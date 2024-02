WENDEL : Résultats annuels 2023

Résultats annuels 2023

Bonne performance des sociétés du portefeuille

Déploiement des nouvelles orientations stratégiques

Augmentation du dividende de 25 % à 4,00 €

Chiffre d’affaires consolidé 2023 : 7 127,6 M€, en hausse de + 5,7 % en données publiées et en progression de + 6,4 % en organique sur un an

Fortes croissances organiques de Bureau Veritas, CPI et Scalian

Rebond de l’activité de Stahl depuis le troisième trimestre 2023

Résultat net consolidé part du Groupe : 142,4 M€

Résultat net des activités part du Groupe de 246,9 M€, en hausse de + 10,6 %

Résultat net consolidé part du Groupe de 142,4 M€. En 2022 la cession de Cromology (590 M€ de gains de cession) avait porté ce résultat à 656,3 M€.

Actif net réévalué au 31 décembre 2023 : 7 118 M€, soit 160,2 € par action

Sur l’année 2023, baisse de - 2,7 %F0F1 de l’ANR par action, dividende réintégré, reflétant la baisse de valeur des actifs cotés, partiellement compensée par une croissance supérieure à 10 % de la valeur des actifs non cotés sur l’année, à périmètre constant

Une structure financière très solide :

Maturité de la dette de 4,6 ans, et un coût moyen de 2,4 %

Ratio 2 LTV de 9,6 % au 31 décembre 2023

LTV de 9,6 % au 31 décembre 2023 Liquidité totale de 2,2 Md€ au 31 décembre 2023 avant produit de cession de Constantia Flexibles de 1,1 Md€, dont 1 286 M€ de trésorerie disponible et 875 M€ de ligne de crédit (non tirée)

Faible niveau de levier des sociétés du portefeuille

Mise en œuvre d’une nouvelle stratégie centrée sur la création de valeur et le retour récurrent aux actionnaires, avec un modèle d’affaires en profonde évolution

L’ambition de Wendel est de bâtir un modèle d’affaires dual fondé sur le capital permanent et la gestion d’actifs privés générant un retour aux actionnaires attractif et récurrent. Gestion d’actifs : ambition d’atteindre 150 M€ de FRE 3 d’ici à 2027 dans la gestion d’actifs privés pour compte de tiers. Wendel prévoit d’atteindre ce niveau via la croissance organique à deux chiffres de ses activités, accompagnée d’opérations de croissance externe sur de nouvelles classes d’actifs. Capitaux permanents : Objectif de génération d’un TRI à deux chiffres sur le portefeuille existant Rotation du portefeuille : redéploiement de capitaux vers des actifs générant un TRI 4 d’environ 15 %







Performance ESG

Wendel est incluse dans les indices Dow Jones Sustainability (DJSI) Monde et Europe pour la 4 e année consécutive

année consécutive Wendel figure dans le top 2 % de son secteur, selon la notation ESG de Sustainalytics

Amélioration du score CDP de B à A-





Une politique de retour aux actionnaires renforcée

Un dividende ordinaire de 4,00 € par action au titre de l’exercice 2023, en hausse de + 25 % par rapport à 2022, sera proposé à l’Assemblée générale du 16 mai 2024, représentant un rendement de 2,5 % 5 par rapport à l’ANR et de 4,4 % 6 par rapport au prix de l’action.

par rapport à l’ANR et de 4,4 % par rapport au prix de l’action. Nouvelle augmentation des objectifs de retour aux actionnaires : redistribution aux actionnaires, sous la forme de dividendes récurrents et prévisibles, de la majeure partie des flux générés par la gestion d’actifs et d’environ 20 % de la performance attendue sur les capitaux permanents et le sponsor money Augmentation de l’objectif de dividende à 2,5 % de l’ANR dès 2024, avec pour objectif d’atteindre 3,5 % de l’ANR à moyen terme, avec le développement de la gestion d’actifs. L’objectif de maintenir à minima un dividende constant d’une année sur l’autre demeure inchangé. Rachat d’actions : environ 330 000 actions déjà rachetées, pour un montant de 26 M€, au 23 février 2024 dans le cadre du programme de 100 M€ lancé le 27 octobre 2023. Possible renouvellement de ce type de programme, avec une approche opportuniste.

redistribution aux actionnaires, sous la forme de dividendes récurrents et prévisibles, de la majeure partie des flux générés par la gestion d’actifs et d’environ 20 % de la performance attendue sur les capitaux permanents et le sponsor money



Laurent Mignon, Président du Directoire de Wendel, déclare :







« L’année 2023 a été très dynamique pour Wendel et ses sociétés. Le chiffre d’affaires consolidé a connu une croissance organique de 6,4 %, porté notamment par les très bonnes performances de Bureau Veritas et de Crisis Prevention Institute. Nos sociétés ont également poursuivi leurs stratégies de croissance externe ciblées.



Nous déployons à un rythme soutenu les nouvelles orientations stratégiques annoncées en mars 2023, avec une forte rotation du portefeuille, incluant l’acquisition d’une participation majoritaire dans le groupe Scalian, et la cession de Constantia Flexibles, au-dessus de sa précédente valorisation dans notre ANR.



En octobre, nous avons annoncé l’acquisition en cours d’IK Partners, qui constitue une étape majeure dans le déploiement de la stratégie transformante de Wendel. Elle constituera le socle du pôle de gestion d’actifs privés que nous avons l’ambition de construire.



La mise en œuvre de cette stratégie créatrice de valeur permet d’accélérer la diversification de Wendel, d’amplifier la génération de cash-flows récurrents et de renforcer notre attractivité en tant qu’investisseur et en tant que société cotée.



La croissance simultanée de nos activités de Gestion pour compte propre et de Gestion pour compte de tiers, couplée à un pilotage discipliné de nos coûts, nous rendent confiants dans notre capacité à offrir à nos actionnaires des dividendes en croissance et récurrents, en augmentant dès cette année notre dividende de 25%, représentant 2,5% de l’ANR.

2023 a été une année de profonde transformation pour Wendel, et je remercie très chaleureusement les équipes de Wendel qui accompagnent avec talent ce projet. »

Chiffre d’affaires 2023

Chiffre d’affaires consolidé 2023

(en millions d’euros) 2022 2023 Δ Δ Organique Bureau Veritas 5 650,6 5 867,8 +3,8 % + 8,5 % Stahl (1) 914,9 913,5 - 0,2 % - 8,3 % CPI 114,2 128,0 + 12,1 % + 15,6 % ACAMS (2) 66,2 91,6 n.a + 12,0 % (3) Scalian (4) n.a 126,8 n.a n.a Chiffre d’affaires consolidé (5) 6 745,9 7 127,6 + 5,7 % + 6,4 %

(1) Incluant l’acquisition d’ICP Industrial Solutions Group (ISG) depuis mars 2023 (contribution au chiffre d’affaires de 89,1 M€).

(2) Les comptes d’ACAMS sont consolidés par intégration globale depuis le 11 mars 2022. Le chiffre d’affaires inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) pour un montant de -3,4 M€ (vs -12.6 M€ en 2022). En excluant ce retraitement, le chiffre d’affaires s’élève à 94,4M€ contre 78,8 M€ en 2022.

(3) La croissance organique estimée d’ACAMS de 12 % est calculée sur 2 périodes comparables (mars à décembre 2023 vs. mars à décembre 2022).

(4) Contribution de 3 mois de chiffre d’affaires.

(5) Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de Constantia Flexibles a été reclassée en « Résultat net des activités abandonnées et des activités destinées à être cédées ».





Le chiffre d’affaires comparable de 2022 représente 6 745,9 M€ contre un chiffre d’affaires publié pour 2022 de 8 700,4 M€. La différence de 1 954,5 M€ correspond à Constantia Flexibles classée en actifs détenus en vue de la vente conformément à la norme IFRS 5.

Chiffre d’affaires consolidé 2023 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) 2022 2023 Δ Δ Organique Tarkett (6) 3 358,9 3 363,1 + 0,1 % + 4,5 %

(6) Les ajustements de prix de vente dans les pays de la CEI sont historiquement destinés à compenser les mouvements de change et sont donc exclus de l’indicateur de « croissance organique ».





Résultats consolidés 2023

(en millions d’euros) 2022 2023 Contribution des filiales consolidées 789,3 826,3 Frais financiers, frais généraux et impôts - 118,7 -115,3 Résultat net des activités (1) 670,6 711,0 Résultat net des activités (1) part du Groupe 223,2 246,9 Résultat non récurrent 610,6 -60,4 Effets liés aux écarts d’acquisition -142.2 -120,4 Impairment -116.8 0,7 Résultat net total 1 022,1 530,9 Résultat net part du Groupe 656,3 142,4

(1) Résultat net avant les écritures d’allocation des écarts d’acquisition et les éléments non récurrents.





Résultat net des activités 2023

(en millions d’euros) 2022 2023 Var. Bureau Veritas 561,3 594,0 +5,8 % Stahl 118,3 90,3 -23,7 % Constantia Flexibles 91,4 115,2 +26,1 % CPI 19,6 20,7 +5,7 % ACAMS -1,4 0,0 n/a Scalian n/a -2,8 n/a Tarkett (mise en équivalence) 0,1 8,8 n/a Total contribution des sociétés 789,3 826,3 +4,7 % dont part du Groupe 341,8 362,1 +5,9 % Frais généraux nets des management fees -67,0 -72,5 +8,1 % Impôts -1,1 -1,5 +36,2 % Frais financiers -28,0 -15,9 -43,1 % Éléments sans incidence sur la trésorerie - 22,6 -25,3 +11,7 % Résultat net des activités 670,6 711,0 +6,0 % dont part du Groupe 223,2 246,9 +10,6 %

Le 28 février 2024, le Conseil de surveillance s’est tenu sous la présidence de Nicolas ver Hulst, et a examiné les comptes consolidés de Wendel tels qu’arrêtés par le Directoire le 22 février 2024. Les procédures d’audit réalisées par les commissaires aux comptes sur les comptes consolidés sont en cours. Le rapport de certification sera émis mi-mars 2024.

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Wendel s’élève à 7 127,6 M€, en hausse de + 5,7 % en données publiées et en croissance organique de + 6,4 %. La contribution du change a été de - 4,7 % tandis que les variations de périmètre ont représenté un effet de + 3,9 %.

La contribution totale des sociétés du Groupe au résultat net des activités part du Groupe est de 362,1 M€, en hausse de + 5,9 % et le résultat net des activités, part du groupe s’est élevé à 246,9 M€, en hausse de + 10,6 %.

Le total des frais financiers, frais généraux et impôts enregistrés au niveau de Wendel SE s’élève à 115,2 M€ (dont 25,3 M€ d’éléments non cash), en baisse de – 3.0 % par rapport aux 118,7 M€ (dont 22,6 M€ d’éléments non cash) de 2022. La hausse des frais généraux, sous l’effet notamment d’une augmentation des loyers ainsi que d’autres éléments, a été partiellement contrebalancée par la baisse des frais financiers de – 43,1 % (15,9 M€ en 2023 contre 28,0 M€ en 2022).

Le résultat net part du Groupe s’établit ainsi à 142,4 M€ contre 656,3 M€ en 2022, qui comprenait alors le résultat de la cession de Cromology (589,9 M€ de gains de cession).

Activité des sociétés du Groupe

Les chiffres présentés sont après IFRS 16, sauf mentions contraires.

Bureau Veritas : excellentes performances 2023 : forte croissance et résultats records ; Confiance dans une forte croissance en 2024

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires atteint 5 867,8 M€ en 2023, soit une hausse de + 3,8 % par rapport à 2022. La croissance organique a été de + 8,5 %, bénéficiant de tendances très solides dans la plupart des activités et des régions géographiques. Au quatrième trimestre, la croissance organique a atteint + 9,4 %.

Trois activités affichent une croissance organique à deux chiffres : Industrie (+ 16,5 %), Marine & Offshore (+ 14,4 %), et Certification (+ 12,4 %). Deux activités affichent quant à elles une croissance organique modérée à un chiffre : Bâtiment & Infrastructures (+ 6,3 %) et Agroalimentaire & Matières Premières (+ 5,7 %). La croissance organique des Biens de consommation demeure quasiment stable, en baisse de - 0,5 % (avec un redressement organique de + 3,8 % au quatrième trimestre 2023).

L’effet périmètre ressort positif à + 0,6 %, reflétant les acquisitions bolt-on réalisées au cours de l’exercice précédent, néanmoins partiellement contrebalancées par une cession non significative au troisième trimestre (ce qui explique l’impact négatif de - 0,4 % au quatrième trimestre).

Les variations des taux de change ont eu un impact négatif de - 5,3 % (dont un impact négatif de - 6,4 % au quatrième trimestre), principalement du fait de l’appréciation de l’euro face au dollar américain et des devises corrélées, ainsi que face aux devises de certains pays émergents.

Le résultat opérationnel ajusté du Groupe a augmenté de + 3,1 %, atteignant 930,2 M€. La marge opérationnelle ajustée s’élève à 15,9 % en 2023, en baisse de 11 points de base, comprenant un effet de change négatif de 32 points de base et un effet périmètre positif de 1 point de base. Sur une base organique, la marge opérationnelle ajustée a augmenté de + 20 points de base pour s’établir à 16,2 % (dont environ 50 points de base gagnés durant le second semestre 2023). Ce résultat illustre les progrès réalisés en matière de programmes d’excellence opérationnelle et d’exécution disciplinée des hausses de prix.

Situation financière solide

À fin décembre 2023, la dette financière nette ajustée du Groupe a baissé par rapport au niveau enregistré le 31 décembre 2022. Bureau Veritas bénéficie d’une structure financière solide, l’essentiel de ses échéances de refinancement se situant au-delà de 2024. Le Groupe dispose d’une trésorerie et d’équivalents de trésorerie disponibles de 1,2 Md€ et d’une ligne de crédit confirmée non tirée de 600 M€.

Le 31 décembre 2023, le ratio dette financière nette ajustée/EBITDA a diminué pour s’établir à 0,92x (à comparer à 0,97x au 31 décembre 2022) et le ratio EBITDA/charges financières nettes consolidées était de 44,33x. La maturité moyenne de la dette financière du Groupe était de 3,7 ans, avec un coût moyen de la dette brute au cours de l’exercice de 2,7 % hors impact IFRS 16 (contre 2,1 % en 2022, hors impact IFRS 16). Le 7 septembre 2023, le Groupe a procédé au remboursement à l’échéance d’un programme obligataire de 500 M€ datant de 2016.

Dividende proposé

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas propose un dividende de 0,83 € par action pour 2023, en hausse de + 7,8 % par rapport à l’exercice précédent. Cela correspond à un taux de distribution de 65 % de son bénéfice net ajusté.

La proposition de dividende sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires, qui se tiendra le 20 juin 2024. La mise en paiement du dividende en numéraire sera effectuée le 4 juillet 2024 (les actionnaires sur le registre au 3 juillet 2024 auront droit au dividende et l’action sera cotée ex-dividende le 2 juillet 2024).

Perspectives 2024

En tirant parti d’un pipeline de ventes sain et en croissance, d’une forte demande de la part des clients pour les « services liés à la nouvelle économie » et d’une forte croissance du marché sous-jacent, Bureau Veritas prévoit pour l’ensemble de l’année 2024 d’atteindre :

une croissance organique modérée à élevée à un chiffre de son chiffre d’affaires ;

une marge opérationnelle ajustée en amélioration à taux de change constant ;

des flux de trésorerie à un niveau élevé, avec un taux de conversion7 du cash supérieur à 90 %.





Le Groupe s’attend à ce que la croissance organique de son chiffre d’affaires au second semestre soit supérieure à celle du premier semestre (avec des comparables plus difficiles au premier semestre).

Journée Investisseurs 2024

La Journée Investisseurs de Bureau Veritas se tiendra le 20 mars 2024 à Paris. C’est à cette date que le Groupe dévoilera sa nouvelle stratégie et ses ambitions.

Pour plus d’informations : group.bureauveritas.com

Stahl — Chiffre d’affaires 2023 stable (- 0,2 %) surperformant un environnement de marché défavorable ; Croissance organique en repli à - 8,3 % dans un contexte de déstockage et de faible demande dans l’industrie de la chimie. Marge d’EBITDA en hausse à 22,3 % et génération de trésorerie supérieure à celle de 2022. Paiement d’un dividende aux actionnaires pour un montant de 125 M€ en décembre 2023.

(Intégration globale)

Stahl, leader mondial des revêtements et traitements de surface pour les matériaux souples, réalise un chiffre d’affaires de 913,5 M€ en 2023, stable par rapport à 2022. La croissance organique atteint - 8,3 % face à une demande de marché atone sur les segments Leather and Coatings. L’effet des variations des taux de change est négatif (- 1,6 %), en raison principalement de la baisse du dollar américain face à l’euro. La croissance externe (+ 9,7 %) est tirée par l’acquisition d’ICP Industrial Solutions Group, en mars 2023, compensant ainsi les déstockages et la faible demande dans le secteur de la chimie.

Sur une base trimestrielle, l’activité de Stahl a montré une reprise de la demande au second semestre, la baisse de la croissance organique s’étant significativement réduite par rapport aux trimestres précédents : en organique, au troisième trimestre 2023 le chiffre d'affaires de Stahl est en repli de - 3,4 % et de - 0,4 % au quatrième trimestre, contre - 15,4 % et - 13,1 % au deuxième et premier trimestre, respectivement.

Le 16 mars 2023, Stahl a annoncé la finalisation de l’acquisition de 100 % du capital (VE d’environ 205 M$) d’ICP Industrial Solutions Group (ISG), un leader des revêtements de haute performance destinés à l’emballage. Cette opération renforce la position de leader mondial de Stahl dans le domaine des revêtements de spécialité pour les matériaux flexibles. ICP ISG fournit un large éventail de revêtements de haute performance essentiellement destinés à l’emballage et à l’étiquetage, principalement sur les marchés résilients de l’agroalimentaire et de la pharmacie. La société est très présente en Amérique du Nord (près de 70 % de son chiffre d’affaires).

L’EBITDA12F12F8 s’élève à 204,0 M€ en 2023, en hausse de + 5 % par rapport à 2022 conduisant à une marge d’EBITDA de 22,3 %, conforme aux niveaux historiques de Stahl. La génération de trésorerie est restée forte, notamment grâce au bon niveau d’EBITDA réalisé. L’intégration réussie d’ISG par l’équipe de direction a permis de dégager plus de synergies dans des délais beaucoup plus rapides.

La dette nette s’élevait à 329.0 M€13F13F9 au 31 décembre 2023 (incluant l’acquisition d’ISG courant 2023, ainsi que le paiement de 125 M€ de dividendes à ses actionnaires en décembre 2023), contre 98 M€ au 31 décembre 2022. Le levier financier de Stahl s’établit à 1,6 x14F14F10 l’EBITDA au 31 décembre 2023.

Stahl s’est vu attribuer par EcoVadis une médaille Platine par l’agence de notation EcoVadis pour la deuxième année consécutive. Lors de son évaluation EcoVadis 2023, la notation de Stahl a crû de trois points par rapport au score de 2022.

Crisis Prevention Institute — Chiffre d’affaires en hausse de + 15,2 % en données publiées et 49,6 % de marge d’EBITDA en 2023

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires de Crisis Prevention Institute (CPI) s’élève à 138,4 M$ en 2023, en progression de + 15,2 % en données publiées et de + 15,6 % en organique par rapport à 2022, et - 0,4% d’impact de change. Les principaux vecteurs de cette performance reflètent l'expansion continue de sa base installée d'instructeurs certifiés (CI) en Amérique du Nord, l'impact positif du mix des programmes spéciaux et des offres digitales, ainsi que la croissance de ses marchés internationaux, notamment le Royaume-Uni, l'Irlande et l'Australie. CPI a également ouvert un bureau à Dubaï à la fin de l'année 2023, à partir duquel il mènera son expansion dans les pays du Conseil de Coopération du Golfe.

En 2023 la croissance de l’EBITDA s’élève à + 10,8 % soit 68,6 M$11, conduisant à une marge d’EBITDA de 49,6 % par rapport à l’exercice précédent, comparable à la marge de 2022. La croissance de l’EBITDA est alignée avec celle du chiffre d’affaires, qui a accéléré au second semestre, et intègre des investissements significatifs en matière de technologie afin d’accroître l’expansion et l’automatisation de l’activité.

Au 31 décembre 2023, la dette nette s’élève à 284,5 M$F12, soit 4,0x l’EBITDA tel que défini dans l’accord de crédit de CPI.

ACAMS — Chiffre d’affaires en croissance de + 4,5 % et une marge d’EBITDA de 23,9 % pour 2023 (Intégration globale depuis le 10 mars 2022)

ACAMS, leader mondial dans le domaine de la formation, de la certification, et des conférences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et la prévention de la criminalité financière réalise un chiffre d’affaires 2023 de 102,9 M$15F15F13, en hausse de + 4,5 % par rapport à 2022 et de + 8,3 % en excluant le chiffre d’affaires généré par un client majeur, une banque européenne de premier plan qui avait mis en place un programme de formation au bénéfice de l’ensemble de ses collaborateurs en 2022 et qui, depuis lors, a limité celui-ci aux seuls personnels engagés dans la lutte contre la criminalité financière. La croissance annuelle reflète le développement d’ACAMS à l’international, auprès d'une clientèle d’institutions financières, préexistante et en développement, d’agences gouvernementales ainsi que sur de nouvelles zones géographiques, de nombreux clients augmentant leurs investissements en formation à la conformité face à l’accroissement des normes règlementaires applicables sur leurs marchés régionaux.

Au 31 décembre 2023, l’EBITDA6F16F14 s’établit à 24,6 M$, en hausse de + 26,8 % par rapport à 2022 et la marge d’EBITDA à 23,9 %, en hausse de 420 pb par rapport à l‘exercice précédent. Cette profitabilité accrue traduit une meilleure discipline de gestion des prix et des coûts, une productivité améliorée grâce aux récents investissements technologiques et une meilleure pratique opérationnelle en tant que société indépendante.

La dette nette au 31 décembre 2023 s’élève à 156,4 M$1F17F15, contre 143,4 M$ à la fin 2022, soit 5,8 fois l’EBITDA tel que défini dans la documentation de crédit d’ACAMS. La hausse de la dette nette s’explique par le financement en 2023 de dépenses de consulting et de variations du fonds de roulement liées au carve-out avec Adtalem.

Au cours du premier trimestre 2024, ACAMS a finalisé la constitution de son équipe de direction avec notamment la nomination de Neil Sternthal au poste de Chief Executive Officer, ainsi que le recrutement récent de Yuctan Hodge II comme nouveau Chief Financial Officer, lequel devrait prendre ses fonctions dans les semaines à venir. M. Sternthal a rejoint ACAMS après une longue carrière en tant que membre de la direction de Thomson Reuters (NYSE: TRI) et officiera conjointement à Mariah Gause, COO et jusqu’alors CEO par intérim, en tant que membre exécutif au Conseil d’administration de la Société.,

ACAMS anticipe une accélération de la croissance en 2024, en ligne avec ses performances historiques, ainsi que le maintien de marges stables.

Scalian – Maintien d’une croissance soutenue sur les 12 mois de l’année 2023, avec une progression du chiffre d’affaires de +15,7 % en données comparables, surperformant ses pairs dans un contexte de ralentissement général de l'industrie.

(Intégration globale depuis juillet 2023. Les chiffres de l'année 2022 et de l'année 2023 calendaires sont en données comparables non auditées. L'EBITDA et la dette nette sont post IFRS 16).

Scalian, un leader européen du conseil en transformation digitale, gestion de projets et performance opérationnelle, a connu une croissance de + 15,7 % en données comparables en 2023, avec un chiffre d’affaires annuel au 31 décembre 2023 de 541,4 M€. Cette performance, supérieure à celle de ses pairs, est particulièrement remarquable, compte tenu du ralentissement de la croissance observé dans son industrie depuis le mois de mars 2023.

Scalian a généré un EBITDA16 de 65,8 M€ en 2023, en hausse de 22,7% par rapport à 2022 en données comparables. La marge d’EBITDA s’établit ainsi à 12,2%, en légère progression par rapport à 2022. Par rapport rapport au 1er semestre 2023, la marge est néanmoins en légère diminution principalement du fait du décalage de certains projets attendus chez les clients de Scalian, se traduisant ainsi par une hausse du taux d’intercontrats. Depuis septembre 2023, Scalian s’est adapté au contexte de marché en limitant sa volumétrie de recrutements pour optimiser son taux d’intercontrats, ceci tout en ajustant ses investissements SG&A initialement prévus.

La dette nette17 s’établit à 303,6 millions d’euros, soit un levier de 5,9x18 l’EBITDA selon la documentation de crédit, Scalian bénéficiant ainsi d’une marge de manœuvre confortable par rapport à ses covenants (limite de 8,5x).

En ce qui concerne son actualité récente, Scalian a annoncé en janvier 2024 l’acquisition de Dulin Technology, société de conseil basée en Espagne et spécialisée dans la cybersécurité pour le secteur financier, ainsi que le recrutement de Nathalie Senechault, ancienne directrice financière du groupe Atos, en tant que nouvelle directrice financière depuis janvier 2024.

Scalian prévoit d’atteindre un chiffre d’affaires de 1,5 Md€ à l’horizon 2028.

Tarkett — Croissance organique des ventes de + 4,5 % portée par un chiffre d’affaires record dans le Sport. Progression de l’EBITDA ajusté et de la marge grâce à la bonne performance du Sport et au redressement significatif en Amérique du Nord. Forte amélioration de la génération de free cash-flow et réduction du levier d’endettement

(Mise en équivalence)

Le chiffre d’affaires net du groupe s’est élevé à 3 363 M€, en légère hausse de + 0,1 % par rapport à 2022. La croissance organique s’établit à + 4,5 % et reste inchangée en incluant les hausses de prix de vente dans la région CEI (en CEI, les ajustements de prix sont historiquement exclus du calcul de la croissance organique car mis en place pour compenser les fluctuations des devises).

L’effet des hausses de prix de vente déployées principalement au cours du deuxième semestre 2022 est en moyenne de + 3,9 % sur 2023 par rapport à 2022. Les volumes sont globalement stables sur l’ensemble de l’exercice avec des situations contrastées selon les activités et les géographies. Le Sport a de nouveau connu une forte croissance (+20,2 %), les volumes en CEI sont en amélioration après la forte baisse de 2022 et l’activité commerciale nord-américaine s’est maintenue sur l’exercice dans un marché qui reste compliqué. A contrario, les activités résidentielles en Amérique du Nord et en Europe ont été en net retrait, conséquence de la baisse des transactions immobilières. L’effet de change a été défavorable sur l’exercice (- 4,5 %), en raison principalement de la dépréciation du rouble et du dollar.

L’EBITDA ajusté s’est élevé à 287,8 M€, soit 8,6 % du chiffre d’affaires, par rapport à 234,9 M€ en 2022, soit 7,0 % du chiffre d’affaires.

Le Groupe a généré un free cash‐flow positif sur l’exercice de 147,1 M€ en très forte progression par rapport à 2022 (- 148,3 M€) grâce à l’amélioration de l’EBITDA et la réduction significative du besoin en fonds de roulement.

Le Groupe dispose d’un bon niveau de liquidité de 656 M€ à la fin de l’exercice 2023, comprenant le RCF non tiré à fin décembre 2023 pour 350 M€, d’autres lignes de crédit confirmées et non confirmées pour 82 M€ et une trésorerie de 224 M€.

Pour plus d’information : https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/ https://www.tarkett-group.com/fr/investisseurs/

IHS Towers publiera ses résultats 2023 en mars 2024

Wendel Growth : 4 nouveaux investissements en direct

Quatre investissements en direct en 2023 :

En janvier, 15 M€ investis dans Tadaweb, qui fournit des plateformes OSINT (Open Source INTelligence) qui permettent aux organisations de générer de l’intelligence décisionnelle en réduisant le temps d’investigation des analystes de plusieurs semaines à quelques minutes.

En février, 7 M€ investis dans Brigad, une plateforme de mise en relations entre des professionnels à leur compte (i.e. freelances) et des entreprises dans les secteurs de la restauration, du sanitaire et du médico-social.

En mars 2023, signature d’un accord pour investir environ 15 M€ dans Preligens sous forme d’obligations convertibles et de warrants, le pionnier français de l’intelligence artificielle dans les domaines de la défense et du renseignement. Preligens développe des solutions pour automatiser l’analyse de données multisources et orienter ses utilisateurs vers des événements inhabituels nécessitant leur expertise.

En décembre 2023, Wendel a signé un accord définitif pour l’acquisition d’une part minoritaire du capital d’Aqemia. Wendel a investi 15,5 M€ en fonds propres afin d’accompagner la Société dans sa croissance. Aqemia développe une plateforme technologique (Launchpad) unique qui associe physique théorique et intelligence artificielle générative. La technologie conçue par la Société est capable d’inventer des candidats médicaments actifs sur des cibles thérapeutiques responsables des maladies aujourd’hui non adressées, contribuant ainsi à l'accélération de la recherche pharmaceutique.

Par ailleurs, AlphaSense, la plateforme leader de veille et de recherche assistée par IA sur les marchés, dans laquelle Wendel a investi 2,7 M$, a annoncé deux tours de financement en 2023, valorisant l'entreprise à 2,5 Md$.

Le total des engagements et investissements à ce jour s’élève à 235 M€, dont 180 M€ dans des fonds et environ 55 M€ dans des investissements en direct.

Cession de Constantia Flexibles

À la suite de l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires, Wendel a finalisé le 4 janvier 2024 la cession de Constantia Flexibles, à une filiale de One Rock Capital Partners, LLC ("One Rock"). Ltd.

Cette transaction a généré pour Wendel un produit net de cession19 de 1 094 M€. Par ailleurs, un produit complémentaire de 27 M€, résultant de la cession d’actifs de la Société porte le produit net cession pour Wendel à 1 121 M€, soit au total une valorisation supérieure de plus de 10 % par rapport à l’ANR du 31 mars 2023,

Au total, cette opération représente environ 2.0x l’investissement net total de Wendel dans Constantia Flexibles depuis 2015, et est l'une des plus importantes en taille sur le marché européen du Private Equity en 2023.

Actif net réévalué de Wendel : 160,2 € par action au 31 décembre 2023

L’actif net réévalué (ANR) de Wendel au 31 décembre 2023 a été préparé par Wendel en conformité avec sa méthodologie et en utilisant les dernières données de marché disponibles à cette date et à sa connaissance.

L’actif net réévalué s’élève à 7 118 M€, soit 160,2 € par action au 31 décembre 2023 (détail annexe 1 ci-après), contre 167,9 € par action au 31 décembre 2022, ce qui correspond à une baisse de - 4,6 % en 2023 et - 2,7 % retraité du dividende payé en 2023. La décote sur l’ANR au 31 décembre 2023 ressort à - 50,1 % par rapport à la moyenne 20 jours du cours de bourse de Wendel au 31 décembre 2023.

La méthodologie de calcul de l’ANR de Wendel est désormais alignée sur les lignes directrices de l’IPEV

La méthodologie de calcul de l'ANR se réfère désormais aux recommandations de l’IPEV (International Private Equity Valuation), sur la base desquelles l’ANR est fondé sur la meilleure estimation de la juste valeur du management de Wendel.

Le principal ajustement concerne la méthodologie de valorisation des actifs non cotés. Pour valoriser les actifs nouvellement acquis la disparition progressive du multiple d'acquisition n’est plus utilisée et est remplacée par le principe d’étalonnage (“calibration”), en accord avec les recommandations de l’IPEV. Les multiples de comparables cotés restent la principale méthode de valorisation. Toutefois, en cas d'écart important avec le multiple d'acquisition, un coefficient d’ajustement peut être appliqué. Le principe d’étalonnage est fortement recommandé par l’IPEV et est largement pratiqué dans l’industrie.

Cet ajustement méthodologique a un impact mineur sur l’Actif Net Réévalué au 31 décembre 2023 (+ 2,3 € par action, soit environ + 1,4 %).

La méthodologie complète est disponible sur le site de Wendel.

Renouvellement du mandat d’un membre au Conseil de surveillance soumis à l’approbation de l’Assemblée générale 2024

Il sera proposé aux actionnaires de renouveler le mandat de Thomas de Villeneuve pour une nouvelle période de quatre ans.

Notations extra-financières : Wendel confirme sa présence dans le DJSI World et Europe et progresse au CDP

DJSI

Pour la 4e année consécutive, Wendel figure dans les indices Monde et Europe du Dow Jones Sustainability (DJSI), faisant ainsi partie des 10 % des entreprises les plus performantes en termes de durabilité dans la catégorie Diversified Financials. Avec un score de 66/100 dans sa catégorie, Wendel se situe très au-dessus de la moyenne de son secteur (22/100).

Avec l’analyse du questionnaire Corporate Sustainability Assessment, S&P Global évalue depuis 1999 la performance ESG (Environnement, Social, Gouvernance) des entreprises cotées dans différentes industries. Les 10 % d’entreprises les plus performantes en termes de durabilité, selon les critères définis par industrie, sont ensuite intégrées dans les indices Dow Jones Sustainability Index.

CDP

Les efforts de Wendel en matière de lutte contre le changement climatique sont également reconnus par le CDP cette année avec une note A- contre B fin 2022. Wendel se situe désormais au-dessus de la moyenne de son secteur Financial services (B), et de la moyenne mondiale tous secteurs confondus (C).

Le processus annuel de publication et de notation environnementale du CDP est largement reconnu comme la référence en matière de transparence environnementale des entreprises. En 2023, 746 investisseurs représentant plus de 136 000 Md$ d’actifs ont demandé aux entreprises de fournir des données sur les impacts, les risques et les opportunités en matière d’environnement au travers du CDP. 21 000 entreprises ont choisi d’y répondre en 2023.

En outre, Wendel est notée AA par MSCI, classée en « negligible risk » par Sustainalytics (top 2% de son industrie) et notée 84/100 par Gaïa Rating.

Retour aux actionnaires et dividende

Un dividende ordinaire de 4,00 € par action au titre de l’exercice 2023, en hausse de + 25 %, sera proposé à l’Assemblée générale du 16 mai 2024, représentant un rendement de 2,5 %2020Fpar rapport à l’Actif Net Réévalué de Wendel au 31 décembre 2023 et de 4,4 %21 par rapport au cours de l’action Wendel. Le dividende sera détaché le 21 mai et sera payé le 23 mai.

En ce qui concerne les rachats d’actions, 330 000 actions ont été rachetées au 23 février 2024 pour 26 M€ dans le cadre du programme de rachat d’actions de 100 M€ lancé le 27 octobre 2023.



1 Ajusté du dividende par action de 3,20 euros payé en juin 2023, l’ANR est en baisse de 2,7 % sur l’année 2023. En données publiées, l’ANR est en baisse de 4,6 %.

2 Pro Forma de la cession le 4 janvier 2024 de Constantia Flexibles, le ratio LTV s’établit à - 0.1 %. Proforma de la cession de Constantia, de l’acquisition d’IK Partners, des engagements d’investissements relatifs au sponsor money et de la réalisation de la totalité du programme de rachat d’actions, le ratio LTV s’établirait à 9,6%.

3 Fee Related Earnings : Bénéfices générés par les revenus de commissions récurrentes (principalement les commissions de gestion). Ils excluent les revenus générés par les revenus liés à la performance, plus volatils, tels que les commissions de performance ou le carried interest.

4 Après effet de levier

5 % de distribution de dividendes calculés par rapport à l’ANR de fin décembre de l’année précédente.

6 Sur la base d’un prix de l’action à 90,80 € au 23 février 2024.

7 Trésorerie nette générée des activités opérationnelles – dettes de location + impôt sur le résultat / résultat opérationnel ajusté.

8 EBITDA après impact de la norme IFRS 16. Hors cet effet, l’EBITDA s’élève à 197,1 M€.

9 Dette nette après impact de la norme IFRS 16. Hors cet effet, la dette nette s’établit à 306,0 M€.

10 Levier financier selon la définition de la documentation de crédit

11 EBITDA incluant l’impact de la norme IFRS 16. Hors cet effet, l’EBITDA courant s’élève à 67,6 M$.

12 Dette nette incluant l’impact de la norme IFRS 16. Hors cet effet, la dette nette s’établit à 280,8 M$.

13 Incluant un impact positif de 1,0 million de dollars lié à une mise à jour de la politique de reconnaissance de revenus.

14 EBITDA après IFRS 16. Il n’y a aucun impact de la norme IFRS 16 sur ACAMS en 2022. EBITDA 2022 calculé sur une base pro forma reflétant l’estimation actuelle de la structure de coûts requise pour la gestion opérationnelle d’ACAMS sur une base indépendante. EBITDA hors éléments non récurrents et hors écritures liées aux écarts d’acquisition. En 2023, il y a des impacts IFRS16. L’EBITDA 2023 est ajusté afin (i) d’exclure l’impact non récurent d’un montant de 1,0M$ lié à une actualisation de la politique de reconnaissance des revenus et (ii) d’exclure 1,5M$ de charges de consultants externes non récurrentes

15 Dette nette après impact de la norme IFRS 16. Hors cet effet, la dette nette s’établit à 155,8 M€.

L’acquisition d’ACAMS a été finalisée en mars 2022.

16 EBITDA après impact de la norme IFRS 16.

17 Dette nette après impact de la norme IFRS 16.

18 Tel que défini par la documentation crédit (pre IFR16)

19 Produit net de cession après intérêts de retard, dettes financières, dilution au bénéfice des investisseurs minoritaires de la Société, frais de transaction et autres ajustements de dettes.

20 % de distribution de dividendes calculés par rapport à l’ANR de fin décembre de l’année précédente.

21 Sur la base d’un prix de l’action à 90,80 € au 23 février 2024.

Agenda

Jeudi 25 avril 2024

Chiffre d’affaires T1 2024 — Publication de l’ANR au 31 mars 2024 (après bourse)

Jeudi 16 mai 2024

Assemblée générale

Mercredi 31 juillet 2024

Résultats semestriels 2024 — Publication de l’ANR au 30/06/2024, et résultats semestriels (après bourse)

Jeudi 24 octobre, 2024

Chiffre d’affaires T3 2024 — Publication de l’ANR au 30/09/2024 (après bourse)

Jeudi 5 décembre 2024

Investor Day 2024

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe et en Amérique du Nord, dans des sociétés leaders dans leur secteur : ACAMS, Bureau Veritas, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute, IHS Towers, Scalian, Stahl et Tarkett. Elle joue souvent un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif dans les sociétés de son portefeuille. Elle cherche à mettre en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader. Avec Wendel Growth (anciennement Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable — Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup

