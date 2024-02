Janssen reçoit un avis favorable de la part du CMUH pour CARVYKTI®▼ (ciltacabtagène autoleucel ; cilta-cel) dans le traitement du myélome multiple en rechute et réfractaire en premières lignes

Les résultats de l’étude de phase III CARTITUDE-4, qui étayent la recommandation du CMUH, ont démontré que le cilta-cel avait le potentiel d’offrir un bénéfice significatif aux patients en premières lignes de traitement.1



La plupart des patients atteints de myélome multiple rechutent après avoir reçu les traitements conventionnels actuellement disponibles et ont besoin d’options thérapeutiques supplémentaires aux stades précoces de la maladie.1

BEERSE, BELGIQUE, 28 févr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les laboratoires pharmaceutiques Janssen de Johnson & Johnson ont annoncé ce jour que le Comité des médicaments à usage humain (CMUH) de l’Agence européenne des médicaments (EMA) avait recommandé l’autorisation d’une variation de type II pour CARVYKTI®▼ (ciltacabtagène autoleucel ; cilta-cel) dans le traitement précoce du myélome multiple en rechute et réfractaire (MMRR). L’indication recommandée pour cilta-cel est le traitement des patients adultes atteints de MMRR ayant reçu au moins un traitement antérieur, notamment un médicament immunomodulateur (IMiD) et un inhibiteur du protéasome (IP), dont la maladie a progressé au cours du dernier traitement, et réfractaires au lénalidomide.2 Le cilta-cel est le premier traitement par lymphocytes T à récepteur antigénique chimérique (CAR-T) à recevoir un avis favorable de la part du CMUH pour le traitement de cette population de patients dès la première rechute. Le cilta-cel est une thérapie par CAR-T innovante dirigée contre l’antigène de maturation des lymphocytes B (BCMA),3,4 une protéine surexprimée dans les cellules du myélome.5

« La résistance précoce aux traitements conventionnels devient plus fréquente chez les patients atteints de myélome multiple réfractaire au lénalidomide, mettant ainsi en exergue la nécessité de nouvelles options thérapeutiques plus précoces », a déclaré Edmond Chan, Titulaire d’un bachelor en médecine et en chirurgie, Docteur en médecine (Recherche), Directeur principal, Responsable du domaine thérapeutique de l’hématologie pour la région EMEA chez Janssen-Cilag Limited, une filiale de Johnson & Johnson. « La recommandation du CMUH formulée aujourd’hui reconnaît le potentiel du cilta-cel en termes d’amélioration significative des résultats auprès des patients éligibles atteints de myélome multiple en rechute et réfractaire, et ce, dès la première rechute ».

La recommandation du CMUH en faveur du cilta-cel est étayée par les données de l’étude CARTITUDE-4 ( NCT04181827 ), la première étude de phase III randomisée visant à évaluer le profil d’efficacité et d’innocuité du cilta-cel par rapport à l’association pomalidomide, bortézomib et dexaméthasone (PVd) ou à l’association daratumumab, pomalidomide et dexaméthasone (DPd) pour le traitement des patients atteints de myélome multiple en rechute et réfractaire au lénalidomide ayant reçu une à trois lignes de traitement antérieures.2,6

« Nous nous efforçons de favoriser les progrès autour du cilta-cel et d’autres immunothérapies dans le cadre de notre objectif d’amélioration des résultats pour les patients et de redéfinition du paradigme de traitement du myélome multiple », a déclaré Sen Zhuang, Docteur en médecine, Docteur en philosophie, Vice-président de la recherche et du développement cliniques chez Johnson & Johnson Innovative Medicine. « L’étape que nous avons franchie aujourd’hui représente un grand pas en avant dans le traitement de cette maladie complexe, mais aussi pour notre objectif ultime de pouvoir la guérir un jour ».

Le cilta-cel dispose actuellement d’une autorisation de mise sur le marché (AMM) conditionnelle pour le traitement des adultes atteints de MMRR, après trois lignes de traitement antérieures.3 Une autre nouvelle positive est la recommandation récente du CMUH de convertir l’AMM conditionnelle en AMM standard, car les obligations liées à l’AMM conditionnelle ont désormais été remplies.2

À propos du ciltacabtagène autoleucel (cilta-cel)

Le cilta-cel a reçu une AMM conditionnelle de la part de la Commission européenne en mai 2022, pour le traitement des adultes atteints de MMRR ayant reçu au moins trois lignes de traitements antérieures, notamment avec un IMiD, un IP et un anticorps anti-CD38, et dont la maladie a progressé au cours du dernier traitement.3,7 En février 2022, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le cilta-cel pour le traitement des adultes atteints de MMRR après quatre lignes de traitement antérieures ou plus, notamment avec un IP, un IMiD et un anticorps monoclonal anti-CD38.8,9 Pour obtenir une liste complète des événements indésirables et plus d’informations sur la posologie et l’administration, les contre-indications et autres précautions lors de l’utilisation du cilta-cel, veuillez consulter le Résumé des Caractéristiques du Produit.3 Conformément aux réglementations de l’EMA relatives aux nouveaux médicaments et à ceux bénéficiant d’une AMM conditionnelle, le cilta-cel est soumis à une surveillance supplémentaire.3

Le cilta-cel est une immunothérapie par lymphocytes T autologues génétiquement modifiés ciblant le BCMA, qui consiste à reprogrammer les propres lymphocytes T du patient avec un transgène codant un récepteur antigénique chimérique (CAR) qui se lie sur et favorise l’élimination des cellules exprimant le BCMA.10 Le BCMA est principalement exprimé à la surface des cellules de la lignée lymphocytaire B du myélome multiple malin, ainsi que des lymphocytes B et des plasmocytes à un stade avancé.11,12 La protéine CAR cilta-cel contient deux anticorps à domaine unique ciblant le BCMA, conçus pour conférer une forte avidité contre le BCMA humain.10 Les lymphocytes T modifiés par CAR expriment des protéines de fusion des récepteurs antigéniques contre les antigènes spécifiques à la tumeur à la surface et les domaines d’activation des lymphocytes T, et lors de la liaison avec les cellules exprimant le BCMA, ils redirigent les lymphocytes T effecteurs et améliorent l’immunosurveillance propre à la tumeur.13

En décembre 2017, Janssen Biotech, Inc., une filiale de Johnson & Johnson, a conclu un accord de licence et de collaboration mondial avec Legend Biotech USA, Inc. afin de développer et de commercialiser le cilta-cel.14

À propos du myélome multiple

Le myélome multiple est un cancer du sang actuellement incurable qui affecte un type de globules blancs appelés « plasmocytes », que l’on trouve dans la moelle osseuse.15, 16 Dans le cas du myélome multiple, ces plasmocytes malins continuent de proliférer, et s’accumulent dans le corps puis évincent les cellules sanguines normales, provoquant souvent une destruction osseuse et d’autres complications graves.16 Dans l’Union européenne, plus de 35 000 personnes ont reçu un diagnostic de myélome multiple en 2022, et plus de 22 700 patients sont décédés.17 Si certains patients atteints de myélome multiple ne présentent initialement aucun symptôme, d’autres peuvent présenter des signes et symptômes courants de la maladie, qui peuvent inclure une fracture ou une douleur osseuse, un faible taux de globules rouges, de la fatigue, un taux de calcium élevé, des infections ou des lésions rénales.18

À propos du laboratoire pharmaceutique Janssen du groupe Johnson & Johnson

Chez Janssen, nous créons un avenir où la maladie appartient au passé. Nous sommes un laboratoire pharmaceutique du groupe Johnson & Johnson et nous travaillons sans relâche pour que cet avenir devienne une réalité pour les patients du monde entier, en combattant la maladie par la science, en améliorant l’accès par l’ingéniosité et en guérissant le désespoir par tous nos efforts. Nous nous concentrons sur les domaines de la médecine où nous pouvons faire la plus grande différence : l’oncologie, l’immunologie, les neurosciences, les troubles cardiovasculaires, l’hypertension pulmonaire et la rétine.19

Pour en savoir plus, consultez notre site Internet à l’adresse suivante : www.janssen.com/emea . Suivez-nous sur www.linkedin.com/janssenEMEA pour connaître nos dernières actualités. Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Inc. et Janssen Research & Development, LLC sont des sociétés Janssen de Johnson & Johnson.

Mises en garde relatives aux déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » telles que définies dans le Private Securities Litigation Reform Act de 1995 relatif au développement du produit, aux bénéfices potentiels et à l’impact du traitement par cilta-cel. Le lecteur est invité à ne pas se fier à ces déclarations prospectives. Ces déclarations sont basées sur les attentes actuelles d’événements futurs. Si les hypothèses sous-jacentes s’avéraient inexactes ou si des risques ou incertitudes connus ou inconnus se matérialisaient, les résultats réels pourraient différer sensiblement des attentes et des projections de Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Jannsen Research & Development, LLC, et/ou de Johnson & Johnson. Les risques et incertitudes comprennent, sans s’y limiter, les défis et incertitudes inhérents à la recherche et au développement de produits, y compris l’incertitude du succès clinique et de l’obtention des autorisations réglementaires, l’incertitude du succès commercial, la concurrence, y compris les progrès technologiques, les nouveaux produits et les brevets obtenus par les concurrents, les contestations de brevets, les changements dans le comportement et les habitudes de dépenses des acheteurs de produits et services de soins de santé, les changements dans les lois et réglementations applicables, y compris les réformes mondiales des soins de santé, et les tendances en matière de maîtrise des coûts des soins de santé. Une liste et des descriptions supplémentaires de ces risques, incertitudes et autres facteurs peuvent figurer dans le rapport annuel de Johnson & Johnson sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2023, y compris dans les sections intitulées « Mise en garde concernant les déclarations prospectives » et « Rubrique 1A. Facteurs de risque » et dans les rapports trimestriels ultérieurs de Johnson & Johnson sur formulaire 10-Q et autres documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission. Des exemplaires de ces documents sont disponibles en ligne à l’adresse : http://www.sec.gov/, http://www.jnj.com/ ou sur demande auprès de Johnson & Johnson. Aucun des laboratoires pharmaceutiques suivants ne s’engage à mettre à jour les déclarations prospectives à la suite de nouvelles informations ou d’événements ou développements futurs : Janssen Pharmaceutica NV, Janssen-Cilag Limited, Janssen Biotech, Janssen Research & Development, LLC, Johnson & Johnson.

Références

CP-424339

Février 2024