisent la nécessité de changer notre méthode de travail. Nous devons abandonner la prestation de soins en silos et aller vers des approches collaboratives. Cette nouvelle façon de pratiquer obligera les professionnels de la santé, à apprendre ensemble, les uns des autres, en classe et en milieu clinique offrant de la formation en soins primaires. »

Équipe de soins primaires, une initiative de la Fondation pour l'avancement de la médecine familiale (FAFM) est codirigée par le Collège des médecins de famille du Canada (CMFC) et le Réseau canadien des professionnels de la santé (RCCSP). Ce projet regroupant plus de 20 groupes et équipes de praticiens et a développé des partenariats avec plus de 100 organisations professionnelles et éducatives d’un bout à l’autre du pays, représentant le continuum des soins primaires.

« Nous devons remanier le système au lieu de tourner autour du pot – ceci requiert des changements transformatifs afin de résoudre la crise qui touche notre système de santé », a déclaré la Dre Ivy Lynn Bourgeault, coresponsable d'Équipe de soins primaires. « Aucune profession ne peut tout faire seule. Nous avons besoin de l’apport de diététiciens, de travailleurs sociaux, de médecins de famille, de pharmaciens, de sages-femmes, d'auxiliaires médicaux, de guérisseurs autochtones, de physiothérapeutes, d'infirmières praticiennes et d'autres encore afin de travailler en équipe et se compléter mutuellement. »

Équipe de soins primaires pose des gestes concrets pour remédier à la crise des soins de santé et favoriser la création d’un système plus durable en transformant la formation interprofessionnelle au Canada. La prestation de soins en équipe facilite l'accès des patients qui reçoivent des soins médicaux au moment où ils en ont besoin de la part des prestataires appropriés, et qui sont activement impliqués les soins offerts. Les soins en équipe augmentent également la capacité des soins de santé, ce qui permet à un plus grand nombre de Canadiens, y compris les autochtones et les personnes âgées et les personnes qui vivent en milieu rural, de recevoir des soins en temps opportun.

Pour de plus amples renseignements, visitez le : www.équipedesoinsprimaires.ca.

À propos de la Fondation pour l’avancement de la médecine familiale

La Fondation pour l'avancement de la médecine familiale (FAFM) a été créée en 1994 pour se consacrer à l’avancement de la médecine familiale en tant que discipline grâce à la recherche et à des initiatives d'éducation. Il s'agit de la seule organisation caritative canadienne vouée au soutien de la profession de médecine familiale. La FAFM offre de nombreux prix, des subventions et des bourses d’études, ainsi que des initiatives qui visent à appuyer la formation et le développement professionnel continu des étudiants en médecine, des résidents en médecine familiale et des médecins de famille à toutes les étapes de leur carrière. De plus, le FAFM soutient des initiatives qui correspondent à sa mission grâce à des programmes de subventions, de partenariats stratégiques et d'initiatives ad hoc qui répondent aux priorités actuelles et nouvelles en médecine de famille et en soins primaires.

À propos du Collège des médecins de famille du Canada

Le CMFC est l'organisation professionnelle qui représente plus de 43 000 membres d’un bout à l’autre du pays. Le Collège établit les normes et procède à l’agrément des programmes de formation postdoctorale en médecine de famille dans les 17 facultés de médecine du Canada. Il examine et certifie les programmes et les documents de développement professionnel continu qui permettent aux médecins de famille de satisfaire aux exigences de la certification et de l'obtention du permis d'exercice. Le CMFC offre des programmes et services de qualité, appuie l'enseignement et la recherche en médecine de famille et défend la spécialité de médecine de famille, des médecins de famille et de leurs patients.

À propos du Réseau canadien des personnels de santé

Le Réseau canadien des personnels de santé est un réseau d’échange et de connaissances regroupant des chercheurs, des décideurs et d’autres utilisateurs de connaissances ayant une expertise dans la planification, la politique et la gestion des personnels de santé.

Personne-ressource pour les médias :

Alexandre Lalonde

Responsable, Marketing et Communications

Fondation pour l’avancement de la médecine familiale

Téléphone : 416-356-4193

Courriel : alalonde@cfpc.ca

